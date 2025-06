Ušetrite čas a peniaze. Tieto kvety zabezpečia kvitnúcu záhradu od jari až do jesene

Ak túžite po záhrade plnej pestrofarebných kvetov, no zároveň nechcete tráviť každú voľnú chvíľu starostlivosťou o náročné rastliny, riešením sú jednoročné kvetiny. Nielenže bohato kvitnú po celú sezónu, ale tiež pritiahnu pozornosť každého návštevníka či okoloidúceho. Ktoré kvety vybrať, aby sa vaša terasa, balkón či záhrada premenili na dokonalú farebnú symfóniu?

1. Lantana

Lantana je nenáročná kráska, ktorá vás poteší rôznofarebnými súkvetiami, od bielej a žltej cez oranžovú až po sýto červenú a fialovú. Je ideálnou voľbou pre začínajúcich záhradkárov, pretože vynikajúco zvláda vysoké teploty, slnko a dokonca aj dlhšie obdobia sucha.

Okrem estetického zážitku prináša ďalšie výhody – odpudzuje drobné hlodavce ako zajace a králiky, no pritiahne do záhrady užitočné opelovače, predovšetkým včely, motýle a dokonca aj kolibríky. Lantana bude vaše záhony zdobiť nepretržite od začiatku leta až do prvých mrazov. Pre maximálne kvitnutie ju nezabudnite v polovici leta ostrihať asi o tretinu, pokojne aj polovicu. Miluje slnečné stanovište a dobre priepustnú pôdu.

2. Georgína

Georgíny, u nás familiárne nazývané aj „georgínky“, sú osvedčenou klasikou, ktorá nikdy nesklame. Menšie druhy môžete kúpiť už kvitnúce ako sezónne kvety, no môžete ich pestovať aj zo zakúpených hľúz. Georgínam vyhovuje slnečné miesto s dobre priepustnou a mierne vlhkou pôdou.

Ich veľkou výhodou je veľmi dlhá doba kvitnutia. Od začiatku leta vás potešia bohatými kvetmi a s trochou starostlivosti vydržia až do jesenných mesiacov. Pravidelne odstraňujte odkvitnuté kvety, čím podporíte vznik nových púčikov.

3. Angelónia

Angelónia je u nás menej známa bylina, pôvodom zo strednej a južnej Ameriky, predovšetkým z Brazílie. Táto pohľadná rastlina patrí do čeľade skorocelovitých a jej drobné kvety vytvárajú pôsobivé kvetenstvo, ktoré vynikne hlavne v odtieňoch modrej, fialovej, ale aj ružovej či červenej.

U nás sa pestuje ako sezónna letnička a veľmi dobre zvláda horúce letné dni. Sadí sa až vtedy, keď pominie riziko jarných mrazíkov. Angelónia potrebuje slnkom zaliate miesto s dostatočne zavlaženou, no zároveň dobre odvodnenou pôdou.

4. Begónia

Begónie patria medzi najpopulárnejšie ozdobné rastliny vôbec. Sú neprehliadnuteľné najmä na balkónoch, v okenných truhlíkoch a okrasných záhonoch. Begónie majú jednu zásadnú podmienku pre krásne kvitnutie – neznášajú intenzívne popoludňajšie slnko. Ideálne im je teda dopriať miesto, kde majú ranné slnko a popoludní už príjemný tieň.

Pre nepretržité kvitnutie pravidelne odstraňujte odkvitnuté kvety aj poškodené listy, čím rastliny povzbudíte k tvorbe nových púčikov. Takto budú begónie zdobiť vašu terasu či záhradu počas celého leta.

5. Hlazenec ohnivý (Cigaretová rastlina)

Táto zaujímavá rastlina pochádza z Mexika a Západnej Indie a technicky je stálezelený poloker. Jej neobyčajné kvety pripomínajú horiace cigarety alebo malé ohnivé iskričky, čo z nej robí veľmi atraktívny doplnok každej záhrady.

V našich podmienkach je pestovaná ako jednoročná letnička. Miluje teplé, slnečné miesta a počas celého leta bohato kvitne. Práve jej exotický vzhľad dokáže vzbudiť zvedavosť susedov i okoloidúcich, ktorí sa vás často budú pýtať, čo za zaujímavú rastlinu pestujete.