Tieto stromy na jeseň určite nesádzajte – mohli by ste o ne prísť!

Jeseň je pre záhradkárov obdobím, keď sa príroda pomaly ukladá na odpočinok, no zároveň láka k novým výsadbám.
Mnohí sa tešia, že do zeme vložia mladé stromčeky, ktoré im budú o pár rokov prinášať radosť a úrodu.
Nie všetky druhy sú však vhodné na jesennú výsadbu – niektoré by mohli zimu vôbec neprežiť.
Jeseň na záhrade – čas práce aj plánovania
Po horúcom lete čaká záhradkárov veľké upratovanie. Treba upratať záhony, pripraviť pôdu na zimu a neraz aj vymeniť letné rastliny v kvetináčoch za jesenné či zimné dekorácie.
Každý chce mať okolie domu pekné a upravené, no ak sa rozhodnete vysádzať nové stromy, je dôležité vedieť, ktoré druhy zvládnu jesenné počasie a ktoré radšej počkajú na jar.
Kedy je najlepší čas na výsadbu?
Ideálnym mesiacom na jesenné sadenie stromov je október. V novembri už bývajú teploty nevyspytateľné a hrozí, že mladé sadenice premrznu skôr, než stihnú poriadne zakoreniť.
Pamätajte tiež, že stromček treba po prinesení zo záhradníctva zasadiť čo najskôr. Ak to nejde hneď, aspoň ho pravidelne zavlažujte, aby korene nevyschli.
Ak ste cez leto odstránili starý strom, napríklad jabloň, ktorá už neprinášala úrodu, nesaďte nový strom na to isté miesto.
Pôda je tam vyčerpaná a chýbajú jej živiny aj energia potrebná pre nový rast.
Ako vybrať správne miesto
Aby sa stromu či kríku darilo, je nutné pripraviť mu vhodné stanovište. Ovocné stromy potrebujú priepustnú pôdu a dostatok slnka, mierny tieň im však neublíži.
Pri okrasných drevinách sa riaďte odporúčaniami pre konkrétny druh, pretože ich nároky sa môžu výrazne líšiť.
Postup pri výsadbe – krok po kroku
Pri sadení si dajte záležať na veľkosti jamy. Mala by byť aspoň štyrikrát širšia než koreňový bal stromčeka.
Steny jamy narušte rýľom, aby sa korene mohli ľahšie rozrastať, a nechajte ju pár dní „odpočívať“.
Pred samotným sadením ju prelejte vodou a nasypte do nej výživnú pôdu – ideálne zmiešanú s kompostom.
Ak používate dlhodobo pôsobiace hnojivo, pridajte ho práve v tejto fáze.
Pred vložením stromčeka skontrolujte korene a poškodené časti bez milosti odstráňte. Potom strom vložte do jamy, postupne zasypte a občas ním jemne zatraste, aby sa pôda dostala ku všetkým koreňom.
Následne zem okolo stromu prišliapte a výdatne zalejte. Na zálievku nezabúdajte ani neskôr – koreňový systém sa musí dobre rozvinúť.
Čo sadiť na jeseň a čomu sa vyhnúť
Na jeseň sa výborne ujímajú hrušky, jablone, čerešne, višne aj slivky. Vysádzať môžete aj ihličnany, vrátane tých zakrpatených druhov.
Naopak, vyhnite sa sadeniciam broskýň a marhúľ – tieto teplomilné stromy majú citlivé korene a chladné jesenné noci by ich mohli zničiť. Pre ne je jar oveľa bezpečnejším obdobím na výsadbu.