Včasná príprava na vykurovaciu sezónu. Ako správne vyčistiť a skontrolovať kúrenie?

Jeseň je tu a s ňou prichádzajú aj prvé chladnejšie rána. Skôr než naplno zapnete kúrenie, je rozumné venovať pár minút kontrole radiátorov a kotla. Správna príprava vám môže ušetriť peniaze, predĺžiť životnosť zariadení a hlavne zabezpečiť, že vás zima nezaskočí.
Video návod (Viessmann Climate Solutions)
Pozri si krátky návod, ako radiátor správne odvzdušniť:
Odvzdušnenie radiátorov
Jedným z najčastejších problémov je vzduch uväznený v radiátoroch. Ak radiátor hreje len v hornej časti a dole zostáva chladný, treba ho odvzdušniť.
Postup je jednoduchý:
- použite odvzdušňovací kľúčik (alebo skrutkovač, podľa typu ventilu)
- pod ventil dajte handru alebo misku
- pomaly uvoľnite ventil, až kým nezačne unikať vzduch a následne voda
- ventil ihneď zatvorte
Takto bude radiátor opäť vykurovať rovnomerne a efektívne.
Prečo skontrolovať kotol
Ak používate plynový kotol, odporúča sa nechať ho minimálne raz ročne skontrolovať certifikovaným technikom.
Dôvody sú jasné:
- technik odhalí zanesenie výmenníka alebo iné závady
- preverí bezpečnostné prvky
- zabezpečí správne spaľovanie a tým aj nižšiu spotrebu plynu
- zníži riziko poruchy počas zimy
Pravidelný servis je malá investícia v porovnaní s možnou poruchou alebo únikom plynu.
Odstránenie prachu a nečistôt
Počas roka sa na radiátoroch usádza prach, ktorý bráni voľnému prúdeniu teplého vzduchu. Jednoduché pretrenie vlhkou handrou alebo kefou pomôže zvýšiť účinnosť kúrenia.
Ak máte doma rekuperačnú jednotku alebo inú vzduchotechniku, nezabudnite pravidelne meniť alebo čistiť filtre. Zanesené filtre znižujú kvalitu vzduchu a môžu zvyšovať spotrebu energie.
Bezpečnosť na prvom mieste
S vykurovacou sezónou stúpa riziko požiarov a úniku oxidu uhoľnatého (CO). Preto:
- skontrolujte funkčnosť detektorov CO a požiaru
- vymeňte batérie, ak je to potrebné
- ak používate krb alebo piecku, dajte si pravidelne vyčistiť komín — ide o povinnosť aj prevenciu pred nehodami
Oxid uhoľnatý je neviditeľný, bez zápachu a môže byť smrteľný. Detektor CO je preto základnou ochranou každej domácnosti s plynovým kúrením alebo krbom.
Čakať na prvé mrazy sa neoplatí. Ak radiátory odvzdušníte, dáte si vyčistiť kotol a komín a zároveň odstránite prach či skontrolujete detektory, máte istotu, že zima vás neprekvapí. Vďaka týmto jednoduchým, no overeným krokom bude váš dom pripravený a vy si môžete v pokoji vychutnať teplo domova.