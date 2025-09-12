Toto nie je obyčajný žltý melón. Volá sa Jánošík

Žltý melón patrí medzi lahôdky, ktoré si okamžite získajú každého, kto má rád sladkú chuť. Okrem toho jeho pestovanie nie je vôbec zložité – zvládne to aj menej skúsený záhradkár. Zaujímavosťou je, že jedna odroda nesie meno známeho slovenského hrdinu – Juraja Jánošíka.
Prečo práve „Jánošíkov melón“?
Na prvé počutie to môže znieť zvláštne, no je to skutočnosť – existuje melón pomenovaný po našom legendárnom zbojníkovi. V skutočnosti ide o špeciálnu odrodu vodného melónu so žltou dužinou, ktorá sa pôvodne vyšľachtila v Poľsku. Tento druh je obľúbený najmä medzi deťmi a ľuďmi, ktorí si potrpia na výrazne sladké chute, pretože je ešte sladší než klasické červené melóny.
Prečo však dostal meno po Jánošíkovi, na tom sa odborníci a zdroje nezhodujú. Najčastejšie sa uvádza, že ide skôr o šikovný marketingový ťah, ktorý mal odrodu zatraktívniť.
Ako vyzerá a rastie Jánošíkov melón?
Na prvý pohľad vyzerá ako bežný melón zo supermarketu – jeho šupka je tmavozelená s bledším pruhovaním, no vo vnútri vás prekvapí jasne žltá dužina. Táto odroda sa pýši tým, že prináša skorú úrodu. Už približne po 80 dňoch od vysadenia možno zbierať prvé plody.
Najlepšie sa jej darí na slnečných a teplých miestach. Ak máte skleník alebo fóliovník, úroda bude ešte bohatšia.
Prečo je žltý melón prospešný pre zdravie?
Žltý melón je nielen sladký a osviežujúci, ale aj veľmi zdravý. Obsahuje až 90 – 95 % vody, vďaka čomu dokonale hydratuje organizmus. Cukry sú v ňom zastúpené približne 3 – 5 %, takže ide o nízkokalorickú potravinu vhodnú aj pre ľudí, ktorí si strážia líniu.
Okrem toho je bohatý na vitamín C a ďalšie antioxidanty. Odborníci uvádzajú, že pravidelná konzumácia melónov pomáha čistiť organizmus, podporuje činnosť obehového systému, má priaznivý vplyv pri skleróze a dokonca zmierňuje reumatické ťažkosti.
Nutričná špecialistka upozorňuje, že vodný melón prispieva k prevencii rôznych ochorení vďaka obsahu kľúčových antioxidantov. Aj hovorkyňa americkej Akadémie výživy a dietetiky pripomína, že keďže sa melón skladá prevažne z vody, je skvelým pomocníkom pri udržiavaní dostatočnej hydratácie.
Bezsemenné a hybridné odrody
Ďalšou výhodou odrody Jánošík je, že má len málo semienok. Aj to je dôvod, prečo ju deti obľubujú – pri jedení ich takmer nič neruší.
Niektoré druhy melónov sú vytvorené ako hybridy – krížením rastlín s rôznym počtom chromozómov. Výsledkom sú plody, ktoré majú sterilné biele semená. Existujú však aj úplne bezsemenné melóny.
Medzi známe odrody bez semien patria napríklad:
- Boston F1 – s pevnou, chrumkavou červenou dužinou
- Crimson Sweet F1
- Ekstáze F1
- Srdcový kráľ F1
- Sagi F1
- Regus F1
Melón – ovocie či zelenina?
Hoci väčšina ľudí považuje melón za ovocie, botanicky ide o plodovú zeleninu z čeľade tekvicovitých, podobne ako uhorky alebo tekvice. Vďaka sladkej chuti a tomu, že sa konzumuje surový, sa však v kuchyni bežne zaraďuje medzi ovocie.
Kto ho ochutná, rýchlo zistí, že nejde len o zaujímavú farbu dužiny, ale o úplne iný chuťový zážitok. Je sladší, šťavnatejší a pre mnohých ešte príťažlivejší než klasická červená odroda. Ak ste ho ešte nemali možnosť ochutnať, pri najbližšej návšteve trhu alebo obchodu sa po ňom určite poobzerajte.