Tieto zariadenia na verejných toaletách sú hrozbou pre zdravie, potvrdzuje štúdia

Na prvý pohľad pôsobia ako moderné a hygienické riešenie. Elektrické sušiče rúk sú bežnou súčasťou verejných toaliet a mnoho ľudí im dôveruje. Nedávne výskumy však ukazujú, že tieto zariadenia nemusia byť tak bezpečné, ako sa doteraz predpokladalo.
Prečo je sušenie rúk dôležité
Odborníci na hygienu sa zhodujú, že po použití toalety je nevyhnutné umyť si ruky mydlom a vodou. To je základný krok, ako znížiť prenos baktérií a vírusov. Menej známe je však to, že rovnako dôležité je aj následné dôkladné vysušenie. Vlhnú pokožku totiž baktérie osídľujú oveľa ľahšie než suchú.
Riziká spojené so sušičmi rúk
Niekoľko štúdií upozornilo, že elektrické sušiče môžu do prostredia rozptyľovať mikroorganizmy.
- Výskum University of Connecticut a Quinnipiac University (2018) ukázal, že horúce vzduchové sušiče dokážu rozšíriť baktérie prítomné vo vzduchu a uložiť ich na vystavené povrchy. V Petriho miskách vystavených prúdu zo sušiča sa objavilo až 254 kolónií baktérií.
- Vedecký tím tiež zistil, že sušiče nasávajú vzduch z miestnosti, ktorý môže obsahovať častice vzniknuté napríklad pri splachovaní toalety, a tieto častice potom rozptyľujú na ruky alebo okolie.
- Štúdia zároveň potvrdila, že sušiče vybavené HEPA filtrom výrazne znižujú množstvo baktérií v porovnaní so staršími modelmi bez filtra.
Treba zdôrazniť, že prítomnosť baktérií neznamená automaticky zdravotné riziko. Mnohé z nich sú neškodné, no pre ľudí s oslabenou imunitou alebo v prostrediach s vysokou koncentráciou patogénov (napr. nemocnice) to môže predstavovať problém.
Papierové utierky ako bezpečnejšia alternatíva
Viaceré štúdie, vrátane výskumu Mayo Clinic, potvrdili, že papierové utierky sú najúčinnejšou metódou sušenia rúk. Mechanicky odstránia vlhkosť aj zvyšky mikroorganizmov a zároveň umožňujú vyhnúť sa kontaktu s povrchmi toalety – napríklad pri otváraní dverí.
Preto sa odborníci prikláňajú k názoru, že v miestach s vysokou návštevnosťou sú papierové utierky hygienickejšou voľbou než sušiče.
Praktické odporúčania pre verejné toalety
- Ruky si treba umyť pred aj po použití toalety, pretože pred vstupom prichádzate do kontaktu s viacerými povrchmi.
- Ak máte na výber, siahnite po papierových utierkach namiesto elektrického sušiča.
- Ak sú k dispozícii iba sušiče, krátke použitie moderných modelov s HEPA filtrom predstavuje menšie riziko.
- V prípade, že nie sú dostupné ani utierky, ani sušič, je možné nechať ruky voľne uschnúť na vzduchu.
Záver: Sušiče rúk nie sú automaticky nebezpečné, no vedecké štúdie potvrdzujú, že môžu rozširovať baktérie z prostredia toalety. Najistejšou možnosťou, ako si ruky po umytí vysušiť, sú stále papierové utierky.