V lete sa z postele stáva liaheň baktérií. Ako často treba meniť posteľnú bielizeň, aby ste nespali v „mikrobovom hniezde“?

Horúce noci, pot, prach a alergény – to všetko sa v letnom období usádza vo vašej posteli rýchlejšie než inokedy. Aj keď večer ľahnete do čerstvo navonanej postele, ráno sa často prebúdzate spotení, s vlhkým vankúšom a lepkavým prestieradlom. Niet divu – v lete sa potíme oveľa viac a posteľná bielizeň nasáva všetku vlhkosť, maz aj prachové častice. Ak ju neperiete pravidelne, vaša posteľ sa zmení na ideálne prostredie pre baktérie, plesne či roztoče.
Prečo je letná hygiena postele taká dôležitá?
Každú noc necháme v posteli viac, než by sme si chceli pripustiť – podľa odborníkov až liter potu, kúsky odumretej kože, prach aj rôzne baktérie. Pre tieto mikroorganizmy je to doslova hostina. Nie je preto prekvapujúce, že sa človek po ránu cíti unavený, podráždený alebo s upchatým nosom namiesto toho, aby bol oddýchnutý.
Situáciu zhoršuje aj to, ak spíte nahí, alebo sa počas noci často prehadzujete. Vtedy by sa mala bielizeň meniť ešte častejšie – minimálne raz za týždeň. Ak patríte medzi šťastlivcov, ktorí majú doma klimatizáciu a aj počas tropických nocí sa nepotia, týždenný interval je ešte akceptovateľný. Niektorí ľudia dokonca nechávajú posteľné prádlo nezmenené aj dva týždne – podľa odborníkov je to však skôr riskantný experiment než zdravé pravidlo.
Vedci upozorňujú, že posteľná bielizeň, ktorá sa neperie štyri týždne, obsahuje viac baktérií než miska, z ktorej jedáva pes. Táto predstava už mnohým stačí na to, aby bežali spustiť práčku.
Odborníci majú jasno: v lete častejšie
Podľa expertov z portálu The Spruce by sme v lete mali byť na hygienu lôžkovín prísnejší. Ak je noc relatívne príjemná a spíte v klimatizovanej izbe, stačí posteľné prádlo vyprať raz za týždeň. No ak sa počas noci doslova kúpite vo vlastnom pote, interval treba skrátiť aj na každé 3–4 dni.
Upozorňuje na to aj odborník na čistenie domácností:
„V lete sa posteľ správa ako parná sauna – pot, maz a prach sa v nej hromadia extrémne rýchlo. Najjednoduchším trikom je mať doma pripravený druhý čistý komplet bielizne a jednoducho ho vymeniť. Nemusíte na to myslieť každý deň, stačí vytvoriť si návyk.“
Podobne hovorí aj expertka na upratovanie Sofia Martinez:
„Ak sa ráno zobudíte a cítite, že sa prestieradlo lepí na telo, je to jasný signál, že nastal čas na pranie. V horúčavách je ideálne meniť posteľnú bielizeň dvakrát týždenne.“
Hygiena v hoteloch vs. doma
Niekomu sa môže zdať týždenné pranie príliš časté. V skutočnosti to odborníci považujú za základný hygienický štandard. Aj v hoteloch či penziónoch platí, že posteľné prádlo sa musí meniť pri každom novom hosťovi a pri dlhších pobytoch aspoň raz týždenne. Ak je to norma v profesionálnych zariadeniach, má zmysel dodržiavať rovnaké pravidlá aj doma – napokon, vaša spálňa je miesto, kde denne trávite hodiny.
Vankúše a obliečky – špinavšie než záchod?
Zvláštnu pozornosť si zaslúžia vankúše a ich obliečky. Odborníci upozorňujú, že práve tu sa hromadia baktérie, maz a odumreté kožné bunky najrýchlejšie. Dermatologička varuje, že špinavý vankúš môže byť dokonca špinavší než záchodová doska. Okrem nechutnej predstavy to môže mať aj zdravotné následky – zanesené póry, akné či podráždenie pokožky.
Ako prať posteľnú bielizeň správne
Nestačí bielizeň len pravidelne meniť, dôležitý je aj spôsob prania:
- perte pri čo najvyššej teplote, ktorú materiál znesie (zvyčajne 60 °C)
- používajte šetrný prací prostriedok
- ak máte možnosť, sušte vonku na vzduchu – slnko a čerstvý vietor bielizeň nielen vysušia, ale aj prirodzene prevoňajú
- nezabúdajte ani na pyžamo – v lete ho treba meniť každé 2–4 dni, a ak sa veľmi potíte, pokojne aj denne
Zhrnuté a podčiarknuté: V lete treba posteľnú bielizeň prať častejšie než v iných ročných obdobiach. Ak spíte v klimatizovanej izbe, stačí raz týždenne, no pri horúčavách a nadmernom potení je ideálne pranie každých pár dní. Vaše zdravie aj kvalita spánku za to rozhodne stoja.