Tieto izbové rastliny nepotrebujú zeminu. Stačí im len pohár vody a porastú ako zázrak

Mnoho ľudí si pri izbových rastlinách automaticky predstaví kvetináč naplnený substrátom. Pôda rastlinám poskytuje živiny, vlhkosť a zároveň im dáva oporu. Nie je to však jediná možnosť, ako sa o svoje zelené spoločníčky starať. Čoraz populárnejšou sa stáva hydroponia – pestovanie rastlín vo vode alebo v špeciálnom živnom roztoku.
Tento spôsob nie je žiadna novinka, v skutočnosti ide o starú a osvedčenú techniku, ktorú poznali už staroveké civilizácie. Dnes však vďaka modernej technológii zažíva renesanciu a preniká aj do domácností.
Video: Hydroponia vo väčšom meradle
Hydroponiu možno využiť nielen doma, ale aj v poľnohospodárstve či pri veľkovýrobe zeleniny. Viac o tejto metóde ukazuje aj video z kanála TZB-info:
Prečo skúsiť pestovanie bez pôdy?
Hydroponia prináša niekoľko výhod:
- Menej škodcov a plesní – v substráte sa často objavujú drobné mušky, plesne či iné problémy. Bez pôdy tieto riziká výrazne klesajú.
- Čistá domácnosť – nehrozí rozhádzaná zemina ani špina pri presádzaní.
- Zaujímavý vzhľad – odhalené korene v sklenenej nádobe pôsobia dekoratívne a dodávajú interiéru moderný nádych.
- Kontrola nad výživou – rastline dodávame presne to, čo potrebuje, vo forme tekutého hnojiva.
Treba však dodať, že hydroponia nie je úplne bez práce. Rastliny stále potrebujú pravidelnú starostlivosť – výmenu vody, dopĺňanie živín a kontrolu stavu koreňov.
Ktoré rastliny sa hodia na pestovanie vo vode?
Nie všetky izbové rastliny zvládnu život bez pôdy. Niektoré druhy potrebujú pevný substrát alebo špecifické podmienky, ktoré voda nedokáže poskytnúť. Na druhej strane existuje veľa druhov, ktoré sa vo vode cítia výborne:
- potos (scindapsus)
- filodendron
- monstera
- zelenec
- dracéna (viaceré druhy)
- alokázia
- aglaonema
- koleus
- kolokázia
Tieto rastliny sú vhodné aj pre začiatočníkov, pretože dobre reagujú na presun do vody a dokážu tam prosperovať.
Ako začať s hydroponiou doma
- Vyberte si zdravý odrezok – ideálne z rastliny, ktorá už bola pestovaná v dobrej kondícii. Odrezok nechajte vo vode zakoreniť.
- Použite vhodnú nádobu – sklenená váza alebo priehľadná nádoba vám umožní sledovať vývoj koreňov. Dbajte na to, aby mala dostatok priestoru.
- Začnite čistou vodou – na prvé dni postačí obyčajná odstáta voda z vodovodu.
- Prejdite na živný roztok – samotná voda dlhodobo nestačí. Raz za približne dva týždne vodu vymeňte a pridajte tekuté hnojivo určené na hydroponiu.
- Sledujte rastlinu – ak začnú korene hnednúť alebo zapáchať, je to znak hniloby. Vtedy vodu okamžite vymeňte a poškodené časti odstráňte.
Na čo si dať pozor
- Riasy vo vode – ak je nádoba priehľadná a vystavená slnku, môžu sa tvoriť riasy. Tomu zabránite použitím tmavej alebo nepriehľadnej vázy.
- Svetlo – rastliny pestované vo vode stále potrebujú dostatok svetla, inak neporastú.
- Živiny – nedostatok alebo prebytok hnojiva môže rastlinám uškodiť, preto sa držte odporúčaného dávkovania.
Záver
Hydroponia nie je len módnym trendom, ale reálnym spôsobom, ako pestovať izbové rastliny čisto a efektívne. Prináša množstvo výhod – od eliminácie škodcov až po estetický efekt, ktorý vytvárajú odhalené korene. Zároveň si však vyžaduje pozornosť a pravidelnú starostlivosť, pretože bez kontroly kvality vody a živín sa rastline nebude dariť.
Ak chcete vyskúšať niečo nové a mať doma originálny kúsok zelene, ktorý zaujme každú návštevu, hydroponia je skvelou voľbou.