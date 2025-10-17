Tieto bylinky majú najväčšiu silu práve na jeseň: Sú kľúčové nielen pre imunitu!

Aj počas jesene si môžete dopriať čerstvé bylinky a pripraviť si zásoby na zimné mesiace.
Viete, ktoré liečivé rastliny sa ešte oplatí zbierať v prírode, kým neprídu prvé mrazy?
Zbieranie divokých byliniek aj na jeseň
Mnohí si myslia, že bylinky je najlepšie zbierať ráno, ešte pred rozkvitnutím rastlín. Je to pravda – aj nie.
Na jar a v lete má zmysel zbierať bylinky práve pred kvitnutím, pretože kvety rastlinu oslabujú. Naopak, v prípade jesenného zberu je dôležitejšie, aby rastliny boli suché a bez rannej rosy.
Mokré listy by sa pri sušení mohli ľahko zapariť a splesnivieť.
Hoci väčšina rastlín už odkvitla, jeseň je stále ideálnym obdobím na zber divokých byliniek a plodov. Tie vám môžu poslúžiť nielen teraz, ale aj počas zimy a skorého jari – kým sa príroda opäť prebudí.
Ktoré bylinky a plody by ste si určite nemali nechať ujsť?
Aké plody zbierať na jeseň?
Jedným z najcennejších darov jesene sú šípky. V posledných rokoch sa k nim vraciame, pretože majú množstvo využití.
Môžete ich sušiť, variť z nich marmeládu, pripraviť domáci sirup alebo ich pridať do medu – výsledok je nielen chutný, ale aj plný vitamínov.
Šípky obsahujú vitamíny A, B, C a K, preto sú ideálne na posilnenie imunity počas chladných mesiacov.
Rovnako cenné sú aj plody čierneho bazy. Okrem typického tmavého farbiva obsahujú množstvo liečivých látok.
Z bazy sa dá pripraviť sirup, šťava či marmeláda, no nezabudnite – bezinky musia vždy prejsť tepelnou úpravou, inak môžu mať preháňavé účinky.
Našťastie, každý spoľahlivý recept na to upozorňuje.
Zelené bylinky, ktoré sa oplatí zbierať ešte teraz
Skorocel – zázrak pri kašli
Ak máte možnosť, nenechajte si ujsť poslednú príležitosť nazbierať skorocel. Táto rastlina sa používa po celom svete na výrobu sirupov proti kašľu – či už s cukrom, medom alebo aj zastudena.
Video s návodom na prípravu skorocelového sirupu:
Skorocelový sirup pomáha pri zachrípnutí, kašli, zahlienení aj pri ochoreniach dýchacích ciest. Skvele poslúži aj ako prevencia pred respiračnými chorobami.
Kontryhel – bylinka pre ženy, ale nielen pre ne
Kontryhel je známy predovšetkým ako ženská bylinka, no má široké liečivé účinky.
Pomáha pri gynekologických problémoch, podporuje trávenie, zlepšuje funkciu čriev, a dokonca pomáha aj pri cukrovke či zápaloch.
Jeho listy sú typické tým, že sa na nich po daždi alebo rose krásne trbliece voda.
Černohlávok – nenápadný pomocník z lúk
Táto nenápadná rastlina, známa aj ako černohlávok obyčajný, má množstvo pozitívnych účinkov. Pomáha pri hnačkách, podporuje pečeň a prispieva k hormonálnej rovnováhe.
Využíva sa aj ako kloktadlo pri angíne a kúpeľ z tejto byliny uľavuje od bolestí svalov a kĺbov. Zvonka podporuje hojenie rán a zastavuje krvácanie.
Kokoška pastierska tobolka – malá rastlinka s veľkou silou
Charakteristické trojuholníkové tobolky kokošky pastierskej spoznáte na prvý pohľad. Táto rastlina pomáha pri gynekologických ťažkostiach, zápaloch močových ciest aj pri kožných problémoch.
Zmierňuje opuchy, vyrážky, pohmoždeniny a urýchľuje hojenie drobných rán.
Nezabudnite ani na ďalšie bylinky
Aj na jeseň môžete zbierať žihľavu, kostihoj či mätu. Sušené alebo spracované formou sirupov a tinktúr sa vám v zime určite zídu – či už na posilnenie imunity, alebo ako prírodná pomoc pri nachladnutí.
Tip na záver:
Aj keď sa zdá, že príroda už zaspáva, stále v sebe ukrýva množstvo sily. Stačí sa vybrať na prechádzku, nazbierať pár byliniek a pripraviť si z nich zásoby, ktoré vás počas zimy zahrejú a posilnia vaše zdravie.