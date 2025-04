Tieto predmety môžu priťahovať do vášho domova negatívnu energiu: zbavte sa ich, kým je čas

Máte niekedy pocit, že sa vám nič nedarí a cítite sa unavení, akoby vám chýbala radosť zo života či tvorivosť, ktorá vás predtým poháňala? Možno sa vo vašom domove nazbieralo priveľa negatívnej energie. Hoci si to mnohí z nás neuvedomujú, prostredie, v ktorom žijeme, dokáže výrazne ovplyvňovať našu náladu, vzťahy, no aj celkovú životnú spokojnosť. Prečo je to tak a ktoré veci k negatívnej energii prispievajú?

Negatívna energia je všade, no môžeme ju výrazne obmedziť

Negatívnu energiu nemožno z prostredia úplne odstrániť – je prítomná v prírode, v spoločnosti a napokon aj v nás samotných. Dôležité je však vedieť, ako sa s ňou vyrovnať, nedovoliť jej rozrastať sa a zaberať priveľa miesta v našej domácnosti i hlave. Dlhodobé pôsobenie negatívnej energie môže spôsobiť:

Zhoršenú náladu a nechuť do akýchkoľvek činností,

Problémy vo vzťahoch s priateľmi aj s rodinou,

Pocit stagnácie, keď akoby nič nešlo podľa plánu,

Častejšie ochorenia, prípadne pomalšie zotavovanie.

Ak ste skeptickí a neveríte, že za vašimi ťažkosťami môže stáť negatívna energia, skúste v domácnosti urobiť pár jednoduchých zmien. Niekedy naozaj stačí upratať, pretriediť staré veci a zapojiť do denného režimu aj krátku meditáciu či relaxačné cvičenie. Práve meditácia môže byť prvým krokom, ako dostať myseľ do rovnováhy. Inšpirovať sa môžete napríklad týmto videom od TAISIA ETERNITY na YouTube:

1. Zbavte sa vecí, ktoré už nepotrebujete

Určite poznáte ten pocit, keď vám je ľúto vyhodiť staré knihy, popraskané vázy, nefunkčné spotrebiče či iné predmety bez reálneho využitia. Podľa starej indickej filozofie Vastu Shastra však práve zbytočné a pokazené veci dokážu v sebe hromadiť negatívnu energiu. Ako je to možné?

Hromadenie vytvára chaos : Príliš veľa nepotrebných predmetov spôsobuje neporiadok a klesá nám motivácia na čokoľvek – nieto ešte na tvorenie či odpočinok.

Mentálna záťaž: Každá vec, ktorú vlastníme, nás do istej miery vyrušuje už len tým, že existuje. Ak navyše nepoužívané predmety ukladajú negatívnu energiu, môžu nám počas dlhých mesiacov či rokov doslova “ležať v hlave”.

Prvý krok, ktorý vám pomôže vyhnať “temné mraky” z domu, je teda jednoduchý, hoci nie vždy ľahký na realizáciu – dôkladne poupratovať. Zbavte sa všetkého, čo už nemá reálne využitie. Rozbité veci opravte, alebo ak sú neopraviteľné, vyhoďte ich. Výsledkom nebude len čistejší domov, ale aj pocit, že dýchate voľnejšie.

2. Trocha soli nikdy neuškodí

Keď máte byt či dom uprataný, môžete pristúpiť k ďalšiemu kroku, ktorý sa tiež opiera o poznatky Vastu Shastra. Využite morskú soľ – považuje sa za prirodzený “čistič” energie.

Pridajte soľ do vody na vytieranie podlahy : Soľný roztok má byť jemný, aby nepoškodil povrchy, no zároveň účinný na eliminovanie negatívneho náboja.

Umiestnite soľ do malých nádobiek : Morskú soľ môžete nasypať do otvorených nádob či vrecúšok, ktoré umiestnite napríklad do kúpeľne alebo do kútov miestností.

Štipka pod rohožku : Verí sa, že týmto spôsobom sa zamedzí prenikaniu novej negatívnej energie zvonku.

Soľ pod posteľou alebo v jej rohoch: Ak máte pocit ťaživých snov alebo sa často budíte unavení, skúste položiť väčší kryštál morskej soli do rohu postele.

Hoci to znie možno zvláštne, v mnohých tradičných kultúrach je soľ považovaná za silný prostriedok proti zlým vplyvom. Veda síce tento fenomén vysvetľuje inak, no ak vám to má priniesť vnútorný pokoj, nič tým nestratíte.

3. Pripomienky nešťastných udalostí skryte

Možno si to ani neuvedomujeme, no v našich interiéroch sa často nachádzajú predmety nabité spomienkami, ktoré nám nerobia dobre. Môže ísť o staré fotografie s osobou, s ktorou ste sa škaredo pohádali, alebo o darček od človeka, ktorý vám kedysi ublížil.

