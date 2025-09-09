Vankúše z pamäťovej peny môžu bez správnej starostlivosti škodiť zdraviu. Ako sa o ne starať správne?

V posledných rokoch sa vankúše z pamäťovej peny stali bežnou súčasťou našich spální a postupne nahrádzajú klasické perové či polyesterové vankúše, na ktoré sme boli dlhé desaťročia zvyknutí. Dôvod je jednoduchý – pamäťová pena sa prispôsobí tvaru hlavy a krku, čím poskytuje podporu a pohodlie, ktoré bežné výplne nedokážu. Lenže spolu s výhodami prichádza aj otázka: vieme sa o tieto moderné vankúše starať tak, aby nám skutočne slúžili a neohrozovali naše zdravie?
Prečo je správna starostlivosť taká dôležitá?
Na vankúš kladieme hneď niekoľko nárokov – má byť pohodlný, podporovať zdravý spánok, no zároveň musí byť hygienický a bezpečný pre naše zdravie. Veď v posteli trávime tretinu života! Zatiaľ čo perové vankúše sa dajú občas vyčistiť a tie s umelým vláknom jednoducho vyprať v práčke, pamäťová pena je iný prípad. Ak sa o ňu nestaráme správne, môžeme si do postele nevedomky priniesť prostredie, v ktorom sa množia baktérie, roztoče a plesne. A tie dokážu postupne škodiť nášmu zdraviu – od alergií až po problémy s dýchacími cestami.
Veľká chyba: praním v práčke si vankúš zničíte
Mnohí ľudia sa mylne domnievajú, že vankúš z pamäťovej peny sa dá prať rovnako ako klasický. Stačí vraj vložiť ho do práčky a po chvíli bude čistý. Opak je pravdou – už jedno jediné pranie by z neho urobilo beztvarú guču. Pena by stratila svoju štruktúru, elasticitu aj schopnosť prispôsobiť sa. Odstreďovanie je pre ňu úplne likvidačné. Ak by ste to raz urobili, vankúš by bol nenávratne poškodený.
Správny postup čistenia: jemne a s minimom vody
Ak chcete, aby váš vankúš vydržal roky, je potrebné čistiť ho šetrne a trpezlivo. Najlepšie je pripraviť si roztok teplej vody s jemným pracím gélom. Práškové pracie prostriedky sa nemusia rozpustiť úplne a zanechajú vo vnútri peny zvyšky, preto je gél vhodnejší. Do roztoku namočte mäkkú handričku a jemne ňou otierajte škvrny na povrchu. Dôležité je nešúchať a netlačiť – cieľom je len odstrániť povrchové nečistoty, nie preniknúť hlbšie do peny.
Potom použite čistú handričku namočenú vo vode, aby ste z povrchu odstránili zvyšky čistiaceho prípravku.
Sušenie – kľúč k úspechu
Keď je vankúš očistený, prichádza na rad sušenie. A tu platí zásadné pravidlo: nikdy nepoužívajte sušičku! Rovnako ako pranie v práčke, aj horúci vzduch alebo intenzívne sušenie narušia štruktúru peny. Správny postup je položiť vankúš na rovný povrch do dobre vetranej miestnosti a nechať ho prirodzene vyschnúť. Vyhnite sa priamemu slnku – to môže spôsobiť popraskanie alebo stvrdnutie materiálu.
Sušenie je pomalý proces a môže trvať aj niekoľko dní, no len tak si môžete byť istí, že vo vnútri nezostala vlhkosť. Ak by pena zostala hoci len mierne vlhká, stala by sa ideálnym miestom na vznik plesní.
Kedy je nutné prať celý vankúš?
Niekedy však nestačí len povrchové čistenie a je potrebné vyprať celý vankúš. V takom prípade použite výhradne jemný prací prostriedok a veľké množstvo vody – ideálne vo vani. Vankúš ponorte a veľmi jemne stláčajte, aby sa vyplavili nečistoty. Žiadne krútenie ani vyžmýkanie! Potom ho nechajte niekoľko hodín odkvapkávať, najlepšie na jemnom site alebo mriežke, aby voda voľne odtekala. Sušenie potrvá dlhšie – pokojne aj niekoľko dní. Vankúš používajte až vtedy, keď ste si stopercentne istí, že je suchý aj vo vnútri.
Extra tip: jedlá sóda pre sviežosť a dezinfekciu
Ak sa vám zdá, že samotné čistenie nestačí a chcete vankúš aj prevoňať či zbaviť zvyškov vlhkosti, siahnite po jedlej sóde. Keď je vankúš úplne suchý, posypte jeho povrch sódou bikarbónou a nechajte ju pôsobiť niekoľko hodín. Potom vankúš dôkladne vyprášite alebo povysávajte. Sóda neutralizuje pachy, pohlcuje vlhkosť a pôsobí aj ako jemné dezinfekčné činidlo.
Samozrejmosťou je aj pravidelné pranie povlaku, ktorý je možné bez problémov prať v práčke. Ten chráni vankúš pred priamym kontaktom s potom, mastnotou či prachom a predlžuje jeho životnosť.
Vankúše z pamäťovej peny sú výbornou voľbou pre tých, ktorí hľadajú kvalitný a pohodlný spánok. Aby však zostali hygienické a bezpečné, musíme im venovať inú starostlivosť než klasickým vankúšom. Pranie v práčke a sušička sú tabu, namiesto toho je potrebné povrchové čistenie, dôkladné a prirodzené sušenie a občasné použitie jedlej sódy. Len tak sa vyhneme tomu, že sa z vankúša stane liaheň baktérií a plesní, ktorá by mohla ohroziť naše zdravie.