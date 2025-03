Túžite po čerstvom pečive aj po niekoľkých dňoch? Overené tipy, vďaka ktorým zmeníte gumové rožky na voňavú a chutnú lahôdku

Určite to poznáte: nakupujete pečivo len raz či dvakrát do týždňa, no aj tak túžite po voňavých a chrumkavých rožkoch, akoby práve vyšli z pekárne. Nanešťastie, už po dvoch či troch dňoch dokážu byť rožky tvrdé alebo „gumové“, a ak ich necháte nezakryté len tak voľne na vzduchu, skôr či neskôr stratíte nádej na chutné raňajky. Klasické igelitové vrecká nie sú vhodné na dlhšie uskladnenie, pretože v nich pečivo rýchlo plesnivie alebo sa práve stáva nepríjemne „gumovým“. Ešte horšie je, ak pečivo dáte do chladničky, kde absorbuje vlhkosť i pachy z iných potravín.