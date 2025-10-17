Tieto bylinky majú najväčšiu silu práve na jeseň: Sú kľúčové nielen pre imunitu!

sirup z byliniek
sirup z byliniek Foto: www.shutterstock.com

Aj počas jesene si môžete dopriať čerstvé bylinky a pripraviť si zásoby na zimné mesiace.

Viete, ktoré liečivé rastliny sa ešte oplatí zbierať v prírode, kým neprídu prvé mrazy?

Zbieranie divokých byliniek aj na jeseň

Mnohí si myslia, že bylinky je najlepšie zbierať ráno, ešte pred rozkvitnutím rastlín. Je to pravda – aj nie.

Na jar a v lete má zmysel zbierať bylinky práve pred kvitnutím, pretože kvety rastlinu oslabujú. Naopak, v prípade jesenného zberu je dôležitejšie, aby rastliny boli suché a bez rannej rosy.

Mokré listy by sa pri sušení mohli ľahko zapariť a splesnivieť.

Hoci väčšina rastlín už odkvitla, jeseň je stále ideálnym obdobím na zber divokých byliniek a plodov. Tie vám môžu poslúžiť nielen teraz, ale aj počas zimy a skorého jari – kým sa príroda opäť prebudí.

Ktoré bylinky a plody by ste si určite nemali nechať ujsť?

Aké plody zbierať na jeseň?

Jedným z najcennejších darov jesene sú šípky. V posledných rokoch sa k nim vraciame, pretože majú množstvo využití.

Môžete ich sušiť, variť z nich marmeládu, pripraviť domáci sirup alebo ich pridať do medu – výsledok je nielen chutný, ale aj plný vitamínov.

Šípky obsahujú vitamíny A, B, C a K, preto sú ideálne na posilnenie imunity počas chladných mesiacov.

Rovnako cenné sú aj plody čierneho bazy. Okrem typického tmavého farbiva obsahujú množstvo liečivých látok.

Z bazy sa dá pripraviť sirup, šťava či marmeláda, no nezabudnite – bezinky musia vždy prejsť tepelnou úpravou, inak môžu mať preháňavé účinky.

Našťastie, každý spoľahlivý recept na to upozorňuje.

Zelené bylinky, ktoré sa oplatí zbierať ešte teraz

Skorocel – zázrak pri kašli

Ak máte možnosť, nenechajte si ujsť poslednú príležitosť nazbierať skorocel. Táto rastlina sa používa po celom svete na výrobu sirupov proti kašľu – či už s cukrom, medom alebo aj zastudena.
Video s návodom na prípravu skorocelového sirupu:

Skorocelový sirup pomáha pri zachrípnutí, kašli, zahlienení aj pri ochoreniach dýchacích ciest. Skvele poslúži aj ako prevencia pred respiračnými chorobami.

Kontryhel – bylinka pre ženy, ale nielen pre ne

Kontryhel je známy predovšetkým ako ženská bylinka, no má široké liečivé účinky.

Pomáha pri gynekologických problémoch, podporuje trávenie, zlepšuje funkciu čriev, a dokonca pomáha aj pri cukrovke či zápaloch.

Jeho listy sú typické tým, že sa na nich po daždi alebo rose krásne trbliece voda.

Černohlávok – nenápadný pomocník z lúk

Táto nenápadná rastlina, známa aj ako černohlávok obyčajný, má množstvo pozitívnych účinkov. Pomáha pri hnačkách, podporuje pečeň a prispieva k hormonálnej rovnováhe.

Využíva sa aj ako kloktadlo pri angíne a kúpeľ z tejto byliny uľavuje od bolestí svalov a kĺbov. Zvonka podporuje hojenie rán a zastavuje krvácanie.

Kokoška pastierska tobolka – malá rastlinka s veľkou silou

Charakteristické trojuholníkové tobolky kokošky pastierskej spoznáte na prvý pohľad. Táto rastlina pomáha pri gynekologických ťažkostiach, zápaloch močových ciest aj pri kožných problémoch.

Zmierňuje opuchy, vyrážky, pohmoždeniny a urýchľuje hojenie drobných rán.

Nezabudnite ani na ďalšie bylinky

Aj na jeseň môžete zbierať žihľavu, kostihoj či mätu. Sušené alebo spracované formou sirupov a tinktúr sa vám v zime určite zídu – či už na posilnenie imunity, alebo ako prírodná pomoc pri nachladnutí.

Tip na záver:
Aj keď sa zdá, že príroda už zaspáva, stále v sebe ukrýva množstvo sily. Stačí sa vybrať na prechádzku, nazbierať pár byliniek a pripraviť si z nich zásoby, ktoré vás počas zimy zahrejú a posilnia vaše zdravie.

