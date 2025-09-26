Toto je dôvod, prečo listy uhoriek žltnú. Riešenie máte doma a funguje na 100 %

Uhorky patria medzi najčastejšie pestovanú zeleninu v našich záhradách. Rastú rýchlo, prinášajú bohatú úrodu a pritom nie sú príliš náročné. Občas sa však stane, že listy začnú meniť farbu a žltnúť. Tento jav sa nikdy neoplatí podceňovať – rastlina nám tak dáva jasne najavo, že niečo nie je v poriadku.

Dôležité je vedieť, že už zožltnuté listy sa späť na zelené nevrátia. Ak však včas odhalíte príčinu a zasiahnete, rastlina prestane chradnúť a nové listy budú opäť zdravé.

Najčastejšie príčiny žltnutia listov uhoriek

1. Nesprávna zálievka

  • Príliš veľa vody – korene sa dusia, listy mäknú, žltnú a neskôr odpadávajú. Rastlina prestáva rásť a plody sú menšie.
  • Nedostatok vody – listy sú suché, na okrajoch hnednú a krútia sa.

Riešenie: Uhorky potrebujú pravidelnú a rovnomernú zálievku. Najlepšie je zalievať ráno alebo večer, nikdy nie v najväčšej horúčave. Pomôže aj mulč, ktorý udrží vlhkosť v pôde.

2. Nedostatok živín

Uhorky patria medzi rastliny s vysokými nárokmi na živiny.

  • Chýba dusík: žltnú najmä staršie listy, rast sa spomaľuje a plody sú drobné.
  • Chýba draslík: listy a žilky blednú, stonky slabnú.
  • Nedostatok horčíka: na starších listoch sa objavuje intervenálna chloróza – žlté plochy medzi zelenými žilkami.
  • Málo železa: chloróza postihuje predovšetkým mladé listy.

Riešenie: Použiť vhodné hnojivo podľa toho, ktorá živina chýba. V praxi je ideálne striedať organické hnojenie (kompost, žihľavový roztok) s minerálnymi hnojivami.

3. Teplotné výkyvy

Uhorky milujú teplo a najlepšie sa cítia pri 25–30 °C.

  • Chladné počasie alebo studený dážď môže spôsobiť žltnutie a spomalenie rastu.
  • Príliš silné slnko a horúčavy môžu rastliny spáliť a listy zoslabnú.

Riešenie: Pri ochladení rastliny chráňte netkanou textíliou alebo fóliou. V horúčavách im doprajte polotieň a pravidelnú zálievku.

Ako postupovať, keď listy zožltnú

  1. Skontrolujte pôdu – je premočená alebo naopak presušená?
  2. Zvážte, kedy ste naposledy prihnojili a akým spôsobom.
  3. Všímajte si počasie – výrazné ochladenie alebo dlhodobé horúčavy majú na uhorky veľký vplyv.

Staré žlté listy môžete odstrániť, aby rastlina neplytvala energiou. Dôležité je zamerať sa na to, aby nové listy boli zdravé a zelené.

Žltnutie listov uhoriek je varovanie, nie koniec úrody. Ak pochopíte signály, ktoré vám rastlina posiela, a rýchlo zareagujete, uhorky sa rýchlo zotavia a prinesú vám bohatú úrodu.

