Toto od starého korenia nečakáte. Nádherný trik pre celú domácnosť aj gril. Vyskúšajte ho

Niektoré druhy korenia používame denne – rýchlo sa míňajú a pravidelne ich dopĺňame. Iné však ležia v skrinke celé mesiace a vytiahneme ich len občas. Vtedy sa môže stať, že prekročia dátum minimálnej trvanlivosti. A čo potom? Má takéto korenie ešte zmysel? Dá sa použiť alebo patrí rovno do koša? Pravda je, že aj „po záruke“ korenie má svoje miesto – ak ho viete správne využiť.
Je staré korenie ešte použiteľné?
Ak objavíte niekde v zadnej časti poličky zabudovanú fľaštičku so starým korením, najprv ho pozorne skontrolujte. Často býva ešte použiteľné, no jeho chuť a vôňa už nemusia byť také výrazné. Inými slovami – neskazí sa hneď, len stratí silu. Jednoduchým pohľadom aj vôňou zistíte, či je korenie ešte v poriadku.
Pozor na plesne a mole
Najväčším rizikom starého korenia nie je strata arómy, ale napadnutie plesňou či kuchynskými molmi. To hrozí hlavne vtedy, ak korenie skladujete v otvorených vreckách priamo nad sporákom, kde sa drží para a vlhko. Správne skladovanie preto znamená: uzatvorené sklenené dózy, tmavá skrinka a miesto mimo dosahu výparov.
Niektoré druhy korenia môžu dokonca moly odpudzovať – napríklad klinčeky, levanduľa, čierne korenie či bobkový list. Ak však nájdete v korení malé pavučinky alebo hrudky, je čas sa ho zbaviť.
Ako využiť staré korenie pri grilovaní?
Ak korenie stratilo svoju výraznosť a do jedál sa už veľmi nehodí, rozhodne ešte nemusí skončiť v odpade. Skvelý tip je použiť ho pri grilovaní.
Namiesto toho, aby ste ho vmiešali do marinády, jednoducho ním posypte drevo alebo uhlie v ohnisku. Keď sa začne žeraviť, korenie postupne uvoľní arómu, ktorá prenikne do mäsa či zeleniny. Výsledkom je jemne dymová, originálna chuť, ktorú by ste inak nedosiahli.
Oživte arómu suchým restovaním
Ak je korenie síce slabé, ale stále čisté, existuje jednoduchý trik, ako ho prebrať k životu. Stačí ho nasucho opražiť na panvici bez oleja. Pri zahrievaní sa uvoľní ukrytá vôňa a korenie získa späť časť svojej intenzity.
Dávajte však pozor, aby ste ho nespálili – najmä paprika či škorica sa prepaľujú veľmi rýchlo. Keď zacítite príjemnú vôňu, máte hotovo. Takto oživené korenie potom môžete bez problémov použiť v jedlách.
Domáci osviežovač vzduchu z korenia po záruke
Vedeli ste, že aj staré korenie sa dá využiť ako prírodný osviežovač vzduchu? Navyše takmer zadarmo a úplne bez chémie. Stačí trochu vody, citrusová kôra a zmes aromatického korenia – škorica, tymian, zázvor, rozmarín či klinčeky sú ideálne.
Postup:
- Do hrnca vložte rôzne druhy korenia a pridajte kôru z dvoch citrusov.
- Zalejte litrom vody.
- Zahrievajte, kým voda nezačne vrieť, potom stíšte plameň a nechajte zmes asi 10 minút jemne prebublávať.
- Odstavte zo sporáka a nechajte voľne vychladnúť – vôňa sa začne uvoľňovať okamžite.
- Tekutinu rozlejte do misiek alebo pohárov a rozmiestnite po dome. Vydrží voňať niekoľko dní, potom ju pokojne vylejte na kompost.
Takto pripravený osviežovač nielen nádherne prevonia interiér, ale môže tiež pomôcť odohnať hmyz.
Bonus: korenie aj proti škodcom
Niektoré druhy korenia majú ďalšie praktické využitie v domácnosti. Nasypané do koša pomáhajú odpudzovať muchy – najlepšie funguje škorica či kajenské korenie. Škorica je výborným pomocníkom aj pri rastlinách – zabraňuje vzniku plesní na povrchu zeminy v kvetináčoch.
Staré korenie rozhodne nemusí byť na vyhodenie. Aj keď stratí svoju pôvodnú silu, dokáže prevoňať domov, ochutiť grilované jedlá alebo poslúžiť ako prirodzený odpudzovač hmyzu. Namiesto zbytočného plytvania mu dajte druhú šancu – vaša domácnosť aj záhrada sa vám poďakujú.