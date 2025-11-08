Urobte si zásoby múky. Takto jej spoľahlivo predĺžite trvanlivosť aj o niekoľko mesiacov

Múka patrí k základným surovinám, ktoré má doma snáď každý. Používame ju denne – na pečenie chleba, koláčov či varenie omáčok. Práve preto si ju mnohí kupujú do zásoby. No hoci sa to nezdá, múka nie je trvanlivá donekonečna. Nesprávne skladovanie ju dokáže znehodnotiť, a to aj oveľa skôr, než uplynie dátum minimálnej trvanlivosti. Ak ju však uložíte správne, vydrží vám bez problémov aj viac ako rok – úplne bezpečne a bez zmeny chuti.
Ako dlho múka skutočne vydrží
Dĺžka trvanlivosti závisí od typu múky a podmienok skladovania.
- Biela pšeničná múka má zo všetkých druhov najdlhšiu životnosť. Ak je uzavretá a skladovaná na suchom a tmavom mieste, vydrží približne 12 mesiacov.
- Celozrnná múka sa kazí rýchlejšie, pretože obsahuje tuky z pšeničných klíčkov a otrúb. Tie môžu po čase zoxidovať a zmeniť chuť. Jej trvanlivosť sa pohybuje okolo 3 až 6 mesiacov.
- Špaldová, ražná či kukuričná múka majú podobnú životnosť ako celozrnná – kratšiu než biela.
Múka, ktorá bola skladovaná pri vysokej vlhkosti alebo teplote, môže splesnivieť alebo v nej môžu vzniknúť drobní škodcovia (múčiar, mlynárik). Preto je dôležité vytvoriť jej prostredie, kde bude v suchu, tme a bez kolísania teploty.
Ideálne podmienky na skladovanie
Najvhodnejším miestom je špajza alebo skrinka mimo dosahu tepla a svetla. Teplota by sa mala pohybovať do 20 °C a relatívna vlhkosť by nemala presiahnuť 60 %.
Múku vždy uchovávajte oddelene od potravín so silnou arómou – ako je káva, cesnak, cibuľa či korenie. Múka totiž ľahko pohlcuje cudzie pachy, ktoré potom ovplyvňujú chuť pečiva.
V čom múku skladovať?
Najväčšiu chybu robí ten, kto nechá načatú múku v pôvodnom papierovom obale. Papier prepúšťa vzduch, vlhkosť aj pachy a nebráni prenikaniu drobného hmyzu.
Najlepšou voľbou je vzduchotesná nádoba – ideálne z skla alebo hrubšieho plastu s tesniacim uzáverom.
Ak máte viac druhov múky, označte si nádoby názvom aj dátumom nákupu. Tak budete presne vedieť, ktorá sa má spotrebovať ako prvá.
Ekologickou alternatívou sú plátené alebo ľanové vrecúška, ktoré umožňujú múke dýchať. Vhodné sú však len v suchom prostredí bez výkyvov vlhkosti.
Múka v chladničke alebo mrazničke
Ak chcete múku uchovať dlhšie, napríklad počas leta alebo pri väčších zásobách, môžete ju uložiť aj do chladničky alebo mrazničky.
Chlad spomaľuje oxidáciu tukov a bráni rozmnoženiu hmyzu. Pred uskladnením ju však presypte do uzavretej nádoby, aby nevstrebávala pachy z iných potravín.
- V chladničke vydrží múka v dobre uzavretej nádobe až jeden rok.
- V mrazničke ešte dlhšie – pokojne 12 až 18 mesiacov.
Pred použitím ju však nechajte rozmraziť na izbovú teplotu a skontrolujte, či nie je navlhnutá. Ak je vlhká, nie je vhodná na pečenie.
Ako predísť škodcom v múke
Aj v novej múke sa môžu nachádzať mikroskopické vajíčka potravinových molí. Aby ste tomu predišli, odborníci odporúčajú novú múku po kúpe dať na pár dní do mrazničky (stačí 3–4 dni). Nízka teplota zničí všetky larvy a predĺži čerstvosť múky.
Ďalším trikom je vložiť do nádoby bobkový list, klinčeky alebo pár zrniek čierneho korenia – ich vôňa prirodzene odpudzuje hmyz.
Zhrnutie
- Uchovávajte múku v suchu, tme a uzavretej nádobe.
- Biela múka vydrží asi 12 mesiacov, celozrnná 3–6 mesiacov.
- V chladničke alebo mrazničke sa trvanlivosť výrazne predlžuje.
- Po otvorení obalu vždy múku presypte a označte.
- Na ochranu pred škodcami môžete využiť mrazenie alebo prírodné odpudzovače.
Ak budete múku skladovať týmto spôsobom, nielenže sa jej trvanlivosť predĺži o niekoľko mesiacov, ale zachová si aj svoju chuť, vôňu a schopnosť dobre viazať vodu – čo je kľúčové pri pečení.