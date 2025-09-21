Toto si skontrolujte na streche ešte pred zimou. Inak vás čakajú drahé opravy a zatekanie

Strecha je najviac namáhanou časťou každej stavby. Počas roka musí odolávať dažďu, vetru, slnečnému žiareniu a v zime aj snehu a ľadu. Každá malá závada sa v náročnom období môže rýchlo zmeniť na veľký problém. Preto je ideálne venovať sa kontrole strechy ešte na jeseň, kým je počasie priaznivé.
Jesenná prehliadka nie je zložitá, ale vyžaduje si pozornosť a základné bezpečnostné opatrenia. Pri práci používajte stabilný rebrík, protišmykovú obuv a nevstupujte na strechu, ak je mokrá alebo namrznutá. Na rozsiahlejšie opravy je vždy bezpečnejšie zavolať odborníkov.
1. Stav strešnej krytiny
Začnite vizuálnou kontrolou krytiny. Sledujte, či nie sú škridly alebo plechové diely prasknuté, posunuté alebo uvoľnené. Chýbajúci prvok je potrebné doplniť, poškodený vymeniť. Osobitnú pozornosť venujte hrebenáčom a úžľabiu, teda miestam, kde sa spájajú dva svahy. Tam sa voda zadržiava najčastejšie.
Pri plechovej streche skontrolujte, či nie sú prítomné škrabance alebo začínajúca korózia. Menšie poškodenia je možné ošetriť ochranným náterom, aby sa hrdza ďalej nešírila.
2. Odkvapy a zvody
Odkvapy sú v jeseni plné lístia a drobných nečistôt, ktoré môžu brániť odtoku vody. Upchatý zvod spôsobí, že sa voda hromadí a v mraze zamŕza. To vedie k poškodeniu odkvapového systému, k uvoľneniu hákov alebo k zatekaniu vody do muriva. Preto odkvapy dôkladne vyčistite a presvedčte sa, že voda voľne odteká.
Skontrolujte aj upevnenie. Háky musia vydržať váhu nielen vody, ale aj snehu a ľadu, ktoré sa na nich počas zimy môžu nahromadiť.
3. Tesnenia a prestupy strechou
Najčastejším miestom, kadiaľ môže do domu zatiecť, sú spoje okolo komínov, strešných okien, vetracích prvkov či solárnych panelov. Oplechovanie a tesnenia by mali byť neporušené a pevne prichytené. Ak vidíte praskliny alebo uvoľnené časti, nechajte ich opraviť.
S kontrolou týchto miest je vhodné spojiť aj revíziu komína. Komín by mal byť pred zimou vyčistený a pripravený na vykurovaciu sezónu, čím znížite riziko požiaru a zároveň zlepšíte ťah.
4. Odstránenie machu a nečistôt
Na severnej strane strechy sa často tvorí mach a lišajník. Tie zadržiavajú vlhkosť a môžu skracovať životnosť krytiny. Mach sa dá odstrániť mechanicky alebo pomocou špeciálnych prípravkov, ktoré sú určené na strešné povrchy.
Zároveň odstráňte hrubé nečistoty – konáre, nánosy prachu či lístia. Najmä v úžľabiach a okolo komínov je potrebné udržiavať strechu čistú, aby voda mohla prirodzene odtekať.
5. Kontrola podkrovia a izolácie
Prehliadka strechy by nemala zostať len pri vonkajšej časti. Z podkrovia často uvidíte problémy skôr než zvonku. Skontrolujte, či nie sú na trámoch alebo stenách stopy po zatekaní. Vlhké škvrny, plesne alebo zatuchnutý zápach signalizujú, že voda preniká dovnútra.
Pozrite sa aj na stav zateplenia. Ak je poškodené alebo navlhnuté, jeho účinnosť sa znižuje a v zime cez strechu uniká veľké množstvo tepla. To sa následne prejaví na vyšších účtoch za energie.
Záver
Jesenná kontrola strechy je jednoduchý, ale mimoriadne dôležitý krok, ktorý chráni váš dom pred zimnými problémami. Stačí niekoľko hodín práce a môžete si byť istí, že vás v zime neprekvapí ani snehová búrka, ani náhle zatekanie.
Ak narazíte na väčšie poškodenia, neváhajte osloviť pokrývača alebo firmu so skúsenosťami. Profesionálna oprava vás v konečnom dôsledku vyjde lacnejšie než riešenie škôd spôsobených zanedbanou strechou.