Tieto tri kvety si radšej nenechávajte doma. Hrozí, že prinesú ploštice

Príchod jari nás často inšpiruje k skrášľovaniu interiéru čerstvými kvetmi, ktoré do bytu prinášajú farbu, vôňu a sviežosť. No pri výbere rastlín je dobré dávať pozor: spolu s krásnou kyticou sa môžu do vášho domova dostať aj nezvaní hostia – ploštice. Tieto drobné parazity sú mimoriadne nenápadné, ťažko sa ich zbaviť a ich prítomnosť nemá nič spoločné s čistotou či neporiadkom.