Len máloktorý pocit sa vyrovná tomu, keď sa večer uložíte do čerstvo prezlečenej postele. Voňavé, čisté obliečky prinášajú pocit sviežosti, pohodlia a oddychu, ktorý si však mnohí doprajú len sporadicky. Realita slovenských domácností podľa odborníkov nie je príliš lichotivá – väčšina ľudí totiž prezlieka posteľné obliečky len približne raz za mesiac, čo ani zďaleka nestačí na zabezpečenie zdravého spánku a čistého prostredia.

Raz za mesiac nestačí: Čo sa deje v našej posteli?

Podľa nedávnych prieskumov je hlavným dôvodom takejto nízkej frekvencie pohodlnosť. Výmena obliečok totiž patrí medzi najmenej obľúbené domáce práce – vyžaduje čas, námahu a navyše znamená aj vyššiu spotrebu vody, elektriny či pracích prostriedkov, čo mnohých odrádza. Avšak experti upozorňujú, že práve pravidelná výmena obliečok je kľúčová pre naše zdravie.

Aj keď to na prvý pohľad nemusí byť zrejmé, počas spánku naše telo produkuje značné množstvo potu, olupujú sa nám kožné bunky, padajú vlasy, nehovoriac o drobných čiastočkách prachu a nečistôt, ktoré sa cez deň zachytávajú na oblečení a vlasoch a v noci skončia práve v posteľnej bielizni. Táto kombinácia vytvára ideálne prostredie pre množenie rôznych mikroorganizmov a roztočov.

Posteľ – ideálny hotel pre milióny roztočov

Roztoče predstavujú obrovský problém, najmä pre alergikov a citlivejšie osoby. Tieto mikroskopické organizmy si mimoriadne obľúbili matrace a posteľnú bielizeň, kde majú ideálne podmienky – vlhkosť, teplo a dostatok potravy v podobe našich odumretých kožných buniek. Odborníci uvádzajú, že v jednej jedinej posteli môže byť až jeden a pol milióna týchto drobných tvorov.

Aby sa zabránilo premnoženiu roztočov, zdravotníci odporúčajú posteľnú bielizeň meniť minimálne raz týždenne. Možno sa vám táto frekvencia zdá prehnaná, no práve týždenná výmena výrazne znižuje množstvo nečistôt a mikroorganizmov. Navyše je dôležité pravidelne vetrať samotnú posteľ a používať ochranné návleky na matrace, ktoré sú ľahko snímateľné a môžete ich pravidelne prať.

Máte domácich miláčikov? Potom musíte byť ešte dôslednejší!

Ak posteľ zdieľate so svojím partnerom, prípadne aj s domácim zvieraťom, intervaly výmeny posteľnej bielizne by mali byť ešte kratšie. Domáci miláčikovia totiž prinášajú do postele ďalšie nečistoty – chlpy, špinu z vonkajšieho prostredia, baktérie, či dokonca rôznych parazitov.

V takomto prípade je vhodné obliečky vymieňať každých 5 až 7 dní. Okrem toho odborníci zdôrazňujú dôležitosť pravidelného vysávania matraca a posteľného priestoru, aby ste eliminovali väčšie nečistoty a srsť, ktoré by mohli podporiť vznik rôznych alergií alebo kožných problémov.

Po chorobe okamžite vymeňte posteľnú bielizeň!

Ďalšou situáciou, kedy je bezodkladná výmena obliečok nevyhnutná, je obdobie po chorobe. Či už ste prekonali obyčajné nachladnutie, chrípku alebo inú infekciu, posteľná bielizeň sa môže stať útočiskom baktérií a vírusov, ktoré ste počas choroby vylučovali.

Odborníci v takom prípade odporúčajú obliečky vyprať pri vyššej teplote, ideálne medzi 40 až 60 °C. Takáto teplota spoľahlivo zničí väčšinu baktérií a vírusov. Pri bežnom praní postačí aj nižšia teplota (30 až 40 °C), ktorá zároveň šetrí vlákna látky, zachováva ich farbu a predlžuje životnosť obliečok.

Praktické tipy na čistejšiu posteľ:

Prezlečte posteľ každý týždeň: Ideálne pravidlo, ktoré zaručí zdravší spánok a menej alergénov.

Používajte ochranné návleky na matrace: Ľahko ich vyperiete a výrazne tak obmedzíte roztoče.

Vetrať posteľ každý deň: Otvorte ráno okno aspoň na pár minút a nechajte posteľ vyvetrať.

Posteľnú bielizeň perte samostatne: Zabráni sa tak prenosu nečistôt z iných kusov oblečenia.

Dbajte na správnu teplotu prania: Vyššie teploty len v prípade choroby alebo výraznejších nečistôt.