Väčšina Slovákov má chladničku nastavenú nesprávne: kvôli tomu môžu platiť vyššie účty za energie

Hoci sa ceny energií v posledných mesiacoch ustálili, mnohé domácnosti si stále živo pamätajú obdobie, keď išli prudko nahor. Práve to prinútilo ľudí začať rozmýšľať nad tým, ako doma znížiť spotrebu elektriny a plynu. K najčastejším opatreniam patrilo nižšie kúrenie počas zimy, sušenie bielizne na klasických sušiakoch namiesto energeticky náročnej sušičky či používanie úsporných sprchových hlavíc. To všetko má význam, no často zabúdame na spotrebič, ktorý funguje 24 hodín denne – chladničku. Tá môže byť tichým, ale o to väčším „žrú tom“ elektrickej energie.
Chladnička ako nenápadný spotrebiteľ elektriny
Chladnička je spotrebič, ktorý sa nikdy nevypína. Beží vo dne aj v noci a jej nepretržitá prevádzka znamená, že spotrebuje oveľa viac energie, než si bežný človek dokáže predstaviť. Navyše, jej účinnosť a spotreba závisia od viacerých faktorov – od nastavenia teploty, cez umiestnenie až po to, ako ju naplníme.
Ak je chladnička poloprázdna, musí chladiť predovšetkým vzduch, čo je energeticky náročnejšie. Naopak, ak je v nej dostatok potravín, tie pomáhajú udržiavať stabilnú vnútornú teplotu. Nemusíte ju však vždy zapĺňať potravinami – prázdny priestor môžete vyplniť napríklad fľašami s vodou. Ochladená voda následne funguje ako prirodzený stabilizátor teploty a spotrebič tak nemusí pracovať zbytočne na vyšších otáčkach.
Časté chyby: horúce jedlá a večne otvorené dvierka
Jednou z najväčších chýb, ktorých sa mnohí dopúšťajú, je vkladanie teplých alebo ešte horúcich jedál priamo do chladničky. Takýto postup okamžite zvýši vnútornú teplotu a kompresor musí začať pracovať naplno, aby ju znížil späť na požadovanú hodnotu. Okrem vyššej spotreby to môže ohroziť aj ostatné potraviny, ktoré sa kvôli tomu rýchlejšie pokazia.
Rovnako dôležité je správne zaobchádzanie s dverami. Každé dlhšie otvorenie znamená, že do vnútra prenikne veľké množstvo teplého vzduchu, a chladnička musí opäť vyrovnávať teplotu. Zvyk stáť pred otvorenou chladničkou a premýšľať, na čo máte chuť, môže mesačne zvýšiť spotrebu o nezanedbateľné percentá. Stačí preto drobná zmena – otvárať chladničku cielene a rýchlo.
Miesto v kuchyni a optimálna teplota
Na spotrebu elektriny má vplyv aj to, kde chladnička stojí. Ak je v tesnej blízkosti radiátora, sporáka či rúry, alebo ak na ňu priamo dopadá slnečné svetlo, musí pracovať s väčším výkonom. Ideálnym riešením je umiestniť ju do chladnejšej časti kuchyne, mimo tepelných zdrojov.
Nemenej dôležité je nastavenie termostatu. Potraviny nepotrebujú extrémny chlad – odporúča sa teplota medzi 4 až 7 °C, pričom optimálnych je približne 5 °C. Príliš nízke nastavenie len zbytočne zvyšuje účty. Pri mrazničke platí, že -18 °C je úplne postačujúcich na bezpečné uskladnenie potravín. Nižšia teplota síce vyzerá ako „väčšia istota“, no v praxi len zvyšuje spotrebu elektriny bez reálneho prínosu.
Údržba, na ktorú mnohí zabúdajú
Vnútro chladničky síce čistíme pomerne často, no zadná časť so špirálami a kondenzátorom ostáva zanedbaná. Prach a špina bránia správnemu prúdeniu vzduchu, čo spôsobuje prehrievanie a následne vyššiu spotrebu. Preto je dobré aspoň raz za niekoľko mesiacov tieto časti opatrne očistiť.
Mraznička zas vyžaduje pravidelné odmrazovanie, ak nemá funkciu automatického odmrazovania. Hrubá vrstva ľadu pôsobí ako izolant, ktorý bráni efektívnemu chladeniu, a kompresor tak musí bežať intenzívnejšie. Odmrazovanie raz či dvakrát ročne dokáže výrazne znížiť náklady.
Malé kroky, veľký rozdiel
Správnym nastavením chladničky, pravidelnou údržbou a zodpovedným používaním možno ušetriť desiatky eur ročne. Navyše, predĺžite životnosť samotného spotrebiča a potraviny sa budú kaziť pomalšie.
Úspora teda neprichádza len na faktúrach za elektrinu, ale aj v podobe menšieho plytvania jedlom. Stačí si osvojiť zopár jednoduchých návykov – nenechávať dvierka dlho otvorené, neukladať horúce jedlá, občas skontrolovať čistotu kondenzátora a myslieť na optimálnu teplotu.
Tieto drobnosti dokážu dlhodobo priniesť citeľnú úsporu a uľaviť rodinnému rozpočtu. A čo je najlepšie – nevyžadujú žiadne veľké investície, len trochu disciplíny a pozornosti.