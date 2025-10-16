Úžasný vynález pre seniorov bez smartfónov. „Pošleme fotku z výletu a babke sa okamžite vytlačí!“

Nie každý starší človek si rozumie s modernými technológiami. Dotykové displeje, notifikácie či heslá často skôr odradia, než pomôžu. Aj preto vzniklo zariadenie Heralto – jednoduchá malá tlačiareň, ktorá seniorom umožňuje dostávať správy a fotografie od rodiny bez mobilu a internetu.
Správy z rodinného chatu priamo na papier
Heralto je termotlačiareň, ktorá sa automaticky stará o to, aby sa všetky správy a fotografie z rodinného chatu vytlačili na papier. Stačí, ak členovia rodiny pošlú fotku alebo text cez aplikáciu – napríklad cez Telegram – a o pár sekúnd sa na papieri objaví vytlačený odkaz či obrázok.
Pre seniorov, ktorí si ťažšie zvykajú na nové technológie, je to ideálny spôsob, ako zostať v kontakte s blízkymi. Papier si môžu nechať na stole, pripnúť na chladničku alebo vložiť do albumu ako spomienku.
Ovládanie zvládne každý
Zariadenie má tri jednoduché tlačidlá – zelené pre „áno“, červené pre „nie“ a modré, ktoré slúži na krátku vlastnú odpoveď. Týmto spôsobom môže senior reagovať bez písania alebo používania telefónu.
Heralto využíva termopapier, takže nepotrebuje žiadny atrament. Prevádzka je lacná a údržba minimálna – stačí občas vymeniť kotúč papiera.
Reálny projekt, nie len nápad
Zariadenie už funguje v reálnych domácnostiach v Katalánsku, kde ho testujú prví používatelia. Podľa tamojších médií sa plánuje jeho rozšírenie do ďalších regiónov a jazykových verzií, vrátane angličtiny a francúzštiny.
Projekt si rýchlo získal pozornosť verejnosti, pretože kombinuje moderné technológie s klasickou jednoduchosťou.
Cena a predplatné
Podľa katalánskych médií stojí zariadenie približne 49,90 € a funguje na základe mesačného predplatného. Základný plán stojí 9,90 € mesačne, rozšírený 14,90 €.
Predplatné zahŕňa všetky služby – pripojenie k aplikácii, spracovanie správ a tlač. Aktuálna verzia sa pripája cez Wi-Fi, ale pripravuje sa aj model so SIM kartou, ktorý bude fungovať aj bez domáceho internetu.
Nové funkcie na obzore
Vývojári plánujú do budúcnosti pridať ďalšie možnosti, ako napríklad posielanie hlasových odkazov, tlač fotografií vo vyššom rozlíšení či jednoduché emotikony, ktoré by sa zobrazovali spolu so správami.
Cieľ zostáva rovnaký – umožniť starším ľuďom byť v kontakte bez stresu a zložitostí.
Technológia, ktorá sa prispôsobuje ľuďom
Podobné riešenia pre seniorov existujú aj inde vo svete – napríklad tablet GrandPad, ktorý má veľké tlačidlá, zjednodušené rozhranie a umožňuje videohovory. Heralto sa však odlišuje tým, že nevyžaduje žiadne učenie ani ovládanie zariadenia – všetko funguje automaticky.
Zatiaľ čo väčšina moderných technológií od používateľov niečo žiada, Heralto im naopak vracia pocit spojenia a blízkosti – a to len pomocou obyčajného papiera.
Záver
Heralto je dôkazom, že aj v dnešnej dobe technológií sa dajú vytvoriť riešenia, ktoré majú skutočne ľudský rozmer. Papierová správa od vnúčat, ktorá sa vytlačí priamo na kuchynskom stole, môže pre staršieho človeka znamenať oveľa viac než desiatky správ v telefóne.
Malé zariadenie tak symbolicky spája generácie – pomocou najjednoduchšieho média, aké existuje: obyčajného papiera.