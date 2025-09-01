V Litve pochúťka, u nás len pre psy. Bravčové uši plné kolagénu

Zatiaľ čo v Česku či na Slovensku by ste sa pri pohľade na túto „špecialitu“ možno radšej odvrátili a podsunuli ju psovi do misky, v Litve ide o tradičnú dobrotu, ktorú nájdete na jarmokoch, v krčmách aj v domácnostiach. A nie je to len otázka chuti – bravčové uši obsahujú veľké množstvo bielkovín a kolagénu, ktorý prospieva kĺbom aj pokožke.
Litovská kuchyňa a netradičné suroviny
Litovská gastronómia nie je u nás veľmi známa. Dominujú v nej zemiaky na rôzne spôsoby, kefírové nápoje, husté polievky (napríklad osviežujúca studená cviklová polievka), ražný chlieb a samozrejme bravčové mäso. Litovci ho spracúvajú do posledného kúska – do hrnca sa dostane nielen kotleta či rebro, ale aj rypák, chvostík či uši. A práve tie sú považované za lahôdku, ktorú si miestni veľmi radi doprajú.
Krehké a chrumkavé k pivu
Na prvý pohľad môžu bravčové uši pôsobiť pre mnohých odstrašujúco. Kto ich však ochutná v litovskom podaní, často mení názor. Uši sa varia, pečú, údia, nakladajú alebo smažia dozlatista. V krčmách sa podávajú ako chrumkavý snack k pivu, zvyčajne s horčicou, chlebom či nakladanou zeleninou. Kombinácia slaného chrumkania a horkastého piva je vraj neprekonateľná a Litvania nedajú na túto dvojicu dopustiť.
Prečo by ste ich mali skúsiť
Okrem nezvyčajnej chuti majú bravčové uši aj výživovú hodnotu. Obsahujú veľa bielkovín a najmä kolagénu, ktorý pomáha udržiavať pružnú pokožku a zdravé kĺby. Samozrejme, ako pri každom vyprážanom jedle, aj tu platí, že by sa nemali jesť denne. No ako spestrenie jedálnička alebo chuťový experiment môžu byť veľmi zaujímavou voľbou.
Recept: Smažené bravčové uši na litovský spôsob
Budete potrebovať:
- 6–7 čerstvých bravčových uší
- 1 petržlen
- 1 cibuľu
- 2 bobkové listy
- 5 guľôčok nového korenia
- 8 guľôčok čierneho korenia
- soľ a mleté korenie podľa chuti
- olej na vyprážanie
- voliteľne: horčicu, chren alebo cesnak
Postup:
- Uši dôkladne očistite. Ak na nich zostali jemné chĺpky, môžete ich opáliť alebo spariť horúcou vodou a oškrabať.
- Dajte ich do hrnca, zalejte studenou vodou a pridajte bobkový list, nové aj čierne korenie, nakrájaný petržlen a cibuľu.
- Varíte ich na miernom ohni približne 2–3 hodiny, kým nezmäknú. Potom ich vyberte a nechajte vychladnúť.
- Uvarené uši nakrájajte na prúžky asi centimeter široké.
- Na panvici rozohrejte olej a opečte kúsky dozlatista.
- Hotové prúžky nechajte odkvapkať od prebytočného oleja, osoľte, okoreňte a podávajte ešte horúce. Výborne chutia s horčicou, pikantnou omáčkou, čerstvou cibuľkou či kyslými uhorkami.
TIP: Ak máte radi vyprážané jedlá, uši môžete obaliť v klasickom trojobale – múka, vajce, strúhanka. Najlepšie sa hodí hrubšia strúhanka typu panko, ktorá dodá extra chrumkavosť.
Pre Slovákov či Čechov môžu bravčové uši pôsobiť exoticky alebo dokonca nevábne, no v Litve majú svoje pevné miesto na tanieri. Možno je to dôkaz, že niekedy sa oplatí prekonať prvotný odpor a dať šancu chutiam, ktoré sú pre iné kultúry úplne prirodzené.