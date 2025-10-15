Toto varievala moja mama, keď doma nebolo čo jesť. A predsa to chutilo lepšie než dnešné delikatesy

zemiaková polievka
zemiaková polievka Foto: https:/www.shutterstock.com

Keď sa kedysi doma minulo všetko, čo sa dalo zjesť, babička si vždy vedela poradiť. Z pár obyčajných zemiakov, hrsti sušených húb, trochu majoránky a kvapky masti dokázala pripraviť jedlo, ktoré rozvoniavalo po celom dome. Tradičná zemiaková polievka patrila medzi tie poklady, ktoré sa nevarili podľa receptu, ale „od oka“ – podľa skúsenosti, citu a lásky k rodine.

Nebola to žiadna luxusná hostina, ale poctivé jedlo, ktoré zahrialo, zasýtilo a rozvoniavalo domovom. Dnes, keď sa k nej vraciame skôr zo zvedavosti ako z núdze, zisťujeme, že má v sebe niečo, čo dnešným moderným jedlám často chýba – jednoduchosť, poctivosť a pravú chuť domova.

Vôňa, ktorá pripomína detstvo

Zemiaková polievka voňala po majoránke, cesnaku, cibuli a poctivých domácich zemiakoch. Na stole sa objavovala najmä vtedy, keď v komore zostalo len zopár surovín – a napriek tomu dokázala zasýtiť celú rodinu.

Bola to polievka všedných dní, no zároveň malý liek na dušu. Zaháňala smútok aj únavu po dlhom dni na poli či v práci.
A možno práve preto má takú silu aj dnes – v časoch, keď máme plné obchody potravín, no často varíme bez srdca.

Babičkina zemiaková polievka krok za krokom

Suroviny:

  • 6 väčších zemiakov
  • 1 cibuľa
  • 2 strúčiky cesnaku
  • 1 mrkva
  • 1 koreň petržlenu
  • kúsok zeleru
  • 2 lyžice bravčovej masti
  • 1 lyžička rasce
  • 1 lyžica sušenej majoránky
  • 1 liter vývaru alebo vody
  • 2 hrste sušených hríbov
  • soľ a čierne korenie podľa chuti
  • 1 lyžica hladkej múky

Postup:

Najskôr vložte sušené hríby do misky a zalejte ich horúcou vodou, aby zmäkli. Kým sa napúšťajú vôňou lesa, ošúpte zemiaky a nakrájajte ich na malé kocky.

Na bravčovej masti orestujte nadrobno nakrájanú cibuľu, kým nezíska zlatistý odtieň. Potom pridajte múku a krátko ju opražte – vznikne svetlá zápražka, ktorá polievku príjemne zahustí. Následne ju zalejte vývarom alebo vodou a dobre premiešajte, aby sa netvorili hrudky.

Do hrnca pridajte nakrájané zemiaky, koreňovú zeleninu, prelisovaný cesnak, hríby aj s vodou, v ktorej sa máčali, a osoľte ich. Dochutíte rascou a necháte variť približne 20 minút – kým zemiaky nezmäknú a všetky chute sa krásne nespoja.

Nakoniec pridajte čierne korenie a sušenú majoránku, ktorú medzi prstami rozmrvíte, aby uvoľnila plnú arómu. A to je celé kúzlo – obyčajné suroviny, no výsledok stojí za to.

Tajomstvo chuti podľa šéfkuchára

Belgický šéfkuchár a známy milovník zeleniny, raz povedal:

„Hríby majú veľmi jemnú, no výraznú chuť a hustú textúru. V ich vnútri sa ukrýva niečo, čo pripomína hľúzovku– preto každé jedlo s nimi získava výnimočný šmrnc.“

A mal pravdu. Práve sušené hríby dodávajú tejto polievke hlbokú chuť a vôňu lesa, ktorú nenahradí žiadna moderná ingrediencia.

Babičkine tipy pre dokonalú polievku

  • Ak chcete, aby bola polievka ešte výdatnejšia, pridajte niekoľko kúskov údeného mäsa alebo kolieska klobásky.
  • Pre milovníkov hustejších polievok – časť uvarených zemiakov môžete rozpučiť priamo v hrnci. Výsledok bude krémovejší a sýtejší.
  • A nezabúdajte – majoránka je základom tejto klasiky. Bez nej by zemiaková polievka nemala svoju typickú vôňu ani chuť.

Jednoduchá, lacná a predsa dokonalá

Zemiaková polievka je ideálnym jedlom pre chladné jesenné či zimné dni. Je lacná, rýchla na prípravu a pritom nesmierne chutná.
Vôňa majoránky, cesnaku a húb, ktorá sa šíri z hrnca, pripomenie domov – časy, keď jedlo nebolo o prepychu, ale o poctivej práci a láske k rodine.

Možno práve preto chutí táto jednoduchá polievka lepšie ako mnohé moderné delikatesy – lebo v nej cítiť teplo, spomienky a kúsok duše našich starých mám.

