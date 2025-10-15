Tri lahodné anglické jedlá z jedného hrnca. Jesenné večere hotové do 30 minút

kuracie prsia s batátmi
Jeseň prináša kratšie dni a rýchlejšie stmievanie – a len málokto má chuť tráviť dlhé hodiny pri sporáku. Práve preto sa hodia rýchle, teplé a sýte jedlá, ktoré zvládnete pripraviť do pol hodiny bez hory riadu či zbytočného zhonu.

Kuracie prsia s tekvicou a batátmi v smotanovej omáčke

Niektoré jedlá dokazujú, že jednoduchosť je kľúčom k dokonalosti. Tento recept je presne taký – jemné kuracie mäso, sladká chuť batátov a krémová omáčka vytvárajú dokonalú jesennú kombináciu. Navyše, všetko pripravíte v jednom hrnci a za menej ako 30 minút.

Ingrediencie:

  • 2 kuracie prsia alebo stehienka
  • 1 menšia tekvica
  • 1 sladký zemiak (batát)
  • 1 cibuľa
  • 2 strúčiky cesnaku
  • 250 ml kuracieho vývaru
  • 1 lyžica olivového oleja
  • čerstvý tymian, soľ, čierne korenie
  • trocha smotany na zjemnenie

Postup:

Na rozohriatom oleji opražte nadrobno nakrájanú cibuľu s cesnakom, kým nezmäknú a nezačnú voňať. Potom pridajte kúsky kuracieho mäsa a opekajte ich, až kým nezískajú zlatistú farbu.

K mäsu prisypte nakrájanú tekvicu a batáty, osoľte, okoreňte a pridajte čerstvý tymian. Zalejte vývarom a nechajte všetko pomaly dusiť približne 20 minút, kým zelenina nezmäkne.

Nakoniec vlejte trochu smotany, nech sa vytvorí jemná, hustá omáčka. Krátko povarte a môžete podávať. Toto jedlo je sýte aj bez prílohy, ale ak máte chuť, výborne sa hodí k ryži alebo čerstvému chlebu.

Hustá polievka z čiernych fazúľ

V chladných dňoch nie je nič lepšie než miska horúcej polievky. Tento anglický recept na krémovú fazuľovú polievku vás zahreje a zasýti aj po náročnom dni. Navyše, pripravíte ju z bežných surovín a bez dlhého varenia.

Ingrediencie:

  • 1 konzerva čiernych fazúľ
  • 1 konzerva sekaných paradajok alebo paradajkového pretlaku
  • 1 cibuľa
  • 2 strúčiky cesnaku
  • 500 ml zeleninového vývaru
  • 1 lyžička mletej papriky
  • štipka rasce, soľ, korenie, olivový olej
  • šťava z polovice limetky

Postup:

Na oleji orestujte cibuľu a cesnak, potom pridajte paradajky a fazule. Pridajte soľ, korenie, papriku a rascu a nechajte prevrieť. Časť polievky rozmixujte, aby získala hustejšiu konzistenciu, a vráťte ju späť do hrnca.

Na záver pridajte limetkovú šťavu, ktorá jej dodá sviežosť a vyváži chuť. Polievku môžete podávať s čerstvým pečivom alebo so syrovými krutónmi.

Zeleninové ragú s cestovinami

Tento recept je ideálny pre tých, ktorí milujú jedlá plné farieb, vôní a chuti. Zeleninové ragú s cestovinami je ľahké, zdravé a pripravené za pár minút. Stačí trochu zeleniny, bylinky a pár kvapiek olivového oleja.

Ingrediencie:

  • 1 menší baklažán
  • 1 cuketa
  • 1 červená paprika
  • 1 konzerva krájaných paradajok
  • 2 strúčiky cesnaku
  • 1 cibuľa
  • 2 lyžice olivového oleja
  • sušená bazalka a oregano
  • soľ, čierne korenie
  • 200 g cestovín podľa chuti

Postup:

Na panvici orestujte cibuľu a cesnak, potom pridajte na kocky nakrájaný baklažán, cuketu a papriku. Zeleninu krátko opekajte, aby pustila šťavu, a následne ju zalejte paradajkovou omáčkou.

Ochuťte soľou, korením, bazalkou a oreganom. Ak máte radi jemnejšiu chuť, pridajte lyžičku medu – omáčka tak získa príjemnú rovnováhu medzi kyslosťou a sladkosťou.

Podávajte s cestovinami alebo aj samostatne s nastrúhaným syrom. Tento recept je nielen rýchly, ale aj mimoriadne variabilný – môžete pridať napríklad olivy, špenát či hríby podľa chuti.

Všetky tri recepty spája jedno – jednoduchosť a chuť domáceho jedla. Stačí jeden hrniec a pol hodiny času, a na stole máte večeru, ktorá poteší aj náročného stravníka.

