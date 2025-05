Túto vôňu hmyz priam neznáša. Stačí ju pravidelne používať a celé leto máte pokoj od štípancov

Leto je obdobím, na ktoré sa mnohí tešia celý rok. Prináša so sebou slnečné dni, večerné grilovanie, kúpanie v jazere či príjemné prechádzky v prírode. No s týmto všetkým prichádzajú aj menej vítaní návštevníci – dotieravé komáre, ovady, muchničky, osy a množstvo ďalšieho hmyzu, ktorý nám vie letné radovánky pekne znepríjemniť. Určite to dobre poznáte – sotva si sadnete na terasu či k rybníku, okamžite máte spoločnosť, ktorú ste si nepozvali. Dá sa vôbec týmto letným nepriateľom nejako účinne brániť?