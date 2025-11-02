Vajcia z Anglesey. Tradičný waleský poklad z vajec, zemiakov, póru a syra

Na prvý pohľad pôsobia skromne – obyčajné zemiaky, vajcia, pór a syr. No práve v tejto jednoduchosti sa skrýva čaro jedného z najtypickejších jedál tradičnej waleskej kuchyne. Vajcia z Anglesey (walesky Ŵyau Ynys Môn) pochádzajú z ostrova Anglesey na severe Walesu a dodnes sú obľúbenou súčasťou domáceho varenia. Ide o vidiecke, sýte a upokojujúce jedlo, ktoré spája klasické britské chute s typickou waleskou poctivosťou.
Video: tradičná príprava
Pozrite si recept a postup vo videu Backyard Chef na YouTube:
Pokrm s históriou i dušou
Recept na vajcia z Anglesey sa spomína už v starších kuchárkach z 19. a začiatku 20. storočia. Išlo o lacné, no výživné jedlo, ktoré si bežne pripravovali farmárske rodiny z bežne dostupných surovín. Základom je zemiaková kaša ochutená maslom a mliekom, niekedy doplnená o trošku smotany pre jemnejšiu konzistenciu.
Do nej sa primieša dusený pór, ktorý je mimochodom národným symbolom Walesu – podľa legendy ho už v stredoveku nosili waleskí vojaci ako znak identity. Tento pór dodá pokrmu charakteristickú sladkú vôňu a jemnú chuť.
Na dno zapekacej misy sa ukladajú uvarené vajcia natvrdo, ktoré sa prekryjú zemiakovo-pórovou zmesou. Všetko sa potom zaleje syrovou omáčkou z čedaru – syra, ktorý je vo waleskej kuchyni mimoriadne rozšírený. Po krátkom zapečení sa na povrchu vytvorí chrumkavá zlatistá kôrka, zatiaľ čo vnútri zostane pokrm mäkký, krémový a voňavý.
Jedlo, ktoré zahreje
Vajcia z Anglesey patria medzi takzvané „comfort food“ – jedlá pre dušu. Sú ideálne počas chladných dní, keď sa človek chce zahriať niečím poctivým a výživným. Môžu sa podávať ako hlavný chod na obed alebo večeru, často s kúskom domáceho chleba, dusenou kapustou alebo zeleným hráškom – presne tak, ako to bolo zvykom vo waleských rodinách.
Vďaka kombinácii bielkovín, sacharidov a mliečnych výrobkov ide o nutrične vyvážený pokrm, ktorý zasýti aj bez mäsa.
Overený recept na vajcia z Anglesey
Suroviny:
- 4–6 vajec
- 800 g zemiakov
- 2 póry
- 50 g masla
- 100 ml mlieka
- 1 lyžica hladkej múky
- 200 ml mlieka (na omáčku)
- 150 g nastrúhaného čedaru
- soľ, čierne korenie, štipka muškátového orieška
Postup:
- Zemiaky ošúpte, uvarte domäkka a roztlačte ich s maslom a mliekom na jemnú kašu.
- Pór nakrájajte na kolieska, zľahka poduste na troche masla, kým nezmäkne, a primiešajte ho do zemiakov.
- Vajcia uvarte natvrdo, rozrežte na polovice a uložte ich na dno zapekacej misy.
- Zemiakovo-pórovú zmes rovnomerne rozotrite na vajcia.
- Na panvici pripravte svetlú zápražku z masla a múky, zalejte ju mliekom a miešajte, kým omáčka nezhustne. Dochuťte ju soľou, korením a muškátovým orieškom.
- Pridajte väčšinu nastrúhaného čedaru a miešajte, kým sa syr nerozpustí.
- Omáčkou prelejte pripravenú zmes, posypte zvyškom syra a zapekajte v rúre vyhriatej na 190 °C približne 20 minút, kým povrch nezozlatne.
Tip na vylepšenie
Ak chcete jedlo obohatiť, môžete do omáčky pridať lyžicu smotany alebo do kaše trošku horčice. Moderné verzie niekedy obsahujú aj kúsky údenej ryby – napríklad tresky – no tradičný recept je bezmäsitý.
Používajte čerstvé, ideálne domáce vajcia a syr s výraznou chuťou, aby ste dosiahli čo najlepšiu arómu.
Pravé chute Walesu
Vajcia z Anglesey sú skutočným stelesnením waleského vidieka – jednoduché, no plné chuti a tradície. Každá lyžica pripomína kuchyne, v ktorých sa varilo z toho, čo bolo po ruke, s láskou a bez zbytočného prepychu.
Tento pokrm dokazuje, že aj obyčajné suroviny môžu vytvoriť výnimočné jedlo, keď sa spoja v správnom pomere a s kusom domácej poctivosti.