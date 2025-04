Tušíte, na čo naozaj slúži madlo nad dverami auta? Jeho skutočný účel vás možno prekvapí

Všimli ste si niekedy, čo všetko nájdete v interiéri svojho vozidla? V autách máme množstvo prvkov, ktoré považujeme za samozrejmosť, hoci mnohí z nás nikdy nepremýšľali nad tým, akú presne plnia funkciu. Klasickým príkladom sú rôzne držiaky na nápoje, sklápacie lakťové opierky či bezpečnostné pásy, ktoré nám poskytujú nielen pohodlie, ale aj pocit istoty počas jazdy. Jedným z takýchto detailov, ktoré obvykle prehliadame, je aj madlo (či „klika“) nad dverami spolujazdcov. Napadlo vám niekedy, na čo presne slúži a prečo vlastne v aute existuje?

Pomoc pri nastupovaní a vystupovaní

Podľa odborníkov z automobilového priemyslu sú tieto madlá navrhnuté predovšetkým ako opora pri vstupe do auta a pri vyliezaní z neho. Zvlášť to ocenia ľudia s obmedzenou pohyblivosťou, seniori alebo nastávajúce mamičky, ktoré sa potrebujú niečoho zachytiť, aby bezpečne zvládli prechod z exteriéru vozidla na sedadlo a naopak. Inžinieri z viacerých automobiliek dokonca testovali funkčnosť madiel rôznymi simulátormi, napríklad nosením vesty, ktorá imituje tehotenské bruško, aby presne vedeli, aké nároky majú budúce mamičky na pohodlné používanie vozidla.

Prečo madlo často chýba pri dverách vodiča?

Možno ste si všimli, že vodič nad svojimi dverami spravidla podobné madlo nemá. Výrobcovia automobilov ho tam zväčša nedávajú zámerne. Dôvodom je predovšetkým to, že pre vodiča by takéto madlo mohlo predstavovať rušivý prvok. Niektorí by ho mohli používať počas jazdy na neprimeraný spôsob držania volantu, prípadne by sa mohli nechtiac sústrediť na nesprávnu pozíciu rúk, čo by mohlo viesť k zhoršenému ovládaniu vozidla. Z hľadiska bezpečnosti je preto dôležité, aby vodič držal volant oboma rukami a plne sa venoval riadeniu.

Volant ako spoľahlivá opora

Niektorí vodiči by, napriek všetkému, madlo ocenili – najmä tí, ktorí majú problémy s mobilitou. Odborníci však upozorňujú, že pri nastupovaní a vystupovaní dokáže madlo dobre nahradiť samotný volant. Vodič sa môže zachytiť volantu, jemne sa vystrieť alebo oprieť, a tak získať dostatočnú stabilitu. Zväčša to postačuje aj ľuďom s miernym telesným postihnutím alebo seniorom. Pre niektorých je to síce menej pohodlné než madlo nad dverami, no bezpečnostný dôvod je v tomto prípade pre výrobcov áut dôležitejší.

Mýty o držaní madla počas jazdy

Často počuť domnienky, že tieto kľučky sú určené na pridržiavanie sa počas rýchlej jazdy alebo v ostrých zákrutách. V skutočnosti však väčšina špecialistov z automobilového sektora aj dopravní psychológovia radia, aby sa spolujazdci pri jazde držali radšej tam, kde je to pre nich prirodzenejšie a bezpečnejšie – napríklad využiť opierku na ruku alebo sa nechať „objať“ tvarom sedadla s hlavovou opierkou. Samotné držanie sa madla cez dynamické manévre môže byť pre cestujúceho nepohodlné a zároveň to značí, že spolujazdec sa necíti dobre či bezpečne. Ak si to niekto všimne, môže to byť pre vodiča signál, aby zvážil úpravu štýlu jazdy a jazdil plynulejšie.

Rozpoznanie potreby bezpečnosti

Skutočnosť, že spolujazdec počas jazdy reflexívne vyhľadáva madlo, môže upozorňovať na to, že sa v danej situácii necíti úplne uvoľnene. Vodič by si mal v takom prípade položiť otázku, či nejazdí príliš rýchlo, agresívne alebo nebezpečne. Ľudia s menšou praxou ako vodiči, ale aj tí, ktorí sa vezú ako spolujazdci, často inštinktívne hľadajú stabilný bod, o ktorý by sa mohli oprieť a získať tak väčší pocit istoty. Namiesto toho, aby ste sa na ich reakcie hnevali, možno by ste ich mali brať ako spätnú väzbu a snažiť sa upraviť jazdu tak, aby ste im dodali väčší pocit bezpečia.

Dôležitá súčasť komfortu

Celkovo sú tieto madlá v aute dôležitou a praktickou súčasťou komfortu pre väčšinu pasažierov, ktorí sa potrebujú pri nastupovaní alebo vystupovaní oprieť. Obzvlášť pre starších ľudí alebo tehotné ženy môže takáto banálna pomôcka znamenať veľký rozdiel – nielen pri manipulácii s dverami, ale aj pri získaní stability a istoty. Hoci pre vodiča samého madlo často absentuje, jeho alternatívou je spomínaný volant alebo iné oporné body, ktoré pri troche cviku dobre poslúžia na rovnaký účel.

Ak teda vidíte niekoho, kto sa počas jazdy úporne drží kľučky nad dverami, zbystrite pozornosť. Tento úkon nemusí vôbec znamenať, že si človek pomýlil auto s horskou dráhou – skôr to ukazuje potrebu bezpečia a istoty. V konečnom dôsledku však platí, že madlo nad dverami je vítaná pomoc pri nastupovaní a vystupovaní pre všetkých, ktorí to z času na čas potrebujú. A pokiaľ sa vám zdá, že ho vaši pasažieri využívajú až príliš často počas jazdy, je to výzva pre vás ako vodiča zvážiť, či by nebolo dobré ubrať plyn a jazdiť trochu ohľaduplnejšie.