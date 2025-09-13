Túto rastlinu pozná každý, no jej semienka skrývajú tajomstvo zdravia a krásy

Žihľava dvojdomá (Urtica dioica) patrí medzi rastliny, ktoré ľudia po stáročia využívali v kuchyni aj v ľudovom liečiteľstve. Väčšina z nás pozná jej listy – bohatý zdroj vitamínov a minerálov – no menej známe sú jej semená. Tie sa dajú použiť v jedálničku ako prirodzený zdroj cenných látok.
Čo semená obsahujú
Semená žihľavy sú podobne ako jej listy bohaté na:
- minerály – najmä železo, vápnik, draslík, horčík a kremík
- vitamíny – predovšetkým vitamíny A, C a E
- chlorofyl a karotenoidy, ktoré pôsobia ako antioxidanty
- esenciálne mastné kyseliny, dôležité pre zdravie buniek
Tieto látky robia zo semien hodnotný doplnok stravy, ktorý môže podporiť vitalitu a celkovú odolnosť organizmu.
Možné prínosy pre zdravie
Hoci klinických štúdií priamo o semienkach nie je veľa, zloženie naznačuje viaceré prospešné účinky:
- môžu podporovať imunitu a prirodzenú obranyschopnosť
- vďaka obsahu železa pomáhajú dopĺňať tento minerál, čo je užitočné pri únave spôsobenej jeho nedostatkom
- antioxidanty prispievajú k ochrane buniek pred voľnými radikálmi
- minerály ako kremík či vápnik môžu priaznivo pôsobiť na vlasy, nechty a kosti
- tradične sa používajú aj pri podpore správnej funkcie močových ciest a tráviaceho traktu
Niektoré výskumy naznačujú, že extrakty zo žihľavy môžu pomáhať pri problémoch s prostatou alebo pri regulácii hladiny cukru v krvi, no tieto účinky sa viažu najmä na listy a korene rastliny, nie výlučne na semená.
Ako ich zaradiť do jedálnička
Semená žihľavy majú jemnú orieškovú, zemitú chuť a dajú sa použiť rôznymi spôsobmi:
- posypať nimi šaláty alebo polievky
- pridať ich do jogurtu, smoothie či kaše
- rozomleté semená zamiešať do medu a použiť ako zdravú nátierku
- pripraviť si domácu zmes s olejom – vhodnú do studenej kuchyne
Odporúča sa začať s malým množstvom, približne 1 čajová lyžička denne, a podľa tolerancie postupne zvyšovať.
Ako a kedy semená zbierať
Žihľava je dvojdomá rastlina, pričom samičie rastliny vytvárajú semená vhodné na zber. Najlepšie obdobie je od polovice leta do jesene, keď sú semená ešte zelené a plné živín. Zber je jednoduchý – s rukavicami a nožnicami odstrihnite celé strapce.
Čerstvé semená vydržia v chladničke niekoľko dní, usušené je možné skladovať aj rok.
Semená žihľavy nie sú zázračným liekom, ale predstavujú výživovo hodnotnú surovinu, ktorá dokáže obohatiť jedálniček o vitamíny, minerály a antioxidanty. Môžu podporiť vitalitu, dodať telu energiu a posilniť zdravie vlasov či nechtov. Vďaka nenápadnej chuti sa dajú jednoducho zaradiť do každodennej stravy.