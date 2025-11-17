Už ste ochutnali Pumpkin Spice Latte? Ako si namiešať vlastnú zmes a kde ju využiť?

V Spojených štátoch ide o jeden z najvýraznejších symbolov jesene, no u nás sa s ním stretávame zatiaľ skôr okrajovo. „Pumpkin spice“ však nie je žiadna moderná výstrednosť – ide o tradičnú americkú zmes korenín, ktorá sa používa celé desaťročia, najmä pri príprave dýňového koláča. A hoci u nás nepatrí medzi bežné koreniace mixy, jej vôňa je prekvapivo známa aj Slovákom.
Video recept (Food to Live)
Ak si chcete pozrieť jednoduchý postup aj vo video forme, jeden z veľmi dobrých receptov nájdete na YouTube kanáli Food to Live. Video ukazuje postup krok za krokom a používa rovnaké základné koreniny:
Pumpkin spice: Moderný fenomén s dlhou tradíciou
Pumpkin Spice Latte sa prvýkrát objavilo v roku 2003, keď ho Starbucks testoval vo vybraných pobočkách v USA a Kanade. Nápoj si rýchlo získal popularitu a stal sa každoročným jesenným hitom. Po úspechu kávy sa začali objavovať aj ďalšie „pumpkin spice“ produkty – sladkosti, müsli, zmrzlina, ochutené sirupy aj sezónne sviečky.
Samotná zmes korenín však nie je nová. V amerických obchodoch sa pod názvom Pumpkin Pie Spice predáva už od 30. – 40. rokov 20. storočia. Ide o zmes určenú na ochutenie typického amerického dyňového koláča.
Najčastejšie používané koreniny sú:
- mletá škorica (tvorí najväčšiu časť zmesi)
- mletý zázvor
- muškátový oriešok
- klinček
- nové korenie (allspice) – v niektorých variantoch
Výsledná kombinácia je sladkastá, aromatická, jemne štipľavá a typická pre jesenné pečenie.
Kde môžete pumpkin spice využiť?
Aj keď zmes nie je tradičnou súčasťou slovenskej kuchyne, chuťovo veľmi pripomína perníkové korenie. Práve preto sa skvelo hodí aj do našich klasických receptov.
Pumpkin spice môžete pridať napríklad:
- do kávy – najmä do latte, cappuccina alebo do ochutenej horúcej čokolády
- do bábovky, muffinov, perníka, koláčov a crumble
- do ovsených kaší, granoly, smoothie či do bieleho jogurtu
- do dyňovej polievky alebo krémového pyré (dodá jemnú sladkú vôňu)
- do vareného vína, punču a zimných nápojov
Ide o veľmi univerzálnu zmes, ktorá zvýrazní chuť sladkých aj niektorých slaných receptov.
Overený recept na domácu pumpkin spice zmes
Zmes si bez problémov pripravíte doma a chuťovo sa vyrovná tej kupovanej. Americké recepty sú v množstvách veľmi podobné – tento variant je jeden z najčastejšie používaných.
Potrebujete:
- 3 lyžice mletej škorice
- 2 lyžičky mletého zázvoru
- 1,5 lyžičky muškátového orieška
- 1 lyžičku mletého klinčeka
- 1 lyžičku nového korenia (allspice)
Zmes dôkladne premiešajte a uchovávajte v malej uzatvárateľnej nádobke. Vydrží vám dlhé mesiace a nestratí arómu.
Ako si doma pripraviť Pumpkin Spice Latte
Hoci presný originálny recept Starbucks nezverejňuje, domáce varianty sú chuťovo veľmi podobné. Tento postup vychádza zo základnej kombinácie kávy, mlieka, sladidla a korenín.
Postup:
- Pripravte si espresso alebo silnú prekvapkávanú kávu.
- V malom hrnci zohrejte približne 200 ml mlieka.
- Pridajte 1 lyžicu cukru alebo sirupu (napríklad vanilkového) a asi ½ lyžičky pumpkin spice.
- Mlieko jemne prešľahajte, aby sa spojilo a zjemnilo.
- Nalejte ochutené mlieko do kávy.
- Môžete ozdobiť šľahačkou a posypať štipkou korenia.
Chuť závisí od množstva použitej zmesi – ak máte radi výraznejšie arómy, pokojne pridajte o niečo viac.