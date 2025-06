V najkrajších lokalitách Chorvátska kúpite dom či byt lacnejšie než na Slovensku. Toto sú najlepšie tipy

Určite ste to zažili – dovolenka v Chorvátsku pomaly končí, vy si balíte kufre a s melanchóliou sledujete more, ktoré by ste najradšej videli každý deň rovno z vlastnej terasy. Zasnívať sa o domčeku pri mori, kde každé ráno počujete šum vĺn a krik čajok, nie je žiadny luxus. Dokonca aj pre Slovákov zostávajú niektoré nehnuteľnosti na chorvátskom pobreží stále cenovo dostupné.