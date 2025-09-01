Túto chybu pri hnojení hortenzií v auguste robia tisíce záhradkárov. Potom sa čudujú, že kvety chýbajú

Hortenzie patria medzi najobľúbenejšie okrasné kry našich záhrad. Ich veľké a pestré súkvetia dokážu ozdobiť každý kút dvora či terasy. Aby však kvitli spoľahlivo rok čo rok, potrebujú správnu starostlivosť. Jednou z častých chýb, ktorú robia záhradkári, je hnojenie v auguste. Práve v tomto období však hortenzie potrebujú niečo úplne iné než prísun živín.
Prečo hnojenie na konci leta škodí
Počas jari a leta hortenzie rastú, zosilňujú a zakladajú púčiky. V auguste sa ich rast prirodzene spomaľuje a výhony začínajú drevnatieť. To je dôležitý proces, ktorý rastlinu pripravuje na zimu. Ak sa do tohto cyklu zasiahne hnojením s obsahom dusíka, rastlina vyženie nové, mäkké výhonky. Tie však nestihnú vyzrieť a pri prvých mrazoch namŕzajú.
Dôsledkom môžu byť poškodené výhony, oslabenie rastliny a dokonca aj strata púčikov, ktoré by kvitli v ďalšej sezóne. Preto sa odporúča v druhej polovici leta už nehnojiť.
Čo hortenzie v tomto období ocenia
Starostlivosť o hortenzie na prelome leta a jesene by mala byť zameraná na:
- dostatok vody – suché obdobie im nesvedčí ani v septembri
- prísun draslíka – ak je potrebné ešte niečo pridať, potom práve draslík, ktorý posilňuje pletivá a zvyšuje odolnosť voči mrazo
- ochranu koreňov – mulč, kôra alebo vrstva lístia okolo kríkov pomôže udržať stabilnejšie podmienky a chráni rastlinu pred zimným chladom
Rozdiely medzi odrodami
Nie všetky hortenzie reagujú na jesennú starostlivosť rovnako:
- Veľkolisté hortenzie (Hydrangea macrophylla) sú najcitlivejšie. Púčiky na ďalší rok zakladajú už na jeseň, preto neskoré hnojenie výrazne zvyšuje riziko poškodenia mrazom.
- Latnaté hortenzie (Hydrangea paniculata) sú odolnejšie, pretože kvitnú na nových výhonkoch. Napriek tomu potrebujú, aby stonky do zimy dostatočne vyzreli.
- Snehové hortenzie (Hydrangea arborescens) sú jednoduchšie na pestovanie, no pri prehnojení vytvárajú slabé, krehké výhonky, ktoré nezvládnu uniesť ťažké súkvetia.
Ako pripraviť hortenzie na zimu
Aby hortenzie prečkali zimu bez problémov, je dôležité, aby vstupovali do chladného obdobia s pevnými, vyzretými výhonkami. Základom je:
- neprehnojiť rastliny
- zabezpečiť primeranú zálievku
- chrániť koreňový systém mulčom alebo lístím
- pri citlivejších odrodách zvážiť aj prekrytie kríkov záhradníckym flísom počas silných mrazov
Základné odporúčanie teda znie: od augusta už hortenzie nehnojíme. Najlepšou pomocou je pokoj, dostatok vlahy a ochrana pred zimou. Vďaka tomu sa na jar prebudia silné a pripravené priniesť bohaté kvety.