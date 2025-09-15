Upchatý kuchynský drez? Toto je 7 trikov, ktoré zvládnete sami a bez chémie

Upchatý drez v kuchyni je problém, ktorý skôr či neskôr postretne takmer každú domácnosť. Dôvodom bývajú najčastejšie mastnota, zvyšky jedla a kávová usadenina, ktoré sa postupne usádzajú vo vnútri potrubia a bránia prietoku vody. Namiesto drahých chemických prípravkov či volania inštalatéra môžete vyskúšať jednoduché a overené riešenia, ktoré sú bezpečné pre vás aj vaše potrubie.
Video návod: Čistenie odpadu svojpomocne
Prečo sa odtok upcháva?
Najčastejšie príčiny sú:
- Tuk a olej – pri ochladení stuhnú a vytvoria na stenách potrubia lepivú vrstvu, na ktorú sa prichytávajú ďalšie nečistoty.
- Zvyšky jedla – drobné kúsky ryže, cestovín či zeleniny môžu napučať a urobiť zátku.
- Kávová usadenina – správa sa ako jemný piesok, ktorý sa časom zhromaždí a zabráni prietoku.
- Škrobové a vláknité potraviny – napríklad zemiaky alebo šupky zo zeleniny môžu vytvoriť lepkavú alebo vláknitú masu.
Overené spôsoby, ako odpad uvoľniť
1. Vriaca voda
Jednoduché a bezpečné riešenie. Nalejte do odtoku liter vriacej vody – pomáha to rozpustiť mastnotu a vyplaviť drobné usadeniny. Ak problém nie je veľký, často to stačí. Tento postup je vhodné robiť pravidelne aj ako prevenciu.
2. Gumový zvon (píšťala)
Mechanické riešenie, ktoré by malo byť vašou prvou voľbou pri silnejšom upchatí. Stačí naplniť drez trochou vody, priložiť zvon na odtok a niekoľkokrát prudko stlačiť. Podtlak a tlak pomôžu uvoľniť zátku.
3. Jedlá sóda a ocot
Tento domáci trik môže pomôcť pri menších usadeninách a zápachu. Do odtoku nasypte pol šálky sódy bikarbóny a zalejte pol šálkou octu. Odtok na pár minút zakryte, nechajte pôsobiť 10–15 minút a nakoniec prelejte vriacou vodou. Metóda je šetrná a účinná hlavne ako údržba, nie pri silnom upchatí.
4. Saponát na riad
Ak je problém spôsobený mastnotou, saponát je veľmi účinný. Do odtoku nalejte šálku jari, nechajte chvíľu pôsobiť a potom zalejte vriacou vodou. Jar rozkladá tuky a uľahčí ich vyplavenie.
5. Mechanické čistenie sifónu
Ak predchádzajúce metódy nezaberú, pravdepodobne je upchatý sifón. Stačí podložiť vedro, odskrutkovať sifón a manuálne odstrániť usadeniny. Tento postup je spoľahlivý a často problém vyrieši úplne.
Čo má zmysel len čiastočne
- Citrónová šťava – skôr osvieži a odstráni pachy, neodstráni väčšie upchatia.
- Bielidlo – dezinfikuje a potlačí zápach, ale samotné upchatie nerozpustí.
- Silné chemikálie (hydroxid sodný a pod.) – fungujú, ale pri nesprávnom použití môžu poškodiť potrubie a sú nebezpečné pre zdravie. Preto sa odporúčajú len v krajnom prípade, s maximálnou opatrnosťou.
Ako upchatiu predísť
- Do drezu nikdy nelejte tuk a olej – nalejte ich do nádoby a vyhoďte do odpadu.
- Používajte sitko na zachytávanie zvyškov jedla.
- Raz týždenne prelejte odtok vriacou vodou alebo použite sódu s octom na údržbu.
Kedy volať inštalatéra?
Ak nepomôže vriaca voda, gumový zvon ani vyčistenie sifónu, problém môže byť hlbšie v potrubí. V takom prípade je bezpečnejšie zavolať odborníka, aby sa predišlo poškodeniu.
Upchatý drez sa dá vo väčšine prípadov vyriešiť jednoducho a bez chémie. Najlepšie je začať s vriacou vodou a gumovým zvonom, pokračovať sódou s octom alebo saponátom a v prípade potreby vyčistiť sifón. Prevencia je však najdôležitejšia – ak si dáte pozor, čo do drezu púšťate, problém sa vás môže dlhé mesiace či roky vôbec netýkať.