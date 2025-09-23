Toto korenie môže byť záťažou pre vaše zdravie: Prečo je čas zamyslieť sa nad jeho používaním?

Väčšina z nás má v kuchyni pohárik so zeleninovým korením alebo instantný bujón. Je to rýchly spôsob, ako jedlu dodať výraznejšiu chuť – od polievok, cez mäsové pokrmy až po cestoviny. No za touto zdanlivou praktickosťou sa často skrýva viac, než by sme čakali. Mnohé z týchto výrobkov obsahujú prísady, ktoré síce vylepšujú chuť, no z hľadiska zdravia nemusia byť tou najlepšou voľbou.
Čo vlastne obsahuje zeleninové korenie?
Ak sa začítate do etikiet, možno budete prekvapení. Podiel skutočnej sušenej zeleniny býva minimálny. Väčšinu obsahu tvorí soľ, cukor, rôzne farbivá či arómy, ktoré sa postarajú o to, aby zmes pôsobila atraktívnejšie.
Častou súčasťou je aj glutaman sodný (E621) – látka, ktorá slúži ako zvýrazňovač chuti. Vďaka nej jedlo chutí výraznejšie a akoby plnšie, no zároveň ide o zložku, ktorá už roky vyvoláva diskusie medzi odborníkmi i laikmi.
Glutaman sodný pod drobnohľadom
Glutaman nájdeme nielen v zeleninových koreninách, ale aj v polotovaroch, instantných polievkach, snackoch či hotových omáčkach. Niekedy sa na obale uvádza ako MSG, inokedy ako hydrolyzovaný rastlinný proteín, kvasnicový extrakt alebo autolyzované kvasinky.
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) stanovil maximálny odporúčaný denný príjem na 30 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Pre väčšinu ľudí je teda bežná konzumácia relatívne bezpečná. Napriek tomu sa u niektorých citlivejších osôb môžu objaviť bolesti hlavy, nafukovanie či ťažšie trávenie.
Ako sa dá jedlo ochutiť aj bez komerčných zmesí?
Ak sa chcete vyhnúť zbytočným prísadám a preferujete prirodzenú chuť, existuje viacero možností:
- Čerstvé bylinky – petržlen, pažítka, rozmarín, tymián či bazalka dokážu urobiť divy. Okrem arómy prinášajú aj vitamíny a antioxidanty.
- Domáce koreninové zmesi – stačí si usušiť zeleninu, pridať kvalitnú soľ (napríklad morskú alebo himalájsku) a dochutiť bylinkami podľa vlastného vkusu. Takáto zmes je nielen zdravšia, ale aj lacnejšia.
- Zelenina priamo v jedle – cibuľa, cesnak, mrkva alebo zeler dokážu prirodzene obohatiť chuť pokrmov a zároveň dodať telu cenné látky.
Má zmysel úplne sa vzdať zeleninového korenia?
Nie je potrebné dramaticky vyhadzovať všetko korenie zo skrinky. Kľúčom je miernosť a výber kvalitných produktov. Ak siahnete po značkách, ktoré obsahujú viac reálnej zeleniny a menej soli či farbív, riziko je oveľa nižšie.
Na druhej strane, ak chcete vo svojej strave obmedziť množstvo umelých prísad, práve vynechanie takýchto zmesí je jednoduchým a efektívnym krokom. Vďaka tomu získate väčšiu kontrolu nad tým, čo sa objaví na vašom tanieri.
Záver
Zeleninové korenie nie je vyslovene „jed“, no rozhodne nejde ani o neškodný zázrak. V malom množstve nepredstavuje problém, no pri pravidelnom a nadmernom používaní môže prispieť k vyššiemu príjmu soli a prídavných látok, ktoré telu neprospievajú.
Ak chcete variť chutne a zároveň zdravo, siahnite po čerstvých surovinách, domácich bylinkách a vlastných zmesiach. Vaše jedlá budú nielen plné prirodzenej chuti, ale zároveň prospešnejšie pre telo aj myseľ.