Tieto kuchynské pomôcky okamžite vyhoďte! Ohrozujú zdravie, sú zbytočné aj dávno prekonané

Kuchyňa je miesto, kde sa staráme o svoje zdravie – pripravujeme jedlo, ktoré jeme každý deň. Preto by malo byť samozrejmosťou, že predmety, ktoré v nej používame, sú čisté, bezpečné a funkčné. Časom sa však v každej domácnosti nahromadia pomôcky, ktoré už nespĺňajú hygienické normy alebo sú jednoducho zastarané. Niektoré z nich môžu dokonca uvoľňovať nežiaduce látky do potravín.
Ako spoznať, čo by ste mali vymeniť?
Začnite malou kontrolou. Otvorte zásuvku s kuchynským náradím a pozrite sa, čo naozaj používate. Ak máte viacero rovnakých predmetov, zbytočne nefunkčné spotrebiče či pomôcky, ktoré ste nepoužili roky, je čas urobiť poriadok. Udržujte v kuchyni len to, čo pravidelne využívate – zvyšok odložte alebo vyraďte.
Rovnako dôležité ako praktickosť je aj zdravotné hľadisko. Niektoré materiály, ktoré boli v minulosti bežné, dnes už odborníci neodporúčajú, pretože sa ukázalo, že môžu byť problémové z hľadiska hygieny alebo chemického zloženia.
Keď sa kuchynské pomôcky zmenia na riziko
- Staré hubky a handričky patria medzi najviac kontaminované predmety v domácnosti. Podľa mikrobiologických štúdií môžu obsahovať obrovské množstvo baktérií vrátane potenciálne škodlivých druhov. Je vhodné ich často meniť alebo prať pri vysokej teplote.
- Poškodené plastové dosky na krájanie sa považujú za menej hygienické. V ryhách po noži sa zachytávajú zvyšky jedla a baktérie, ktoré sa ťažko odstraňujú. Navyše, pri intenzívnom používaní sa z plastu môžu uvoľňovať mikroskopické častice – tzv. mikroplasty. Nie je zatiaľ preukázané, že v malých množstvách spôsobujú priamu ujmu, no odborníci odporúčajú opatrnosť a pravidelnú výmenu dosiek.
- Teflónové panvice s poškodeným povrchom môžu strácať svoju nepriľnavosť a uvoľňovať drobné čiastočky povlaku. Moderné teflónové materiály sú síce vo všeobecnosti bezpečné, pokiaľ sa neprehrievajú a nie sú poškodené, no pri starších typoch je lepšie ich nahradiť novšími variantmi – napríklad nerezovými, liatinovými alebo keramickými panvicami.
- Drevené varešky a lopatky s trhlinami môžu zadržiavať vlhkosť, čím sa stávajú ideálnym prostredím pre rast mikroorganizmov. Ak drevo praská alebo stmavne, je lepšie ho vyhodiť. Nové drevené pomôcky môžete ošetriť jedlým olejom, čím sa predĺži ich životnosť.
- Hrdzavé kovové predmety, ako sú staré otvárače, plechy alebo poškodené metly, by mali ísť z kuchyne preč. Hrdza síce nie je vysoko toxická, ale signalizuje opotrebovanie a riziko kontaminácie potravín kovovými čiastočkami.
- Keramické nádoby s neznámym pôvodom alebo starými glazúrami môžu byť rizikové, ak pochádzajú z čias, keď sa do glazúr pridávalo olovo či kadmium. To sa dnes už bežne nerobí, no starší riad z bazárov alebo z dedičstva je lepšie používať len ako dekoráciu.
Plasty v kuchyni – praktické, no nie vždy ideálne
Plast je v kuchyni obľúbený pre svoju ľahkosť a cenu, no nie všetky druhy plastov sú vhodné pre kontakt s teplom alebo potravinami. Moderné kuchynské pomôcky by mali byť označené ako BPA free alebo vhodné pre styk s potravinami. Ak sa plast pri používaní deformuje, zmení farbu alebo zápach, je čas ho vymeniť.
Ktoré pomôcky vymeniť ako prvé
Ak chcete urobiť vo svojej kuchyni „zdravý reštart“, začnite týmito krokmi:
- Vymeňte poškodené plastové dosky na krájanie za bambusové, drevené alebo sklenené.
- Zbavte sa starých panvíc s poškodeným povrchom – nové typy s kvalitnou úpravou sú bezpečnejšie.
- Nahrádzajte staré čierne plastové varešky modernými nerezovými, drevenými alebo silikónovými bez škodlivých prísad.
- Vyhoďte popraskané drevené pomôcky, kde sa drží vlhkosť.
- Zlikvidujte hrdzavé plechy a otvárače – sú nielen nehygienické, ale aj nebezpečné.
- Skontrolujte kuchynské textílie, ako sú chňapky či utierky – ak sú opotrebované, radšej ich nahraďte.
Záver
Kuchyňa je miestom, kde by sa bezpečnosť mala spájať s praktickosťou. Nepotrebné, poškodené či staré pomôcky môžu byť zdrojom baktérií alebo nežiaducich látok, ktoré sa do jedla dostávajú nepozorovane. Preto sa oplatí urobiť aspoň raz ročne malý audit – prezrieť panvice, varešky, dosky aj textílie.
Nie je cieľom vyhodiť všetko plastové či staré, ale rozumne posúdiť, čo je ešte bezpečné a čo už nie. Vďaka tomu bude vaša kuchyňa nielen čistejšia, ale aj zdravšia.