Tulipány, narcisy a hyacinty patria do zeme ešte na jeseň. Správny čas a miesto rozhodnú o kvitnutí

Jar plná farieb a vôní nezačína až s topiacim sa snehom, ale omnoho skôr – už v jeseni. Ak chcete, aby vás po zime privítali záhony obsypané kvetmi tulipánov, narcisov či hyacintov, musíte ich vysadiť ešte pred príchodom mrazov. Tieto jarné cibuľoviny totiž potrebujú chlad a dostatok času, aby sa stihli zakoreniť a na jar vyraziť v plnej sile.
Prečo sa cibule sadia na jeseň?
Cibuľoviny sú špecifické rastliny, ktoré majú svoj biologický rytmus. Po výsadbe na jeseň prežijú zimu v pôde v stave pokoja, no zároveň si v chladnej zemi vytvárajú korene. Vďaka tomu sa na jar prebúdzajú skôr, rýchlejšie a s oveľa krajšími kvetmi.
Ak to necháte na jar, je už neskoro – teplo a sucho im nedovolia zakoreniť sa správne. Preto sa ideálne obdobie na sadenie pohybuje od septembra do konca novembra, podľa počasia.
Výber vhodného miesta
Správne miesto je kľúčom k úspechu. Väčšina jarných cibuľovín miluje slnečné stanovište, no dobre zvláda aj mierny polotieň. Dôležitejšia než množstvo svetla je však kvalita pôdy – musí byť priepustná, ľahká a nezadržiavať vodu.
Ťažká, ílovitá pôda sa dá vylepšiť pieskom, drobným štrkom alebo kompostom. Vyhnite sa miestam, kde sa drží voda – pod okapom, pri múre či v preliačine. Cibule tam rýchlo začnú hniť.
Naopak, výborne sa im darí na vyvýšených záhonoch alebo v priestranných nádobách s drenážnou vrstvou.
Ako hlboko sadiť a v akých rozostupoch
Jednoduché pravidlo hovorí: cibuľku zasaďte do hĺbky trojnásobku jej výšky.
- Tulipány a narcisy teda asi 12–15 cm pod povrch,
- menšie druhy ako krokusy alebo scile približne 7–10 cm.
Rozostupy prispôsobte veľkosti – väčšie cibule nech majú medzi sebou 10 až 20 cm, menšie postačia 5 cm od seba.
Vždy ich vkladajte špičkou nahor, aby výhonky smerovali k svetlu. Na dno jamky nasypte trochu piesku – zlepší odvodnenie a zabráni hnilobe. Pôdu po výsadbe len jemne pritlačte a ak je suchá, zalejte.
Nápadité kombinácie farieb a druhov
Jarné cibuľoviny ponúkajú nespočet možností, ako si vytvoriť vlastný kvetinový obraz. Môžete sadiť jednofarebné bloky – napríklad žlté narcisy, ružové tulipány alebo modré modrice – alebo ich miešať do živých kombinácií.
Skvelý efekt dosiahnete, ak vysadíte rastliny tak, aby kvitli postupne. V prvých teplých dňoch rozkvitnú krokusy, potom nastúpia narcisy a hyacinty, a napokon sa objavia majestátne tulipány či dekoratívne cesnaky.
Stačí si pozrieť dobu kvitnutia na obaloch cibúľ a vysadiť ich podľa nej – záhrada tak bude kvitnúť celé mesiace bez prestávky.
Pestovanie v nádobách: „Lasagne efekt“
Pre tých, ktorí nemajú veľkú záhradu, existuje skvelé riešenie – pestovanie v truhlíkoch alebo kvetináčoch. Použiť môžete tzv. „metódu lasagne“, pri ktorej sa cibule sadia do vrstiev:
- naspodok prídu tulipány
- nad ne narcisy
- a navrch drobné snežienky či krokusy
Vďaka tomu sa rastliny postupne prebúdzajú a nádoba kvitne vo viacerých vlnách – doslova ako živá lasagne.
Čomu sa pri výsadbe určite vyhnúť
Najčastejšou chybou býva, že ľudia sadia cibule príliš neskoro, keď už zem zamrzla. Rastliny potom nezakorenia a počas zimy zhnijú.
Rovnako nevhodné je miesto, kde sa hromadí voda alebo je celý rok tieň. Cibule potrebujú na jar svetlo a teplo, aby sa prebudili.
Ak máte na záhrade hlodavce – najmä hraboše – oplatí sa cibule chrániť kovovým košíkom alebo ich vysádzať do vyvýšených záhonov. Inak riskujete, že vám do jari nezostane nič.
Starostlivosť po odkvitnutí
Keď kvety odkvitnú, stonku môžete odstrihnúť, ale listy ponechajte, kým úplne nezožltnú. Rastlina cez ne dopĺňa zásoby živín do cibule na ďalší rok. Až keď prirodzene zvädnú, môžete ich odstrániť.
Ak chcete tulipány presádzať alebo triediť, počkajte, kým sa listy zatiahnu. Potom cibule opatrne vyberte, osušte a uskladnite na suchom a vzdušnom mieste. Tam môžu v pokoji prečkať až do ďalšej jesene.
Ak chcete, aby vaša jarná záhrada pôsobila harmonicky, vyberajte cibule v odtieňoch, ktoré sa dopĺňajú – napríklad bielo-žlté narcisy s ružovými tulipánmi alebo modré hyacinty s bielymi snežienkami. A nezabudnite, že aj pár cibúľ v kvetináči pri vchodových dverách dokáže priniesť do každého dňa malý kúsok jari.