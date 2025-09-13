Túto rastlinu pozná každý, no jej semienka skrývajú tajomstvo zdravia a krásy

žihľava
žihľava Foto: www.shutterstock.com

Žihľava dvojdomá (Urtica dioica) patrí medzi rastliny, ktoré ľudia po stáročia využívali v kuchyni aj v ľudovom liečiteľstve. Väčšina z nás pozná jej listy – bohatý zdroj vitamínov a minerálov – no menej známe sú jej semená. Tie sa dajú použiť v jedálničku ako prirodzený zdroj cenných látok.

Čo semená obsahujú

Semená žihľavy sú podobne ako jej listy bohaté na:

  • minerály – najmä železo, vápnik, draslík, horčík a kremík
  • vitamíny – predovšetkým vitamíny A, C a E
  • chlorofyl a karotenoidy, ktoré pôsobia ako antioxidanty
  • esenciálne mastné kyseliny, dôležité pre zdravie buniek

Tieto látky robia zo semien hodnotný doplnok stravy, ktorý môže podporiť vitalitu a celkovú odolnosť organizmu.

Možné prínosy pre zdravie

Hoci klinických štúdií priamo o semienkach nie je veľa, zloženie naznačuje viaceré prospešné účinky:

  • môžu podporovať imunitu a prirodzenú obranyschopnosť
  • vďaka obsahu železa pomáhajú dopĺňať tento minerál, čo je užitočné pri únave spôsobenej jeho nedostatkom
  • antioxidanty prispievajú k ochrane buniek pred voľnými radikálmi
  • minerály ako kremík či vápnik môžu priaznivo pôsobiť na vlasy, nechty a kosti
  • tradične sa používajú aj pri podpore správnej funkcie močových ciest a tráviaceho traktu

Niektoré výskumy naznačujú, že extrakty zo žihľavy môžu pomáhať pri problémoch s prostatou alebo pri regulácii hladiny cukru v krvi, no tieto účinky sa viažu najmä na listy a korene rastliny, nie výlučne na semená.

Ako ich zaradiť do jedálnička

Semená žihľavy majú jemnú orieškovú, zemitú chuť a dajú sa použiť rôznymi spôsobmi:

  • posypať nimi šaláty alebo polievky
  • pridať ich do jogurtu, smoothie či kaše
  • rozomleté semená zamiešať do medu a použiť ako zdravú nátierku
  • pripraviť si domácu zmes s olejom – vhodnú do studenej kuchyne

Odporúča sa začať s malým množstvom, približne 1 čajová lyžička denne, a podľa tolerancie postupne zvyšovať.

Ako a kedy semená zbierať

Žihľava je dvojdomá rastlina, pričom samičie rastliny vytvárajú semená vhodné na zber. Najlepšie obdobie je od polovice leta do jesene, keď sú semená ešte zelené a plné živín. Zber je jednoduchý – s rukavicami a nožnicami odstrihnite celé strapce.

Čerstvé semená vydržia v chladničke niekoľko dní, usušené je možné skladovať aj rok.

Semená žihľavy nie sú zázračným liekom, ale predstavujú výživovo hodnotnú surovinu, ktorá dokáže obohatiť jedálniček o vitamíny, minerály a antioxidanty. Môžu podporiť vitalitu, dodať telu energiu a posilniť zdravie vlasov či nechtov. Vďaka nenápadnej chuti sa dajú jednoducho zaradiť do každodennej stravy.

