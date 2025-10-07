Toto je 10 najvzácnejších plemien sliepok na svete. Chceli by ste ich mať doma?

Poznáte najvzácnejšie druhy sliepok na svete? Pravdepodobne nie! Tieto jedinečné vtáky zaujmú nielen svojím nezvyčajným vzhľadom, ale aj pôvodom či účelom, pre ktorý boli vyšľachtené.
Niektoré sa chovajú pre krásu, iné pre úžitok – no všetky majú spoločné to, že sú ozdobou každého dvora. Nie len psy a mačky dokážu byť výnimočné a elegantné.
Presvedčte sa sami – niektoré plemená sliepok sú doslova očarujúce.
Sultán – ozdoba tureckých dvorov
Keby išlo o psa, nazvali by ste ho „chlpatým maznáčikom“. Plemeno Sultán (v Turecku známe ako Serai Took) pochádza z oblasti dnešného Istanbulu, kedysi slávnej Konstantinopole.
Vyniká bohatým perím na hlave aj na nohách, čo mu dodáva až kráľovský vzhľad. Na celom svete dnes existuje len približne tisíc jedincov, preto sa radí medzi ohrozené druhy. Predpokladá sa, že bolo vyšľachtené priamo na sultánskom dvore.
Medzi snehovo bielymi, nadýchanými sliepkami vyniká práve plemeno Sultán.
Modern Game – sliepka z ringu, nie z kurníka
Samotný názov plemena napovedá, že nejde o bežnú sliepku. Modern Game sú extrémne štíhle a vzpriamené kohúty, pôvodne šľachtené na kohútie zápasy.
Dnes však už nezvádzajú boje, ale predvádzajú sa na výstavách po celom svete. Aj toto plemeno je vzácne – existuje približne tisíc kusov.
Kohúty Modern Game dnes možno vidieť len na výstavách a v súkromných chovoch.
Francúzska La Flèche – elegancia i úžitok
Ďalším zriedkavým druhom je La Flèche, pôvodom z Francúzska. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch ide o úžitkové plemeno – chová sa pre mäso aj vajcia.
Počas druhej svetovej vojny však utrpelo obrovské straty a nikdy sa z nich úplne nespamätalo. Dnes sa vyskytuje v malých počtoch len v Spojených štátoch, Británii a Nemecku.
Čierne francúzske La Flèche sú známe svojím lesklým perím a elegantným vzhľadom.
Crèvecoeur – čierna kráska z Normandie
Z Francúzska pochádza aj ďalšie vzácne plemeno – Crèvecoeur. Tieto sliepky z Normandie patria medzi najstaršie francúzske druhy.
Sú vhodné na chov pre mäso aj vajcia, no zároveň pôsobia veľmi dekoratívne. Ich perie má hlboký čierny odtieň a na prsiach sa nápadne nadúva, čo im dodáva elegantný vzhľad.
K extrémne tmavým plemenám sa zaraďuje aj exotická Ayam Cemani z indonézskej Jávy, ktorej telo i vnútorné tkanivá sú úplne čierne.
Onagadori – japonský fénix medzi sliepkami
Medzi najkrajšie plemená sveta patrí aj Onagadori, známe aj ako „fénixka“. Tieto japonské vtáky sú preslávené mimoriadne dlhými chvostovými pierkami, ktoré môžu dorásť až do niekoľkých metrov.
V Ázii majú takmer až mystickú povesť – ľudia im pripisujú magické schopnosti a často sa objavujú v umení, na obrazoch či grafických zobrazeniach.
Fénixky Onagadori sú symbolom krásy a elegancie tradičného Japonska.
Ďalšie neobyčajné plemená
Medzi zaujímavé rarity patria aj sliepky, ktorým chýba perie na určitých častiach tela.
Príkladom je plemeno Naked Neck, známe ako „nahý krk“, ktoré na prvý pohľad pripomína kríženec sliepky a supa.
Ešte extrémnejším druhom je úplne bezpernatá sliepka, ktorá vyzerá takmer mimozemski.
O týchto a ďalších deviatich najvzácnejších plemenách sa môžete dozvedieť viac v tomto krátkom, ale pútavo spracovanom videu: