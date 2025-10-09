V októbri nezabudnite na vinič: Tento krok rozhodne o tom, akú úrodu hrozna budete mať budúci rok

Ak pestujete hrozno vo svojej záhrade, určite viete, že domáce strapce chutia úplne inak než tie zo supermarketu – sú sladšie, voňavejšie a šťavnatejšie. Aby ste si však aj nasledujúcu sezónu mohli dopriať bohatú úrodu, nestačí vinič len polievať a občas priviazať k opore. Práve október je mesiac, ktorý rozhodne o tom, ako sa mu bude dariť v ďalšom roku. Skúsení vinohradníci vedia, že jesenný rez a ochrana pred mrazom sú kľúčové kroky, ktoré netreba zanedbať.
Prečo by ste mali vinič rezať práve na jeseň?
Hrozno je pomerne odolná rastlina, no aby sa jej darilo, potrebuje pravidelnú starostlivosť. Jesenný rez viniča patrí medzi tie najdôležitejšie úkony, ktoré ovplyvňujú kvalitu a množstvo plodov v budúcej sezóne. Ak sa vykoná v správny čas, rastlina si uchová dostatok síl, lepšie prezimuje a na jar vyženie silné, zdravé výhonky.
Ideálne obdobie na rez je október, keď sa už teploty znižujú, ale ešte neprichádzajú silné mrazy. Vinič je v tomto období po zbere plodov v stave pokoja a jeho šťavy prúdia pomalšie, takže sa rany po reze hoja rýchlejšie a s menším rizikom poškodenia.
Kedy presne s nožnicami do viniča?
Ak máte mladé sadenice, ktoré ste vysadili len túto jar, nechajte ich zatiaľ na pokoji. Potrebujú čas, aby sa poriadne zakorenili, zosilneli a pripravili na svoju prvú sezónu. V ich prípade je lepšie vykonať rez až na jar nasledujúceho roka.
Naopak, staršie kríky viniča, ktoré už rodia niekoľko rokov, si jesenný rez priam vyžadujú. Práve v októbri, keď rastlina zhodí listy a sťahuje živiny do koreňov, nastáva ideálny čas na skrátenie a tvarovanie výhonkov. Takto podporíte rast nových, silných prútov a pripravíte vinič na bohatú úrodu.
Ako postupovať pri reze krok za krokom
Správna technika rezu má zásadný vplyv na výnos. Odporúča sa skrátiť vinič približne na 1,5 metra výšky a odstrániť prebytočné či poškodené výhonky. Záhradníci často využívajú aj tzv. dvojitý rez – pri ňom sa najskôr odrežú len časti výhonkov, a po niekoľkých dňoch, keď rastlina „zacelí“ reznú plochu, sa rez dokončí. Tento postup znižuje riziko infekcie a zároveň podporuje rast nových, zdravých výhonkov v nasledujúcej sezóne.
Pri práci používajte ostrý a čistý prerezávač, ideálne s ohnutými čepeľami. Takýto nástroj umožní presný rez bez drvenia dreva. Režte vždy pod miernym uhlom, aby sa voda po daždi na mieste rezu nezadržiavala. Ak sa predsa len stane, že poškodíte kôru alebo vznikne väčšia rana, ošetrite ju záhradníckou masťou s fungicídnym účinkom. Zabránite tak prenikaniu plesní a baktérií.
Ochrana viniča pred zimou – krok, na ktorý mnohí zabúdajú
Po reze vinič nikdy nenechávajte bez ochrany. Mladé prúty, ktoré ešte nestihli zdrevnatieť, sú veľmi citlivé na nízke teploty a môžu počas mrazov odumrieť. Preto je potrebné vinič prikrývať a izolovať korene.
Najjednoduchším spôsobom je navŕšiť okolo koreňov zemný kopček alebo použiť slamu, lístie či rašelinu. Výborne poslúži aj agrovlákno, ktoré prepúšťa vzduch, ale chráni pred mrazom a vetrom. Ak pestujete hrozno v chladnejších oblastiach, oplatí sa výhonky jemne sklopiť k zemi a prekryť ich priedušnou textíliou.
Čo získate, ak vinič ošetríte včas?
Tí, ktorí sa viniču venujú už roky, potvrdia, že jesenná starostlivosť sa násobne vráti v podobe bohatej úrody. Rastlina, ktorá bola správne prerezaná a chránená pred zimou, má viac energie na tvorbu nových výhonkov aj kvetov. Už počas jari si všimnete, že vinič rastie rýchlejšie a na leto nasadí viac strapcov.
Ak teda chcete, aby sa vaše hrozno lesklo na slnku v plnej sile, venujte mu pozornosť práve teraz. Októbrový rez a starostlivá ochrana pred mrazmi sú najlepšou investíciou do budúcej úrody. Vinič sa vám v nasledujúcom roku odmení až trojnásobným množstvom sladkých plodov.