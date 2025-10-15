Tri lahodné anglické jedlá z jedného hrnca. Jesenné večere hotové do 30 minút

Jeseň prináša kratšie dni a rýchlejšie stmievanie – a len málokto má chuť tráviť dlhé hodiny pri sporáku. Práve preto sa hodia rýchle, teplé a sýte jedlá, ktoré zvládnete pripraviť do pol hodiny bez hory riadu či zbytočného zhonu.
Kuracie prsia s tekvicou a batátmi v smotanovej omáčke
Niektoré jedlá dokazujú, že jednoduchosť je kľúčom k dokonalosti. Tento recept je presne taký – jemné kuracie mäso, sladká chuť batátov a krémová omáčka vytvárajú dokonalú jesennú kombináciu. Navyše, všetko pripravíte v jednom hrnci a za menej ako 30 minút.
Ingrediencie:
- 2 kuracie prsia alebo stehienka
- 1 menšia tekvica
- 1 sladký zemiak (batát)
- 1 cibuľa
- 2 strúčiky cesnaku
- 250 ml kuracieho vývaru
- 1 lyžica olivového oleja
- čerstvý tymian, soľ, čierne korenie
- trocha smotany na zjemnenie
Postup:
Na rozohriatom oleji opražte nadrobno nakrájanú cibuľu s cesnakom, kým nezmäknú a nezačnú voňať. Potom pridajte kúsky kuracieho mäsa a opekajte ich, až kým nezískajú zlatistú farbu.
K mäsu prisypte nakrájanú tekvicu a batáty, osoľte, okoreňte a pridajte čerstvý tymian. Zalejte vývarom a nechajte všetko pomaly dusiť približne 20 minút, kým zelenina nezmäkne.
Nakoniec vlejte trochu smotany, nech sa vytvorí jemná, hustá omáčka. Krátko povarte a môžete podávať. Toto jedlo je sýte aj bez prílohy, ale ak máte chuť, výborne sa hodí k ryži alebo čerstvému chlebu.
Hustá polievka z čiernych fazúľ
V chladných dňoch nie je nič lepšie než miska horúcej polievky. Tento anglický recept na krémovú fazuľovú polievku vás zahreje a zasýti aj po náročnom dni. Navyše, pripravíte ju z bežných surovín a bez dlhého varenia.
Ingrediencie:
- 1 konzerva čiernych fazúľ
- 1 konzerva sekaných paradajok alebo paradajkového pretlaku
- 1 cibuľa
- 2 strúčiky cesnaku
- 500 ml zeleninového vývaru
- 1 lyžička mletej papriky
- štipka rasce, soľ, korenie, olivový olej
- šťava z polovice limetky
Postup:
Na oleji orestujte cibuľu a cesnak, potom pridajte paradajky a fazule. Pridajte soľ, korenie, papriku a rascu a nechajte prevrieť. Časť polievky rozmixujte, aby získala hustejšiu konzistenciu, a vráťte ju späť do hrnca.
Na záver pridajte limetkovú šťavu, ktorá jej dodá sviežosť a vyváži chuť. Polievku môžete podávať s čerstvým pečivom alebo so syrovými krutónmi.
Zeleninové ragú s cestovinami
Tento recept je ideálny pre tých, ktorí milujú jedlá plné farieb, vôní a chuti. Zeleninové ragú s cestovinami je ľahké, zdravé a pripravené za pár minút. Stačí trochu zeleniny, bylinky a pár kvapiek olivového oleja.
Ingrediencie:
- 1 menší baklažán
- 1 cuketa
- 1 červená paprika
- 1 konzerva krájaných paradajok
- 2 strúčiky cesnaku
- 1 cibuľa
- 2 lyžice olivového oleja
- sušená bazalka a oregano
- soľ, čierne korenie
- 200 g cestovín podľa chuti
Postup:
Na panvici orestujte cibuľu a cesnak, potom pridajte na kocky nakrájaný baklažán, cuketu a papriku. Zeleninu krátko opekajte, aby pustila šťavu, a následne ju zalejte paradajkovou omáčkou.
Ochuťte soľou, korením, bazalkou a oreganom. Ak máte radi jemnejšiu chuť, pridajte lyžičku medu – omáčka tak získa príjemnú rovnováhu medzi kyslosťou a sladkosťou.
Podávajte s cestovinami alebo aj samostatne s nastrúhaným syrom. Tento recept je nielen rýchly, ale aj mimoriadne variabilný – môžete pridať napríklad olivy, špenát či hríby podľa chuti.
Všetky tri recepty spája jedno – jednoduchosť a chuť domáceho jedla. Stačí jeden hrniec a pol hodiny času, a na stole máte večeru, ktorá poteší aj náročného stravníka.