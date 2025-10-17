Tety z vidieka vedeli, čo je dobré: dokonalá univerzálna čalamáda podľa starého receptu!

Domáca čalamáda sa opäť vracia do mnohých domácností, presne tak, ako ju robievali naše staré mamy.
Ide totiž nielen o skvelý spôsob, ako spracovať prebytočnú zeleninu do octového nálevu, ale aj o výbornú pochúťku, ktorú zvládne pripraviť každý.
Ak vám záhrada tento rok nadelila viac zeleniny, než dokážete spotrebovať, čalamáda je ideálnym riešením. Uchováte si chuť leta aj na zimné mesiace – a to úplne jednoducho.
Tento zeleninový mix sa hodí nielen ako rýchly snack, ale aj ako príloha k pečenému mäsu, fašírkam, burgrom, bagetám či sendvičom.
Premena prebytkov na lahôdku
Čalamáda je v podstate pestrá zmes rôznych druhov zeleniny – a výber záleží len na vás. Recept nie je dogma, preto sa môžete pohrať s vlastnými kombináciami.
Pozrite si recept aj vo videu:
Najčastejšie sa používa kapusta, paprika, uhorky, mrkva, paradajky, cibuľa a cesnak. Ak však máte po ruke zelené paradajky, cuketu, zeler, karfiol či dokonca huby – pokojne ich pridajte.
Fantázii sa medze nekladú a výsledok vás prekvapí.
Príprava zeleniny krok za krokom
Najskôr zeleninu dôkladne umyte a očistite. Vyberajte iba zdravé, nepoškodené kusy – vďaka tomu vám čalamáda vydrží dlhšie a nezačne sa kaziť.
Tvrdšiu zeleninu, ako je mrkva alebo zeler, môžete krátko povariť, aby sa ľahšie krájala.
Myslite aj na vzhľad
Aj čalamáda môže vyzerať atraktívne! Dajte si záležať na farebnosti jednotlivých druhov a spôsobe krájania.
Pestrofarebná zmes pôsobí na pohľad lákavo a krásne naplnené poháre môžete dokonca darovať – ako chutný a vlastnoručne pripravený darček.
Miešanie a odležanie
Pokrájanú zeleninu dajte do väčšej misy, premiešajte a zľahka ju posoľte. Nechajte ju odpočívať aspoň 30 minút – čím dlhšie, tým viac pustí šťavy, čo pomôže k lepšej chuti aj konzistencii.
Pripravte si zaváracie poháre
Kým zelenina odpočíva, pripravte si sterilné poháre s viečkom. Na dno môžete vložiť bobkový list, vetvičku kôpru, niekoľko guličiek čierneho korenia a nového korenia.
Ak máte radi pikantnejšie jedlá, pridajte aj malú chilli papričku.
Potom zeleninu rozdeľte do pohárov – vrátane šťavy, ktorú pustila. Teraz máte dve možnosti:
- nechať ju vo vlastnej šťave, alebo
- ju zaliať sladkokyslým nálevom.
Sladkokyslý nálev
Do 750 ml vody pridajte 2 až 5 lyžíc kryštálového cukru a krátko povarte. Následne prilejte 250 ml octu a nechajte ešte raz prejsť varom. Horúci nálev potom nalejte na zeleninu v pohároch.
Aby sa dostal aj medzi kúsky až na dno, môžete si pomôcť vidličkou.
Záverečná sterilizácia
Poháre pevne uzavrite a sterilizujte približne 25 minút pri teplote okolo 80 °C. Po vychladnutí uskladnite na chladnom a tmavom mieste.
A je to! Domáca čalamáda podľa starého osvedčeného receptu je hotová – a keď ju v zime vytiahnete z komory, zaručene si spomeniete na chuť leta.