Utierate sa naozaj do čistého? Pozor, pranie uterákov pri nízkej teplote nestačí. Toto je spoľahlivý spôsob, ako sa zbaviť baktérií

Uterák sa na prvý pohľad môže zdať dokonale čistý, no nie vždy to tak naozaj je. V hustom vláknovitom materiáli totiž často prežívajú baktérie, ktoré sa vo vnútri práčky ani nepohnú, pokiaľ nepoznáte správny postup prania. Ako teda zabezpečiť, aby vaše uteráky zostali svieže, hebké a hlavne hygienicky čisté?

Prečo je uterák dôležitý aj z hľadiska hygieny

Uterák je v domácnosti symbolom čistoty – veď sa doň utierame po sprche, kúpaní či po umývaní rúk. Aby však túto úlohu zvládal stopercentne, potrebuje správnu starostlivosť. Často sa o ňom hovorí, že ho netreba prať tak často, pretože doň predsa utierame „len“ čistú vodu. V skutočnosti je to však len mýtus. Ak by sme uteráky prali zriedkavo alebo pri nízkych teplotách, ich vlákna by sa mohli stať dokonalým útočiskom pre množstvo mikroorganizmov. Uterák tak môže byť rovnako rizikový ako kuchynské utierky či posteľné obliečky.

Tip: Ak hľadáte sviežu atmosféru do domácnosti, môžete okrem čistých uterákov siahnuť aj po veselých jarných obrusoch. Dokážu rozžiariť stôl nielen počas Veľkej noci, ale aj bežne počas roka.

Neviditeľná špina, ktorá nás môže zaskočiť

Pri každom použití uteráka na ňom môžu uviaznuť mikroskopické zvyšky odumretej kože, stopy potu či kožného mazu. Tieto organické zvyšky sa ľahko zmiešajú s prebytkami mydla, šampónu a rôznych kozmetických prípravkov. Dôležitým faktorom je tiež vlhkosť – uterák zostáva po použití mokrý a v kombinácii s teplejším prostredím kúpeľne dochádza k rýchlemu množeniu mikróbov a plesní. Ak ho po použití dôkladne nevyvetráte a nedáte dostatočne vyschnúť, riziko narastá. Vo všeobecnosti sa odporúča vyprať uterák po 7 až 10 použitiach, v prípade väčšieho znečistenia či potenia aj skôr.

„Zatuchnutá“ aróma ako varovný signál

Uteráky patria medzi najväčších „zberačov“ baktérií v domácnosti. Pravdepodobne to sami spoznáte podľa nepríjemného zápachu, ktorý pripomína zatuchlinu. Ten sa objavuje, keď uteráky neschnú dostatočne rýchlo a stále sa držia vo vlhkých podmienkach. Napomôcť môže aj príliš časté či nevhodné používanie aviváže alebo pracieho prášku – zvyšky týchto prostriedkov môžu na vláknách vytvoriť film, ktorý bráni prúdeniu vzduchu a predlžuje čas schnutia. Dôsledkom je nielen nižšia savosť uteráka, ale aj intenzívnejší zápach.

Tip na test vlastných znalostí: Viete, aké sú prvé jarné bylinky a aké majú účinky na naše zdravie? Neváhajte si preveriť vedomosti v rôznych kvízoch či článkoch, aby ste si pripomenuli ich liečivú silu.

Prečo nízke teploty pri praní nestačia

V súčasnosti sa veľa hovorí o praní pri nižších teplotách kvôli šetreniu energie a odevov. Pokiaľ však ide o uteráky, nižšia teplota naozaj nemusí stačiť na dôkladnú likvidáciu baktérií a nečistôt, ktoré sa ukrývajú hlboko vo vláknach. Dlhodobo podcenené pranie môže spôsobiť nielen nepríjemný zápach uterákov, ale aj problémy s pokožkou. Citlivejší ľudia môžu pri častejšom kontakte s nedostatočne vypranými uterákmi trpieť podráždením alebo dokonca vznikajúcimi kožnými ťažkosťami.

Ako správne prať uteráky, aby boli dokonale čisté

Perte ich samostatne:

Uteráky vždy oddeľte od ostatnej bielizne, aby mali dostatok priestoru. Prepchatá práčka znižuje účinnosť prania aj plákania, takže nečistoty a pracie prostriedky môžu vo vláknach ostať. Voľte teplotu aspoň 40 °C, ideálne však 60 °C:

Nižšie teploty nemusia zničiť všetky baktérie. Pri 40 °C sa už dá dosiahnuť solídny výsledok, no najlepšou voľbou je 60 °C. Teplejšia voda pomáha odstrániť mastnotu a baktérie oveľa účinnejšie. S pracím práškom či avivážou to nepreháňajte:

Príliš veľa prášku môže v uteráku zostať a spôsobiť upchávanie vlákien. Uterák potom horšie schne a môže rýchlejšie zapáchať. Klasickú aviváž zase používajte radšej striedmo – znižuje savosť materiálu. Ak máte radi vône, skúste aviváž s jemnou parfumáciou alebo vyhľadajte alternatívne prostriedky (napr. octový roztok v malom množstve). Neodkladajte uteráky, kým nie sú stopercentne suché:

Ak uterák po vypraní nepríjemne zapácha, zvyčajne nebol dostatočne presušený alebo bol príliš dlho skladovaný vo vlhkom prostredí. Počkajte, kým bude naozaj suchý, a až potom ho poskladajte do skrine. Pravidelná kontrola práčky je nevyhnutnosť:

Zásobník na prací prášok, bubon a tesnenie by mali byť udržiavané v čistote. Usadeniny, plesne a baktérie vo vnútri práčky môžu znehodnotiť pranie a zanechať na uterákoch či inom textile nepríjemný zápach.

Dôležitý detail – správne sušenie

Okrem samotného prania je dôležité aj spôsob sušenia. Ak máte možnosť, dajte uteráky vyschnúť na čerstvý vzduch. Pri sušení na radiátore alebo v sušičke kontrolujte, aby neostali v prehriatom prostredí príliš dlho, keď už sú vlastne suché. Prílišné teplo môže negatívne ovplyvniť jemnosť vlákien. Ideálne je sušenie pri miernej teplote v sušičke, kde uteráky navyše zvyknú príjemne zmäknúť.

Zhrnutie

Udržať uteráky voňavé a hygienicky čisté si vyžaduje kombináciu správnych zásad prania aj sušenia. Pravidelným praním pri vyššej teplote, primeraným používaním pracích prostriedkov a dôsledným sušením minimalizujete riziko nepríjemného zápachu, zachovania baktérií a nečistôt vo vláknach. Uterák tak bude vždy pripravený splniť svoje poslanie – poskytnúť vám pocit čistoty a sviežosti pri každom použití.

Ak sa budete držať uvedených odporúčaní, vaše uteráky môžu vydržať dlhšie v ideálnom stave a vaša domácnosť získa ďalší benefit v podobe lepšej hygieny. Navyše, pri správnej starostlivosti si udržíte mäkkosť a savosť uterákov, čo určite ocení každý člen rodiny.