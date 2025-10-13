Uvarte si lahodnú brokolicovú polievku so syrom a smotanou. Zasýti, zahreje a chutí celej rodine

Brokolicová polievka patrí k tým jedlám, ktoré si človek obľúbi hneď po prvom ochutnaní. Je jemná, krémová a pritom dostatočne výživná na to, aby nahradila aj hlavné jedlo. Navyše chutí výborne aj na druhý deň – ak sa jej teda niečo zvýši, čo sa stáva len málokedy.
Brokolica – zelenina plná zdravia
Brokolica patrí medzi najzdravšie druhy zeleniny vôbec. Obsahuje množstvo vitamínov, minerálov a antioxidantov, ktoré prospievajú celému telu. Vďaka vysokému obsahu draslíka podporuje správnu činnosť srdca, pomáha regulovať krvný tlak a vďaka vláknine zlepšuje trávenie. Zároveň má nízky obsah kalórií, takže je ideálna aj pre tých, ktorí si strážia líniu.
Mnohí jej však neprídu na chuť pre jej špecifickú arómu a chuť. Vo väčšine prípadov je to však len chyba pri príprave – brokolica sa často varí príliš dlho, čím stratí svoju sviežu farbu, chuť aj živiny.
Dokonalá jesenná polievka, ktorá zahreje
S príchodom chladnejších dní sa v kuchyni opäť vraciame k poctivým, hustým a hrejivým polievkam. Práve medzi ne patrí aj táto krémová brokolicová polievka so syrom a smotanou. Má bohatú chuť, jemnú konzistenciu a pripraviť ju zvládne aj menej skúsený kuchár. Je hotová približne za hodinu a zasýti celú rodinu.
Recept: Krémová brokolicová polievka s mrkvou, syrom a smotanou
Čo budete potrebovať:
- 1 brokolicu
- 1 cibuľu
- 1 strúčik cesnaku
- 1 mrkvu
- 500 ml zeleninového alebo kuracieho vývaru (najlepšie domáceho)
- 150 ml smotany na varenie
- 150 ml mlieka
- 2 lyžice hladkej múky
- 2 lyžice nastrúhaného parmezánu (môžete použiť aj čedar)
- 20 g masla
- trochu olivového oleja
- soľ a čierne korenie podľa chuti
Pozor na soľ
Pri dochucovaní nezabudnite, že vývar aj syr bývajú už slané, preto s pridanou soľou narábajte opatrne. Stačí len malá štipka, aby sa zachovala vyvážená chuť.
Postup prípravy:
- Príprava zeleniny:
Cibuľu nakrájajte nadrobno, mrkvu nastrúhajte a brokolicu rozdeľte na malé ružičky.
- Základ polievky:
V hrnci rozohrejte maslo spolu s lyžicou olivového oleja. Pridajte cibuľu a mrkvu a nechajte ich pomaly restovať približne 7 minút, kým nezmäknú a nezačnú voňať.
- Zahustenie:
Zeleninu posypte múkou a miešajte, kým sa múka nerozvonia a nezíska zlatistý odtieň. Potom postupne prilievajte vývar, smotanu a mlieko a miešajte metličkou, aby sa netvorili hrudky.
- Dochutenie a varenie:
Do polievky pridajte nastrúhaný syr, pretlačený cesnak a nakoniec ružičky brokolice. Varíte ju už len asi 15 minút, kým brokolica nezmäkne, ale stále si zachová krásnu zelenú farbu.
- Finálne doladenie:
Dochutíme soľou a korením podľa potreby. Ak chcete ešte jemnejšiu konzistenciu, môžete ju na záver ľahko premixovať tyčovým mixérom, no nie je to nutné – polievka je krémová aj bez toho.
Servírovanie
Podávajte ju horúcu, ideálne s opečenými krutónmi alebo s kúskom čerstvého pečiva. Výborne sa hodí aj pár hobliniek syra alebo lyžica smotany na vrch pre ešte krémovejší efekt.
Táto brokolicová polievka so syrom a smotanou je ideálnym jedlom do chladných dní. Je jednoduchá, rýchla, zdravá a vďaka syru aj výnimočne chutná. A čo je najlepšie – aj tí, ktorí brokolicu bežne nemusia, si po tejto polievke určite naberú druhú porciu.