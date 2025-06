V chladničke máte skoro určite zlú teplotu, preto sa vám jedlo rýchlo kazí. Takto to napravíte

Chladnička je spotrebič, bez ktorého si väčšina z nás nevie predstaviť každodenný život. No aj napriek jej dôležitosti málokto presne vie, akú teplotu by v nej mal nastaviť. Jednoduché otočenie regulátora na „štvorku z piatich“ nestačí. Chcete, aby vaše potraviny vydržali dlhšie čerstvé, neplesniveli vám hneď po nákupe a zároveň ste nemíňali zbytočne veľa peňazí za elektrinu? Tu je návod, ako to robiť správne.