Umývačka riadu zle umýva? Skôr než zavoláte opravára, skúste tieto kroky

Máte pocit, že vaša umývačka síce funguje, ale výsledok nie je taký, aký by ste čakali? Nádoby zostávajú matné, s usadeninami alebo dokonca so zvyškami jedla? Nemusí to hneď znamenať, že je pokazená. Veľmi často problém spočíva len v nedostatočnej čistote filtrov a trysiek, ktoré sú pre správny chod umývačky absolútne kľúčové.
Prečo sa oplatí začať čistením
Aj keď sa snažíte o pravidelnú starostlivosť, raz za čas je potrebné dať umývačke dôkladnejšiu údržbu. Platí to najmä v domácnostiach, kde ju obsluhujú aj deti alebo viacerí členovia rodiny, ktorí nemusia vždy dbať na to, aby riady vložili do umývačky správne a bez väčších zvyškov jedla.
Čistiace prostriedky určené priamo pre umývačky sú síce užitočné, ale nedokážu odstrániť všetko. Tvrdé zvyšky, ako sú úlomky kostí, kôstky alebo kúsky vaječných škrupín, dokážu uviaznuť vo filtri alebo v tryskách a postupne spôsobujú, že voda necirkuluje tak, ako má. Výsledkom je slabší výkon a horšie umyté riady.
Ako vyzerá zanesená umývačka
Ak je filter špinavý, umývačka stráca účinnosť. Voda sa nedostatočne prečerpáva a zvyšky jedla môžu skončiť späť na tanieroch a pohároch. Podobne je to s tryskami – ak sú upchaté, prúd vody sa oslabí alebo úplne zanikne. Rotujúce ramená sa môžu zastaviť a namiesto intenzívneho oplachovania riadu len kvapká voda. To je najčastejší dôvod, prečo výsledok umývania nezodpovedá očakávaniam.
Ako vyčistiť filter
- Vyberte filter – zvyčajne sa nachádza na dne umývačky.
- Opláchnite ho horúcou vodou – spolu s oceľovým sitkom, ktoré býva pri dne spotrebiča.
- Použite jemnú kefku – na odstránenie mastnoty a zaschnutých zvyškov.
- Ocot ako pomocník – ak je filter veľmi zanesený, namočte ho do teplej vody s trochou octu, ktorý rozpustí nečistoty.
- Nezabudnite ani na otvor pod filtrom – prstami alebo malou kefkou skontrolujte, či tam neuviazli kúsky odpadu.
Niektoré filtre sa dajú rozobrať na viac častí, čo čistenie ešte uľahčí.
Ako vyčistiť trysky
Trysky, čiže ramená s otvormi na prúdenie vody, bývajú často väčším orieškom. Postupujte nasledovne:
- Vyberte trysky z umývačky a prezrite si ich proti svetlu. Ak vidíte upchaté otvory, použite tenký drôt alebo ihlu.
- Dajte pozor, aby nečistoty nepadali len dovnútra trysky. Najlepšie je pustiť do nej prúd vody z vodovodu, ktorý uvoľnené kúsky odplaví.
- Ak sú vo vnútri tvrdé usadeniny, napríklad vaječná škrupina, môžete ju jemne rozdrviť ihlou. Pomôže aj namočenie trysiek do octu – ten škrupinu zmäkčí a jednoduchšie ju odstránite.
Posledný krok: prepláchnutie umývačky
Keď máte filter aj trysky vyčistené, všetko vráťte späť na svoje miesto. Spustite krátky program bez riadu, aby sa spotrebič prepláchol. Pre ešte lepší výsledok môžete použiť špeciálne čistiace tablety do umývačky, ktoré odstránia aj mastnotu a pachy z vnútorných stien.
Predtým, než zavoláte opravára a pripravíte sa na zbytočné výdavky, venujte umývačke trochu času. Vo väčšine prípadov stačí dôkladné vyčistenie filtrov a trysiek, aby začala pracovať tak, ako má. Okrem toho predĺžite jej životnosť a ušetríte nielen peniaze, ale aj nervy.