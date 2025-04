Väčšina ľudí pri čistení kuchyne prehliada kľúčové miesta. Takto tam zostáva až 99 % baktérií

Udržiavanie čistej kuchyne je cieľom väčšiny z nás. Chceme, aby v nej všetko malo svoje miesto, aby to tam príjemne voňalo a aby sme sa mohli s radosťou vracať k vareniu či stolovaniu. Pravidelne utierame prach, vysávame alebo umývame riad a niekedy nám to pripadá ako samozrejmosť, ktorá si nezaslúži špeciálnu pozornosť. Avšak aj napriek dôslednému čisteniu sa často stáva, že zabúdame na niektoré kľúčové detaily. A práve v týchto nenápadných miestach sa baktériám a plesniam darí najviac.

V nasledujúcich riadkoch si preto ukážeme, ktoré časti kuchyne sú často prehliadané a zaslúžia si pravidelnejšiu a dôkladnejšiu starostlivosť. Možno zistíte, že ste doteraz zanedbávali presne tie isté oblasti, v ktorých sa baktérie šíria najrýchlejšie.

1. Koreničky, gombíky a tlačidlá spotrebičov

Sviečku zažneme, vypneme digestor, prepneme program mixéra či otočíme gombík na varnej doske. Počas varenia sa všetky tieto úkony dejú neustále, ale pritom si často nestihneme umyť ruky po manipulácii so surovinami. V dôsledku toho sa na koreničkách, slámkach, tlačidlách a gombíkoch spotrebičov hromadia zvyšky potravín či mastnota. Pri bežnom upratovaní preto nezabudnite prebehnúť práve tieto kritické miesta – ideálne sa vám na to hodí vyradená zubná kefka alebo malý kefkový nadstavec.

2. Odpadkový kôš

Odpadkový kôš je vyslovene raj pre baktérie a plesne. Aj keď doň väčšina ľudí dáva igelitové vrecká, často to nestačí. Na dne a na vnútornej strane veka sa môžu tvoriť nečistoty a plesne, a to aj v prípade, že kôš pravidelne vyhadzujete. Preto je dôležité, aby ste ho z času na čas dokonale vyumývali horúcou vodou a dezinfekčným prostriedkom. Pokojne ho aj vystriekajte roztokom čistiaceho prípravku, nechajte pôsobiť a potom dôkladne opláchnite.

3. Hubka na riad

Nenápadná, ale veľmi využívaná pomôcka v kuchyni – hubka na riad – môže byť hotovým semenišťom baktérií. Pri bežných činnostiach ňou umývame tanier, utierame linku či okraj drezu. Zvyšky jedla a mastnota v nej ostávajú a navyše je väčšinou permanentne vlhká, čo vytvára ideálne prostredie pre množenie mikróbov. Aby ste tomu zabránili, po každom použití hubku dôkladne prepláchnite v teplej mydlovej vode, nechajte ju vyschnúť na vzduchu, prípadne ju hoďte do umývačky riadu či práčky. A hlavne ju pravidelne vymeňte – to je jednoduchý, no účinný krok k čistejšej kuchyni.

4. Chladnička a jej tesnenie

Chladnička je pre uchovávanie potravín nesmierne dôležitá, a preto by sme ju mali udržiavať v maximálnej čistote. Nevyhnutné je pravidelné umývanie vnútorných poličiek či boxov, najmä ak prichádzajú do priameho kontaktu s jedlom. Rovnako dôležité je vyčistiť aj rukoväť a madlo chladničky, ktorých sa dotýkame často. Pozornosť si zaslúži aj tesnenie okolo dvierok, kde sa často usadzujú drobné nečistoty. Stačí trocha teplej vody so saponátom a mäkká handrička, prípadne kefka na vyčistenie kútov tesnenia.

