Večernica voňavá. Namiesto hviezdy vás očarí podmanivou arómou. Práve teraz je najlepší čas na jej výsev

Napriek svojmu názvu, večernica voňavá (latinsky Hesperis matronalis) nemá nič spoločné s hviezdnou oblohou. Ide o dvojročnú kvitnúcu rastlinu, ktorá si získa srdce každého záhradkára svojou jemnou krásou a predovšetkým nezameniteľnou vôňou, ktorá sa po zotmení rozlieha celou záhradou. V čase, keď sa mnohí vracajú k prírodným a vidieckym štýlom záhrad, večernica zažíva zaslúžený návrat – a ak vás láka atmosféra záhonov našich starých mám, je práve ona tou pravou voľbou.

Zabudnutý poklad vidieckych záhrad opäť na výslní

Večernica bola kedysi neoddeliteľnou súčasťou klasických slovenských záhrad. Jej pestovanie bolo bežné najmä na dedinách, kde sa jej sladká aróma miešala so spevom večerného vtáctva. V moderných časoch ju na chvíľu zatienili trendové trvalky a exotické druhy, no dnes sa opäť dostáva do popredia vďaka svojmu romantickému vzhľadu a minimálnym nárokom na starostlivosť.

Táto dvojročná rastlina v prvom roku vytvára prízemnú ružicu listov, zatiaľ čo v druhom roku sa premení na elegantnú kvitnúcu krásku, ktorá dosahuje výšku 60 až 90 cm. Jej kvety bývajú najčastejšie fialové, ružové alebo snehobielo žiariace, pričom kvitnú v období od mája až do júla. Najväčšiu intenzitu vône dosahujú podvečer a v noci – vtedy naplno uvoľňujú svoju sladkú, medovú arómu, ktorá láka nielen ľudí, ale aj nočných opeľovačov.

Kedy je ideálny čas na výsev?

Práve mesiace jún a júl sú tým správnym obdobím, kedy je vhodné začať s výsevom večernice. Semienka môžete vysiať priamo do záhona alebo do pařenišťa (pareniska), len jemne ich zasypte zeminou a dbajte na to, aby pôda zostala stále vlhká. Mladé rastlinky môžete neskôr presadiť – ideálne na jeseň alebo skoro na jar budúceho roka.

Večernica preferuje slnečné alebo polotienisté stanovište. Dôležité je zabezpečiť jej dobre priepustnú pôdu – ideálna je zmes piesku a hliny. Hoci znesie rôzne druhy pôdy, ak je substrát príliš ťažký a zadržiava vodu, nebude sa jej dariť. Záhradníčka Lorin Nielsen to výstižne zhrnula: „Ak má večernica k dispozícii dobre priepustnú pôdu, porastie takmer všade.“

Nenáročná krása s praktickými výhodami

Na večernici je čarovné aj to, že kombinuje krásu s praktickým využitím. Jej kvety nie sú len na okrasu – sú totiž aj jedlé. V minulosti ich ženy pridávali do letných šalátov alebo používali na zdobenie dezertov. Okrem toho sa jej pripisovali aj isté liečivé účinky – niekedy bola súčasťou domácich bylinných zmesí.

V súčasnosti si ju väčšina ľudí pestuje pre jej nostalgický vzhľad a upokojujúcu vôňu. Je ako stvorená do vidieckych či prírodne ladených záhonov, ale nestratí sa ani v okrasnej časti formálne upravenej záhrady. Je nenáročná, no pritom vďačná – nepotrebuje špeciálnu starostlivosť, a predsa odmení bohatým kvitnutím aj menej skúseného záhradkára.