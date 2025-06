V čom robíme chyby pri pestovaní eukalyptu? Toto pokazí až 90 % pestovateľov a potom sú prekvapení, že im rastlina odíde

Máloktorá rastlina má takú intenzívne príjemnú a liečivú arómu ako práve eukalyptus, alebo správne slovensky blahovičník. Možno vás prekvapí, že aj táto exotická rastlina, ktorá prirodzene rastie v ďalekej Austrálii, sa dá úspešne pestovať aj v našich klimatických podmienkach. Avšak aby vám eukalyptus rástol a nielen prežíval, je dôležité vyhnúť sa niekoľkým chybám, ktoré robí väčšina ľudí. Prezradíme vám preto všetky tajomstvá správnej starostlivosti a pridáme aj tipy, ako využiť jeho jedinečné účinky na zdravie.

Čo je vlastne eukalyptus a prečo ho pestovať?

Rod Eucalyptus zahŕňa až 800 druhov, ktoré pochádzajú prevažne z Austrálie. Dnes sa však vďaka svojim jedinečným vlastnostiam, najmä aromatickým olejom, pestuje po celom svete. Eukalyptus síce dokáže rásť aj v teplejších oblastiach Slovenska, no vždy treba myslieť na to, že väčšina druhov je veľmi citlivá na chlad. Pestovanie eukalyptu preto nie je úplne jednoduché a rozhodne nejde o rastlinu pre úplných začiatočníkov.

Najčastejšie chyby, ktoré vedú k uhynutiu eukalyptu

1. Nedostatok svetla – najčastejší problém

Najzásadnejšia chyba spočíva v umiestnení rastliny na nedostatočne osvetlené miesto. Eukalyptus je milovník slnka a bez priameho svetla začne rýchlo chradnúť. V interiéri je takmer nemožné zabezpečiť mu potrebnú intenzitu svetla, pokiaľ nemáte veľkú zimnú záhradu alebo presklenú terasu, kam dopadá slnko väčšinu dňa. Najlepším riešením je vysadiť ho priamo do pôdy alebo ho pestovať vo väčšej nádobe vonku, kde bude mať celodenný prístup k slnečným lúčom.

2. Zle zvolený substrát a nevhodná zálievka

Eukalyptus vyžaduje špeciálny substrát, ktorý dobre odvádza vodu. Ideálnou zmesou je kombinácia záhradnej pôdy, piesku a rašeliny v rovnakých pomeroch. Zalievať rastlinu treba pravidelne, no vždy len vtedy, keď je substrát úplne suchý. Častá chyba je príliš dlhé vysušenie pôdy, ktoré rastlina neznesie a odíde vám. Denne kontrolujte vlhkosť pôdy a zalievajte ju výhradne ku koreňom, nie na listy.

3. Nedostatočné prehriatie pôdy a koreňov

Eukalyptus potrebuje nielen slnko, ale aj teplú, prehriatu pôdu. Skúsení pestovatelia preto okolo rastliny pokladajú čiernu textíliu, ktorá pohlcuje slnečné lúče a ohrieva korene. Ak pestujete rastlinu v kvetináči, na jeseň ju premiestnite do svetlej, chladnej miestnosti s teplotou od 10 do 15 °C, kde ale stále bude mať dostatok slnečného svetla. Výborne sa na to hodia zimné záhrady alebo dobre presvetlené chodby.

Ktoré druhy sú vhodné pre naše podmienky?

V našich záhradách sa najčastejšie pestuje druh Eucalyptus parvula, ktorý zvládne krátkodobo mrazy až do -15 °C, aj keď ani toto číslo nie je úplne ideálne. Väčšina ostatných druhov sa odporúča pestovať v prenosných nádobách, ako napríklad:

Blahovičník Gunnov (Eucalyptus gunnii) – obľúbený pre svoju odolnosť a okrasné lístie.

– obľúbený pre svoju odolnosť a okrasné lístie. Blahovičník guľatoplodý (Eucalyptus globulus) – známy svojimi liečivými účinkami.

– známy svojimi liečivými účinkami. Blahovičník kráľovský (Eucalyptus regnans) – vysoký, impozantný strom.

– vysoký, impozantný strom. Blahovičník olúpaný (Eucalyptus deglupta) – zaujme pestrou kôrou.

– zaujme pestrou kôrou. Blahovičník pobrežný (Eucalyptus camaldulensis) – preferuje veľmi slnečné a teplé miesta.

Ako eukalyptus hnojiť?

Pri hnojení eukalyptu používajte hnojivá bohaté na draslík. Dusíkaté hnojivá používajte len občas a v minimálnom množstve. Osvedčeným prostriedkom je Kristalon pre kvety a plody, ktorý aplikujte pravidelne od apríla do konca augusta.

Dôležité pravidlo pri pestovaní v nádobe

Pri pestovaní eukalyptu v kvetináči platí dôležité pravidlo: nikdy nepresádzajte rastlinu do príliš veľkého kvetináča. Ten by mohol zadržiavať priveľa vlhkosti, čo by spôsobilo uhnívanie koreňov. Rastlinu teda presádzajte častejšie, ale vždy len do nádoby väčšej maximálne o 25 %.

Nevzdávajte sa!

Ak sa vám prvá či druhá rastlina nepodarí, nenechajte sa odradiť. Eukalyptus patrí medzi veľmi náročné rastliny. Je prirodzené, že na jeseň prestane rásť a začne vyzerať choro. Pokiaľ však vydrží cez zimu, na jar vás poteší intenzívnym rastom a sviežim vzhľadom.

Prečo mať doma eukalyptus?

Blahovičník je doslova pokladom pre zdravie aj domácnosť. Obsahuje látku eukalyptol, ktorá účinne uvoľňuje dýchacie cesty, zmierňuje príznaky astmy a navyše dokáže krásne prevoňať vzduch.

Aké sú ďalšie zdravotné benefity eukalyptu?

Hojí pokožku – pôsobí antibakteriálne a antisepticky.

– pôsobí antibakteriálne a antisepticky. Podporuje dýchanie – zmierňuje zápaly a uvoľňuje hlieny.

– zmierňuje zápaly a uvoľňuje hlieny. Tlmí bolesť – obsahuje cineol a terpineol, ktoré majú analgetické účinky.

– obsahuje cineol a terpineol, ktoré majú analgetické účinky. Lieči opary a zápaly kože

Pomáha pri artritíde – zmierňuje bolesti kĺbov lokálnym použitím.

– zmierňuje bolesti kĺbov lokálnym použitím. Regeneruje svaly – ideálny po športovej námahe vo forme nálevu alebo masti.