5. Látkové utierky

Veľa ľudí používa jednu utierku na všetko – raz ňou utrie riad, inokedy poumýva kuchynskú linku a napokon si s ňou usuší ruky. Netreba zdôrazňovať, že takto sa baktérie prenášajú z jedného povrchu na druhý naozaj bleskovo. Odporúča sa mať viaceré utierky – napríklad jednu na riad a druhú na ruky. Dbajte aj na to, aby ste ich nechali dobre preschnúť, ideálne rozložené na sušiaku. Pokiaľ potrebujete niečo utrieť len rýchlo a raz, použite papierové utierky, ktoré po použití jednoducho vyhodíte.

6. Drevené dosky na krájanie

Pri krájaní neustále narúšame drevený povrch novými a novými ryhami. V týchto drobných zárezoch sa potom darí baktériám aj plesniam. Riešením je dôkladné ručné čistenie – napríklad kefkou namočenou v octovej vode alebo pomocou soli. Nasypte soľ priamo na povrch dosky, nechajte chvíľu pôsobiť a potom opláchnite horúcou vodou. Takto sa zbavíte väčšiny baktérií a predĺžite životnosť vašej drevenej dosky.

7. Odtok a sifón

Bežne vidíme, keď je drez špinavý, umastený alebo plný zvyškov jedla, a tak ho ihneď vyčistíme. Často ale prehliadame samotný odtok. Ten môže byť zdrojom nepríjemného zápachu, a to vtedy, keď sa v ňom usadia zvyšky potravín. Aby ste sa tomu vyhli, pravidelne odtok prepláchnite horúcou vodou a čistiacim prostriedkom na upchaté potrubie. Dobrým prírodným riešením je aj ocot a sóda bikarbóna – obe zmiešajte, nechajte chvíľu pôsobiť a následne spláchnite horúcou vodou.

8. Ani umývačka riadu sa nevyčistí sama

Umývačka riadu síce čistí riady, no sama pri tom môže zachytávať zvyšky mastnoty a jedla, ktoré sa zhromažďujú v odtoku či na stenách. Aspoň raz mesačne použite špeciálny čistiaci prostriedok, ktorý umiestnite dnom nahor do košíka na príbory. Pred samotným čistením skontrolujte aj filter a odtokovú časť umývačky, kde sa často tvoria usadeniny.

9. Mikrovlnnú rúru vyčistite citrónom

Mikrovlnka je jednou z najrýchlejších a najpraktickejších pomôcok v kuchyni, no jej vnútorné steny sa dokážu veľmi rýchlo zašpiniť. Aby ste uľahčili odstraňovanie zaschnutých fľakov, vložte dovnútra nádobu s vodou a čerstvou citrónovou šťavou, ohrejte ju asi tri minúty a nechajte ešte ďalších päť minút pôsobiť bez otvárania dvierok. Citrónová para zmäkčí všetky nečistoty a mastnotu a vy ich potom jednoducho zotriete vlhkou handričkou či hubkou.

Zhrnutie a záverečné tipy

Udržiavanie čistej a zdravej kuchyne si okrem bežného umývania riadu a utierania povrchov vyžaduje aj pozornosť detailom, ktoré sa na prvý pohľad nemusia zdať podstatné. Ak do svojej čistiacej rutiny zahrniete miesta ako gombíky na spotrebičoch, vnútorné časti odpadkového koša či tesnenie chladničky, vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam v podobe baktérií, zápachu alebo plesní. Dodržiavanie týchto jednoduchých pravidiel a používanie vhodných čistiacich prostriedkov vám pomôže zaistiť, že vaša kuchyňa bude nielen vyzerať čisto, ale bude aj skutočne hygienicky bezpečná.

Napokon nezabúdajte, že pravidelné čistenie nevyhnutne neznamená stráviť v kuchyni hodiny denne. Stačí systematický prístup, vhodné návyky a trocha dôslednosti pri upratovaní. Vďaka tomu sa vaša kuchyňa stane skutočným srdcom domova, kde sa budete radi stretávať, variť a vychutnávať chutné jedlo bez zbytočného rizika šírenia baktérií.