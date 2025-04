Tieto produkty EÚ práve postavila mimo zákon. Nájdete ich takmer v každej domácnosti

Per- a polyfluóralkylové látky, známe aj pod skratkou PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances), patria medzi najkontroverznejšie chemikálie súčasnosti. Vyznačujú sa mimoriadnou stabilitou, odolnosťou voči rozkladu a schopnosťou hromadiť sa v životnom prostredí či v ľudskom organizme. Hoci Európska únia zatiaľ plošný zákaz PFAS pre všetky oblasti neprijala, v posledných rokoch sa intenzívne zaoberá návrhmi na ich prísne obmedzenie. V niektorých členských štátoch už navyše platia čiastočné zákazy týchto látok.