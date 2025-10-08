Väčšina Slovákov používa nebezpečné predlžovačky. Máte doma tú správnu?

Elektrina, káble, poistky, vypínače či zásuvky – to všetko používame každý deň, no len málokto z nás sa v elektrotechnike naozaj vyzná.
Aj obyčajná predlžovačka, ktorú bežne zapájame do zásuvky, môže byť zdrojom vážneho problému. Ako si teda vybrať tú správnu a na čo si dať pozor?
Ako sa vyhnúť nebezpečným predlžovačkám
Vedeli ste, že nesprávne používaná predlžovačka môže spôsobiť požiar? Netreba sa zbytočne zľaknúť, no je dobré vedieť, čo môže byť rizikové.
Pozrite si krátke video, v ktorom hasič vysvetľuje, čo sa deje pri zapojení predlžovacieho kábla, kde dochádza k prehrievaniu a aké preventívne opatrenia by ste mali dodržiavať:
Kúpte si predlžovačku, ktorú naozaj potrebujete
Skôr než siahnete po lacnej akcii, zamyslite sa, či daný typ spĺňa všetky vaše potreby.
Predlžovací kábel by sa mal vyberať rozumne – nejde len o dĺžku, ale aj o výkon a bezpečnosť.
Základné otázky, ktoré si položte pred nákupom:
- Aké spotrebiče budete do predlžovačky zapájať?
- Kde ju budete používať – v interiéri, dielni, či na stavbe?
- Aká dlhá predlžovačka je pre vás optimálna?
- Aký má kábel prierez?
Vyberajte podľa spotrebičov
Predlžovačku vždy prispôsobte typu zariadení, ktoré plánujete používať.
- Bežné domáce spotrebiče a nabíjačky – postačí klasická predlžovačka s viacerými zásuvkami.
- Pracovné a priemyselné prostredie – zvoľte odolné typy, ktoré zvládnu mechanické namáhanie, prach aj vlhkosť.
Nikdy nepoužívajte predlžovačku s poškodeným káblom! Ak je porušený vonkajší obal a vidno vodiče, okamžite ju prestaňte používať.
Praktické doplnky: vypínač a bezpečnostné clonky
Ak máte možnosť, kúpte predlžovačku s vypínačom. Jedným stlačením tak môžete všetky pripojené zariadenia vypnúť a zároveň šetriť elektrinu.
Výborným riešením sú aj zásuvky so zatváracími clonkami, ktoré znižujú riziko úrazu, najmä ak máte doma deti.
Neprepájajte predlžovačky za sebou
Možno vás napadne, že dve alebo tri kratšie predlžovačky za sebou predĺžia dosah.
To však rozhodne nie je bezpečné riešenie. Každý spoj zvyšuje odpor a tým aj riziko prehrievania. Ideálne je použiť jednu dostatočne dlhú predlžovačku.
Ak potrebujete pripojiť spotrebič na väčšiu vzdialenosť, siahnite po kábli na bubne.
Pamätajte však, že kábel sa musí pri používaní úplne odvinúť, aby sa nezahrieval. Zvinutý kábel sa môže ľahko prehriať a poškodiť.
Na priereze záleží
Pri výbere si všímajte aj prierez vodiča – teda hrúbku samotného kábla.
- Pre menej náročné zariadenia a krátkodobé použitie postačí 1,5 mm².
- Ak však potrebujete dlhodobé alebo výkonnejšie pripojenie, siahnite po 2,5 mm².
Nikdy nepripájajte výkonný spotrebič na predlžovačku s tenším káblom, než má jeho vlastný prívodný kábel.
Prečo sú lacné predlžovačky rizikové?
V prípade predlžovačiek platí, že kvalita niečo stojí.
Drahšie modely bývajú vyrobené z medených vodičov, ktoré lepšie vedú prúd a menej sa prehrievajú.
Lacné predlžovačky však často obsahujú len pomedený hliník – ten má kratšiu životnosť a rýchlejšie sa zahrieva.
Práve prehrievanie je najčastejším problémom. Ak je predlžovačka umiestnená za nábytkom alebo pod kobercom, teplo sa nemá kam odvádzať. Vzniká tak riziko jiskrenia alebo požiaru.
Pamätajte: aj obyčajná predlžovačka si zaslúži pozornosť. Správny výber a používanie vám môže ušetriť nielen energiu, ale aj veľké starosti.