Váš pes sa bojí búrky? Odborníci prezradili triky, ktoré fungujú už po pár dňoch

strach psa pred búrkou
strach psa pred búrkou Foto: www.shutterstock.com

Pre ľudí môže byť letná búrka príjemným osviežením, no pre veľa psov je to zdroj veľkého stresu. Hromy, blesky a zmeny v atmosfére spôsobujú u citlivejších jedincov paniku. Mnohé psy sa trasú, schovávajú sa, odmietajú vyjsť von a každú búrku prežívajú ako ohrozenie. Dobrou správou je, že s tým sa dá pracovať – odborníci radia, že správnym prístupom možno strach psa výrazne zmierniť.

Prečo sa psy boja búrky

Psy vnímajú búrku inak než ľudia. Majú omnoho citlivejší sluch a zachytia zvuky v širšom rozsahu. Okrem samotného hromu cítia aj vibrácie, zmenu tlaku vzduchu a dokonca statickú elektrinu vo vzduchu. To všetko môže u psa vyvolať nepokoj.

Navyše, ak mal pes v minulosti negatívnu skúsenosť počas búrky, môže sa tento strach prehĺbiť. U niektorých plemien existuje aj genetická predispozícia k vyššej úzkosti. Strach z búrky teda nie je rozmar, ale reálny problém, ktorý môže znižovať kvalitu života psa.

Video: Ako upokojiť psa počas búrky (Chewy)

Ako postupovať, keď sa blíži búrka

  1. Nenechávajte psa samého
    Ak viete, že váš pes má z búrky strach, buďte pri ňom. Vaša prítomnosť je preňho najväčšou oporou.
  2. Vytvorte bezpečný priestor
    Nájdite miesto, kde sa pes bude cítiť bezpečne – napríklad izbu bez veľkých okien, kde je hluk tlmenejší. Mnohým psom pomáha, ak sa môžu ukryť do svojho pelechu alebo pod deku.
  3. Použite zvuky na prekrytie hromov
    Tlmená hudba, rádio alebo biely šum môžu znížiť intenzitu vonkajších zvukov.
  4. Zachovajte pokoj
    Psy veľmi citlivo vnímajú emócie majiteľa. Ak budete nervózni, ich úzkosť sa môže zhoršiť. Preto je dôležité správať sa prirodzene a vyrovnane.
  5. Terapia tlakom
    Niektorým psom pomáha tzv. thundershirt – špeciálna vesta, ktorá jemným tlakom navodzuje pocit bezpečia. Tento spôsob odporúčajú aj veterinárni behavioristi.

Dlhodobé riešenie: tréning a postupné zvykaniu

Najspoľahlivejšou cestou je desenzitizácia a kontra-kondícia – teda postupné zvykaniu psa na zvuky búrky a spájanie ich s niečím príjemným.

  • Existujú nahrávky hromov, ktoré môžete púšťať potichu v čase, keď je pes pokojný.
  • Ak zostane pokojný, odmeňte ho maškrtou alebo hrou.
  • Postupne zvyšujte hlasitosť.

Cieľom je, aby si pes búrku nespojil so strachom, ale s niečím pozitívnym. Tento proces je dlhodobý a vyžaduje trpezlivosť, no odborníci ho považujú za najefektívnejší.

Kedy vyhľadať odborníka

Ak pes trpí veľmi silnou úzkosťou a bežné metódy nepomáhajú, je dôležité vyhľadať pomoc veterinára alebo špecialistu na správanie zvierat. Veterinár môže odporučiť:

  • prírodné doplnky na upokojenie
  • feromónové difuzéry, ktoré navodzujú psovi pocit bezpečia
  • v závažných prípadoch aj lieky proti úzkosti, ktoré sa podávajú pod dohľadom odborníka

Tieto možnosti by mal vždy posúdiť veterinár, aby boli bezpečné a účinné.

Zhrnutie

Strach z búrky je u psov častý a prirodzený jav, ktorý však netreba podceňovať. Správny prístup zahŕňa:

  • vytvorenie bezpečného prostredia
  • použitie upokojujúcich zvukov
  • zachovanie pokoja zo strany majiteľa
  • prípadne využitie terapie tlakom
  • a najmä dlhodobý tréning založený na odmeňovaní

Ak strach pretrváva a je intenzívny, odborná pomoc je tou najlepšou cestou.

