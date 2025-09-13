Upratovanie skleníka na konci leta. Ako využiť záver sezóny naplno

September je pre väčšinu záhrad ešte stále obdobím plným úrody, no vo vnútri skleníka to už býva iný príbeh. Mnohé rastliny majú za sebou svoje vrcholné obdobie a záhony pôsobia unavene. To však neznamená, že musíte so sezónou definitívne skončiť. Správnym prístupom si môžete dopriať ešte jednu vlnu čerstvej zeleniny a vitamínov, ktoré prídu vhod počas jesene.
Prečo rastliny vo skleníku chradnú?
Väčšina našich skleníkov je nevykurovaných, tzv. studených. Už od apríla sú vystavené intenzívnemu slnku a rastliny tam pracujú na plné obrátky celé mesiace. To síce prináša bohatú úrodu, ale zároveň urýchľuje ich starnutie. Navyše, vysoké teploty vytvárajú ideálne prostredie pre rôzne škodce – napríklad mole či roztočce – ktoré dokážu oslabené rastliny doraziť. Bez pravidelnej ochrany sa tak úroda rýchlo vyčerpá.
Kedy je čas upratať?
Čakať na posledné krivé uhorky či pár rajčín na zoschnutých výhonoch nemá veľký zmysel. Oveľa rozumnejšie je staré porasty odstrániť, skleník vyčistiť a pripraviť ho na novú, jesennú etapu. Celé to zvládnete za jeden víkend a vďaka tomu si predĺžite sezónu o ďalšie týždne.
Ako postupovať pri čistení skleníka?
- Oblečenie a ochrana: aj keď je vonku ešte teplo, vezmite si tričko s dlhým rukávom, pracovné nohavice, rukavice a respirátor. Budete pracovať s prachom, zvyškami rastlín aj dezinfekciou.
- Odstránenie opôr: zoberte šnúry, siete či špirály, ktoré držali rajčiny alebo uhorky.
- Strihanie rastlín: výhony odstrihnite pri zemi. Ak korene neboli napadnuté hubovými chorobami, pokojne ich v pôde nechajte – zlepšia jej štruktúru.
- Dezinfekcia: sklá a konštrukciu umyte roztokom sava alebo slabým hypermanganom. Skleník bude čistejší a pôda sa vám bude lepšie spracovávať.
- Úprava pôdy: pôdu len jemne prekyprite motykou. Nerýľujte hlboko, aby ste nenarušili prirodzené vrstvy. Následne ju poriadne prelejte vodou – minimálne do hĺbky 30 cm.
- Hnojenie: nie je nutné, ale ak chcete, pridajte trochu kompostu (cca dva vedrá na polovicu skleníka).
- Obnova pôdy: ak ste pestovali na netkanej textílii s kvapkovou závlahou, odložte ju bokom. Pôda si potrebuje oddýchnuť. Výborným riešením je výsev zeleného hnojenia – napríklad horčice či miešaných semien, ktoré zapracujete ešte pred zimou.
Čo vysadiť po lete?
Ak sa skleník uvoľní začiatkom septembra, máte k dispozícii ešte približne deväť až desať týždňov úrodného obdobia. A to je dosť na to, aby ste dopestovali:
- hlávkový šalát alebo rané kaleráby
- šaláty na priamu konzumáciu – môžete ich siať aj husto a zberať postupne po listoch
- mrkvu (ak sa vám podarí vysiať ešte koncom prázdnin)
- rôzne listové zeleniny – rukolu či horčicu, ktoré osviežia jedálniček
Jesenné mesiace sú ideálne aj na pestovanie reďkoviek a reďkví. Odporúčajú sa nielen klasické odrody, ale aj zimné druhy, ako „Čierna guľatá“ či „Red Meat“. Tie vydržia v dobrej kondícii až do zimy. Nezabudnite ani na poľný šalát (polníček), ktorý vám poskytne úrodu pokojne až do predjaria.
Tipy pre úspešnú jesennú úrodu
- V suchom a slnečnom skleníku prikryte mladé výsevy bielou netkanou textíliou, aby lepšie vzchádzali.
- Zalievajte dopoludnia – rastliny tak stihnú vodu spracovať a nebudú trpieť hnilobou.
- Na jeseň už obmedzte množstvo vody, nezalievajte „do zásoby“.
- Vyhýbajte sa polievaniu priamo na listy, aby ste znížili riziko chorôb.
Ak sa do práce pustíte hneď po skončení letnej úrody, môžete zo skleníka vyťažiť maximum. Čerstvá zelenina v októbri či dokonca v novembri nie je žiadna utópia – stačí správne pripraviť pôdu a vybrať vhodné plodiny. Vďaka tomu bude vaša záhrada zdrojom vitamínov ešte dlho po tom, čo sa vonkajšie záhony uložia na zimný spánok.