Každý pohľad vyvoláva nepohodu : Aj keď si to hneď neuvedomíte, podobné predmety nám môžu každý deň pripomínať bolestnú minulosť, hneď ako na ne padne zrak.

Odložte ich na iné miesto: Nemusíte ich definitívne vyhadzovať, ak k ním máte akú-takú citovú väzbu, ale dajte ich niekam, kde na ne nebudete denne pozerať.

Niekedy takáto malá zmena dokáže zázraky. Ak vás odrazu nebudú dennodenne konfrontovať veci, ktoré vyvolávajú hnev či sklamanie, aj vaša psychika bude mať viac priestoru na uzdravenie.

4. Smútok patrí do života, ale nie natrvalo

Občas si chceme uchovať spomienky na tých, ktorí nás opustili. Môže ísť o domáceho miláčika, blízkeho človeka alebo akúkoľvek stratu. Takéto predmety však vedia byť dvojsečnou zbraňou.

Fotografie zosnulých či utrápených chvíľ : Ak sa pri každom pohľade na ne rozcitliviete a vraciate sa k bolestným spomienkam, môže to na vás pôsobiť negatívnejšie, než si pripúšťate.

Uloženie do albumu: Neznamená to, že musíte zabudnúť či úplne vymazať dané spomienky, no nie je nutné mať ich neustále pred očami.

Smutok je prirodzená emócia a súčasť života, no dôležité je, aby sa z neho nestala dlhodobá prekážka vášmu šťastiu.

5. Rastliny s pozitívnou energiou

Ďalším dôležitým prvkom, na ktorý poukazuje Vastu Shastra, je výber rastlín. Váš byt by mal byť zdobený zeleňou, ktorá do priestoru prináša sviežosť a radosť zo života.

Vyhýbajte sa chradnúcim rastlinám : Ak doma držíte dlhodobo suché alebo polomŕtve kvety, ktoré sa nedajú zachrániť, nielenže vás pohľad na ne môže rozladiť, ale v symbolickej rovine vám tiež “odoberajú energiu”.

Pozor na kaktusy: Ostré tŕne môžu v ľuďoch s citlivejšou psychikou vyvolávať pocit napätia či úzkosti. Ak ste milovníci sukulentov, vyberajte menej “pichľavé” druhy.

Živá a zdravá zeleň dokáže psychike pomôcť, zlepšuje kvalitu vzduchu a zvyšuje estetiku príbytku.

6. Ostré predmety a mŕtve dekorácie

K rôznym dekoráciám a ozdobným prvkom máme často citové puto, najmä ak nám pripomínajú rodinné tradície či dávne spomienky. Napriek tomu je dobré prehodnotiť, či nám naozaj prinášajú radosť, alebo nás vnútorne rušia.

Ostré náradie a nevhodné ozdoby : Nenechávajte v obývacom priestore len tak pohodené nožnice, nože či iné ostré predmety. Rovnako zvážte aj poľovnícke trofeje, napríklad hlavy zvierat na stenách. Mnohým ľuďom to môže nepriamo vyvolávať pocit nepokoja či agresivity.

Sušené kvety a zvieracie kože: Väčšina sušených kvetov síce môže pôsobiť dekoračne, ale v symbolickej rovine predstavujú “mŕtvu prírodu”. Podobne je to s kožušinami, ktoré môžu na podvedomej úrovni spájať bývanie s niečím negatívnym či dokonca krutým.

Keď sa zbavíte “mŕtvych” objektov, ktoré nenesú v sebe živú energiu a len vás vyrušujú, môže sa dostaviť pocit ľahkosti a útulnosti.

Spravte prvý krok a uvidíte rozdiel

Ak stále neveríte, že máte doma plno vecí, ktoré udržujú negatívnu energiu, skúste ich odstrániť aspoň na skúšku. Možno vás prekvapí, akú zmenu pocítite.

Cítite sa lepšie? Všímajte si, či vám upratanejšie a príjemnejšie prostredie prinieslo viac energie a optimizmu.

Lepší spánok a nálada : Zamerajte sa aj na to, či sa lepšie vyspíte, prípadne či sa ráno budíte s pocitom väčšej pohody.

Vzťahy a komunikácia: Menej negatívnej energie doma sa môže postupne odraziť aj na tom, ako komunikujete s rodinou či priateľmi.

Nemusíte sa rovno stať stúpencom starých filozofií či duchovných učení, aby ste si overili, že prostredie, v ktorom žijeme, má na nás väčší vplyv, než by sme predpokladali. Urobte si z domácnosti miesto, kde si dokážete oddýchnuť, prísť na nové myšlienky a zabudnúť na stres. Skúste sa držať spomenutých tipov – aspoň na skúšku – a uvidíte, či sa vaša nálada či pohoda o niečo zlepší. Za vyskúšanie nedáte nič a možno objavíte spôsob, ako si vytvoriť harmonickejší domov.