Uhorka. Zelená vitamínová bomba, ktorú by ste mali jesť každý deň. Jej šupka posilňuje kĺby aj vlasy

Uhorka patrí medzi najobľúbenejšie a najčastejšie konzumované druhy zeleniny. Mnohí ju považujú len za vodnatý doplnok k hlavnému jedlu, no v skutočnosti má viac prínosov, než by sa mohlo zdať. Nie je síce zázračnou „vitamínovou bombou“, ako sa niekedy píše, ale svojou kombináciou vody, vlákniny, minerálov a nízkej energetickej hodnoty výrazne prospieva nášmu zdraviu.
Bohatá na vodu, chudobná na kalórie
Uhorka sa skladá približne z 95 % z vody. Vďaka tomu je ideálnym spôsobom, ako si udržiavať hydratáciu, najmä počas horúcich dní. Na 100 gramov obsahuje len okolo 15 kcal, takže je výbornou voľbou pri chudnutí alebo ako ľahké občerstvenie medzi jedlami.
Obsahuje dôležité vitamíny a minerály
Hoci uhorka nepatrí medzi potraviny s vysokým obsahom vitamínov, predsa len v nej nájdeme látky, ktoré telo potrebuje:
- vitamín K – podporuje zdravie kostí a pomáha pri zrážanlivosti krvi
- vitamín C – antioxidant, ktorý prispieva k obranyschopnosti organizmu
- draslík – dôležitý pre srdce, nervy a správne fungovanie svalov
- horčík a vápnik – prispievajú k zdraviu kĺbov a kostí
- kremík – nachádza sa najmä v šupke a má priaznivý vplyv na pevnosť vlasov a nechtov
Tieto živiny sú prítomné v menšom množstve, ale pri pravidelnej konzumácii uhoriek môžu dopĺňať pestrú a vyváženú stravu.
Pomáha tráveniu a črevnej rovnováhe
Uhorka obsahuje vlákninu, ktorá podporuje správne trávenie a pohyblivosť čriev. Voda spolu s vlákninou pomáha udržiavať črevný systém hydratovaný a zabraňuje zápche. Ak ju jete čerstvú a so šupkou, vaše trávenie sa vám poďakuje.
Podporuje hydratáciu a celkovú sviežosť
Vďaka vysokému obsahu vody je uhorka ideálna na doplnenie tekutín – pomáha regulovať telesnú teplotu, osviežuje a môže prispieť k lepšej koncentrácii. Nie je však pravda, že by mohla nahradiť kávu alebo pôsobiť ako stimulant. To, čo niektorí vnímajú ako „energiu z uhorky“, je v skutočnosti efekt lepšej hydratácie a čerstvého pocitu po jej konzumácii.
Najviac živín je v šupke
Uhorková šupka obsahuje najviac vitamínov, minerálov a antioxidantov, preto je vhodné ju nelúpať – samozrejme, pokiaľ pochádza z dôveryhodného zdroja a nie je chemicky ošetrená. Stačí ju dôkladne umyť. V šupke sa nachádzajú aj prírodné látky s antioxidačnými účinkami, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred poškodením.
Skvelý základ do šalátov aj smoothie
Uhorka sa výborne hodí do ľahkých šalátov, sendvičov či zeleninových štiav. Kombinácia s citrónom, mätou alebo zázvorom vytvára osviežujúci nápoj, ktorý podporuje hydratáciu a má príjemnú chuť – ideálnu najmä počas leta.
Zhrnutie
Uhorka síce nie je superpotravina v pravom slova zmysle, no je ľahko stráviteľná, hydratačná a vhodná pre každého, kto chce telu dodať tekutiny a zdravé živiny bez zbytočných kalórií. Pravidelná konzumácia čerstvých uhoriek so šupkou prispieva k lepšiemu tráveniu, sviežej pleti a celkovej vitalite.
Pravda je jednoduchá: Uhorka nie je zázračný liek, ale spoľahlivý spojenec pre zdravý životný štýl.