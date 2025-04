Títo hnedí votrelci škodia a sami sa pozývajú do vašej domácnosti. Čo prezrádza ich výskyt?

Skontrolujte okná a dvere Ubezpečte sa, že vaše okná poriadne priliehajú a nie sú v nich žiadne škáry. Niekedy môže stačiť vymeniť tesnenie či vykonať profesionálne nastavenie okenného rámu. Aj malé netesnosti však môžu byť pre kněžice dostatočne veľké na to, aby sa vám nasťahovali do izby.

Dávajte si pozor na osvetlenie

Kým v lete radi dlho vetráme, a to aj vo večerných hodinách, je dobré myslieť na to, že zapálené svetlo môže prilákať rôzne druhy hmyzu. Kněžice patria k tým druhom, ktoré svetlo priam magicky priťahuje, takže ak máte otvorené okno a zároveň vám v izbe svieti lampa, je to pre ne jasný signál, že u vás môžu nájsť úkryt.