Väčšina ľudí po uvarení cestoviny preplachuje vodou. Je to chyba, platí iba jedna výnimka

Cestoviny patria medzi najjednoduchšie a najobľúbenejšie jedlá. Sú rýchlo hotové, chutné a dajú sa pripraviť na stovky spôsobov. Napriek tomu veľa ľudí pri ich varení robí jednu častú chybu – po scedení ich oplachuje studenou vodou. Na prvý pohľad to dáva zmysel: cestoviny sa nezlepujú a rýchlo sa ochladia. V skutočnosti však oplachovanie väčšine jedál skôr škodí.
Prečo cestoviny neoplachovať
Počas varenia sa z cestovín uvoľňuje škrob, ktorý zostáva na ich povrchu. Tento škrob je dôležitý, pretože pomáha omáčke prichytiť sa na cestovinách a udržať sa na nich. Ak ich opláchnete, škrob sa zmyje a omáčka bude po cestovinách skĺzavať, namiesto toho, aby sa s nimi spojila.
Ďalším dôvodom je teplota. Horúce cestoviny sú pripravené okamžite nasať omáčku a spojiť sa s ňou. Keď ich opláchnete studenou vodou, prudko sa ochladia a tento proces sa výrazne obmedzí. Jedlo tak môže stratiť svoju plnú chuť aj ideálnu textúru.
Treba tiež povedať, že spolu so škrobom sa oplachovaním odstráni aj časť soli, ktorú ste pridali do vody pri varení. Cestoviny potom chutia nevýrazne, „ako bez chuti“.
Čo sa stane s výživovými látkami?
Pri samotnom varení sa určité množstvo živín – napríklad vitamíny skupiny B alebo malé množstvo minerálov – uvoľňuje z cestovín do vody. Preto sa odporúča časť škrobovej vody uchovať a pridať ju neskôr do omáčky. Oplachovanie studenou vodou však už živiny priamo nezničí, iba spláchne škrob a soľ z povrchu cestovín.
Z tohto dôvodu je tvrdenie, že oplachovaním prídete o všetky výživové hodnoty, prehnané. Strácate hlavne chuť a schopnosť cestovín spojiť sa s omáčkou, nie samotnú vlákninu či minerály, ktoré zostávajú vo vnútri cestovín.
Jediná výnimka: cestovinový šalát
Existuje však situácia, kedy je oplachovanie nielen dovolené, ale dokonca vhodné – a to pri príprave cestovinového šalátu. V takomto recepte nepotrebujete, aby sa cestoviny lepili na omáčku. Naopak, chcete, aby ostali pevné a mali sviežu textúru. Studená voda navyše rýchlo zastaví proces varenia a zabráni rozvareniu.
Zhrnutie
- Neoplachujte cestoviny, ak ich chcete podávať s omáčkou – zmyli by ste škrob, ktorý pomáha omáčke priľnúť.
- Oplachovanie zhorší chuť – spláchne soľ aj časť arómy.
- Živiny sa nestratia oplachovaním, väčšina zostáva v cestovinách, ale prídete o škrob a časť minerálov z povrchu.
- Výnimkou je cestovinový šalát, kde je oplachovanie vhodné, aby cestoviny zostali pevné a chladné.
Ak chcete mať na tanieri chutné a správne pripravené cestoviny, riaďte sa jednoduchým pravidlom: neoplachujte ich, pokiaľ nepripravujete šalát.